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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Элита из вора и бандита

20.01.2017 НАЧНУ с того, с чем более знаком, что ясно и понятно. «Элита – отборные семена, растения или животные, которые были выведены в результате селекции для дальнейшего размножения или разведения». Но есть еще политологическое и социологическое понятие элиты – устойчивая общность с глубокими связями входящих в нее людей, имеющих общие интересы и доступ к рычагам реальной власти. И, наконец, элита – это лучшие представители нации или социума.

Ой, лучшие ли представители, подумалось мне, как только мысленно представил ежедневную панораму телепортретов тех, кого у нас именуют элитой. У наших лучших представителей нации и лиц-то нет, все больше хари, морды, рыла, рожи да ряхи. Сразу вспоминается народная поговорка: «От плохого семени не будет хорошего племени».

Очень простое и понятное наблюдение, выведенное из истории и практики современности: наша элита, будучи плоть от плоти так называемого простого народа, народ этот презирает. А народ эту «элиту» люто, но тихо и безрезультатно ненавидит.

Небольшая ротация из простого народа в элиту произошла после второго Майдана, но то была маргинальная пена, которая немедленно приняла правила игры – грабить, набивать карманы, насиловать народ по полной экономической, моральной и духовной программе. Бывшие рабы записались в паны и захотели иметь собственных рабов. Такое вот равновесие в человеческой природе свидомус вульгарис.

Вспоминая всевозможные бунты и революции, сразу отмечаешь некие идеалы, ради которых народ резал своих соплеменников. «Свобода, равенство, братство», «Фабрики – рабочим, землю – крестьянам». В данном случае совершенно неважно, что заканчивались идеалы гильотиной или расстрелами. Идеалы, как минимум, были! Кто-нибудь мне подскажет, ради каких идеалов погибла «небесная сотня» и тысячи людей в Донбассе?! Риторический вопрос. «Україна понад усе!» – гасло українських націоналістів, заклик до боротьби за незалежність України» (из украинского сегмента Википедии). Но! Даже этого не было на Майдане! Тем более что независимость уже была получена, причем без борьбы. Так называемый простой народ жег шины, кидал в молчаливо стоящий «Беркут» «коктейли Молотова» и погибал под пулями неизвестных снайперов ради откровенных негодяев, воров и скоробогачей, кучковавшихся на сцене посреди площади.

В итоге трусливых воров сменили воры более наглые, более жадные, более циничные. Результат у всех перед глазами: украинская «элита» под залпы гражданской войны еще более успешно и интенсивно грабит население, «пилит» бюджет и живет в роскоши. Причем роскошь прямо пропорциональна общеукраинской народной нищете. Вопиющая роскошь – с золотыми слитками, бриллиантами, счетами в офшорах, отдыхом на лучших курортах мира. Даже «герои Майдана», прорвавшиеся к кормушке, уже отрастили ряшки и набили карманы. Но им хочется еще.

И что же мы видим в конечном итоге на текущий момент?! Катастрофу для народа, похуже землетрясения или цунами: государство практически прекращает свое существование, экономика, а с ней и социальная защита развалены, воцарился правовой беспредел и разгул уголовщины. С другой стороны, «элита» поймала и не упустила уникальный шанс заниматься безнаказанным грабежом страны и народа.

Вот с чем совсем беда, так это с нравственным здоровьем народа. А значит, и всего государства. Умный, мыслящий, внутренне свободный человек стал редкостью, инородным телом, изгоем. Прячется, не высовывается, ушел во внутреннее подполье. Народ упорно и целенаправленно превращают в стадо, которое послушно бредет на бойню. Вся наша элита – из свинарника. Это данность, и с этим уже ничего не сделаешь. Им и в голову не может прийти элементарное знание, что они подобны раковым клеткам. Раковые клетки всенепременно сожрут клетки здоровые. И организм погибнет. А вместе с ним погибнут и раковые клетки.

Единственная надежда состоит в том, что «элита» доведет народ до состояния, когда ему не страшно будет умирать. Или будет за что умирать. И тогда многие долетят только до середины Днепра. И многие не добегут до канадской границы. Но они об этом не задумываются – не дано. А когда поймут, уже будет поздно.

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