Главная / ДИСКУССИЯ / Глобализация – счастье для избранных

24.01.2017 Тенденции, однако Экономии всегда предшествует порядок, а это ведет к благосостоянию, считал Гюстав Флобер. Далековато оказались от таких простых истин современные толстосумы.

ОБ ЭТОМ свидетельствует бездумное и бесконтрольное наращивание задолженностей, которое привело к тому, что в 2016 году совокупный долг в мировой экономике поставил новый абсолютный рекорд. Его общий объем увеличился на 16 триллионов долларов, превысив в целом 220 триллионов. Это показывает, что эффективность экономики с таким ростом долговой нагрузки стремится к нулю. Ведь при таких долгах ВВП увеличился всего на 2,2 триллиона долларов, или на 3 процента.

То есть порядка 85 процентов нового долга абсолютно бесполезны для мировой экономики. Несмотря на существенный рост долга, эксперты спешат радоваться даже такому слабому планетарному экономическому росту, хоть небольшим, но, прибылям компаний, игнорируя рост процентных ставок и проблемы с курсами валют.

Исходя из того, что 75 процентов всего долга номинировано в долларах, это означает, что платежи по мировому долгу зависят от политики ФРС. Сейчас Федеральная резервная система США планирует повышать ставки, а это означает, что и обслуживание долга станет дороже.

Руководители крупнейших компаний мира считают, что в следующем году у них будет много причин для беспокойства. Но при этом откуда-то берется уверенность в росте своих компаний и перспективах развития мировой экономики. В соответствии с результатами «20-го ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира», проводимого компанией PwC, 38 процентов опрошенных уверены в перспективах роста собственных компаний в течение ближайших 12 месяцев. При этом, по мнению 29 процентов респондентов, в 2017 году восстановится рост мировой экономики.

Результаты опроса, представленные ныне на Всемирном экономическом форуме в Давосе, одновременно свидетельствуют, что бизнес-лидеры, высказываясь оптимистично по поводу своих компаний, демонстрируют высокий уровень обеспокоенности в связи с экономической неопределенностью (82 процента), чрезмерным регулированием (80 процентов) и нехваткой квалифицированных специалистов (77 процентов). Усиливается озабоченность из-за протекционистских мер, в особенности в США и Мексике.

На глобализацию наложено свое­образное табу: ей можно давать только положительные оценки в роли, которую она играет в обеспечении свободного движения капитала, товаров и людей. А мнения руководителей крупнейших компаний, которые сомневаются в том, что глобализация способствовала устранению разрыва между богатыми и бедными или минимизации последствий изменения климата, не придаются широкой огласке.



ПРИ ЭТОМ 99 процентов ценностей в мире сконцентрированы у 1 процента населения Земли. Эти данные приводят эксперты международной организации Oxfam. Очень сомневаюсь, что каждый из представителей этой сотни самых «оплачиваемых специалистов» трудится в миллиарды раз эффективнее, чем в среднем каждый из представителей бедных. Каким образом они успевают в миллиарды раз сделать больше материальных благ за рабочий день? Не в этом ли прячется главный секрет глобализации?

Если присмотреться внимательнее, это действительно так. Особое место в борьбе за свое преимущество занимает привилегированное положение крупного бизнеса. «Нами подсчитано, что 90 процентов из 200 крупнейших международных компаний зарегистрировано в офшорах», – отмечает эксперт Oxfam. Если бы такой возможности у корпораций не было, деньги оставались бы в бюджетах стран, в которых эти компании работают, и могли быть направлены на социальные нужды или развитие инфраструктуры.

В основном это касается развивающихся и беднейших стран, потому что большинство крупнейших компаний работает именно в этих странах, но прибыль предпочитают выводить в офшоры или получают налоговые льготы от местных правительств. «В результате беднейшие страны, у которых в бюджетах и так нет денег, недосчитываются колоссальных сумм», – говорит представитель Oxfam.

Исследование Oxfam свидетельствует, что 62 человека владеют таким же объемом материальных ценностей, что и беднейшая половина населения Земли. Около половины самых богатых людей мира живет в США, 17 – в Европе, а также в Китае, Бразилии, Мексике и Японии. Концентрация богатства в руках «клуба избранных» с каждым годом усиливается. «Два года назад мы заявили, что 85 человек в мире владеют таким же объемом материальных ценностей, как и беднейшая половина населения», – говорит один из экспертов Oxfam. С 2010 года состояние богатейших 62 человек увеличилось на 44 процента. За это же время самая бедная часть населения потеряла 1 триллион долларов, что равняется 40 процентам состояния бедняков.

Таковы основные индикаторы глобализации, которая, по заверениям ее апологетов, призвана осчастливить все человечество. Правда, бессловесная скотина тоже мычит с удовольствием, когда ясли у нее полны сена.



ЗАОДНО, взглянув на рейтинг самых богатых политиков Украины, можно убедиться, что его возглавляет… – правильно, президент Порошенко. Как же иначе? На то он и является главным слугой народа! Издание «Forbes Украина» сообщает, что по состоянию на начало 2017 года Порошенко владеет суммой в 26,7 миллиона долларов. Скромненько…

И ранее Порошенко входил в десятку самых богатых политиков страны, однако за 2016 год его состояние выросло в несколько раз, что позволило главе государства подняться на первую ступеньку рейтинга.

Второе место в списке украинских богачей занимает нардеп Константин Жеваго, а третье – Вадим Новинский. Жеваго владеет 51 процентом акций одной из крупнейших сырьевых компаний Украины. Не покидает ощущение, что что-то в этом списке не так или не хватает каких-то знакомых фамилий. Как-то сиротливо выглядит рейтинг без таких фамилий, как Ахметов, Коломойский, Боголюбов, Пинчук и другие…

«Большинство чиновников или предпринимателей предпочитают хранить деньги наличными, так как не доверяют банковским счетам. Более того, наличные гораздо легче скрыть», – считает эксперт Forbes.

Кстати, в рейтинге Forbes депутатами Рады не являются только трое фигурантов: мэр Киева Виталий Кличко, президент Порошенко и губернатор Николаевщины Алексей Савченко.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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