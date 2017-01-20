Архив

« Январь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / Переяславская Рада в исторической перспективе

20.01.2017 Истоки НА ЭТОЙ неделе, 18 января, наиболее здравомыслящая часть народа Украины вспомнила 363-ю годовщину эпохального события – одобрения в 1654 году Переяславской Радой выбора казацкого военного ордена Войска Запорожского, возглавляемого гетманом Богданом Хмельницким, о переходе в подданство московского царя. В дальнейшей истории этот факт стал считаться решением народа левобережной Украины в пользу воссоединения с братским народом России, положившим начало как формированию украинской нации, так и созданию в последующем независимой Украины.

Эта годовщина, кстати, отмечалась во многих партийных организациях КПУ. В частности, коммунисты Харькова совместно с «Трудовой Харьковщиной», Антифашистским комитетом, Всеукраинским союзом советских офицеров, организацией женщин-тружениц в день 363-й годовщины Переяславской Рады собрались возле памятника государственному деятелю, полководцу Богдану Хмельницкому.

На импровизированном торжестве речь шла о том, что сегодня ситуация в Украине во многом напоминает ту, которая в первой половине XVII века привела к Освободительной войне 1648-1654 годов, а затем и к историческому воссоединению двух народов.

В середине XVII столетия народ, проживающий на территории Украины, находившейся тогда под владычеством шляхетной Польши и считающейся окраиной Речи Посполитой (отсюда и название Украина), подвергался беспощадному национальному, социальному и религиозному гнету со стороны надменного соседа и в конце концов оказался на геополитическом перепутье. В такой обстановке на Переяславской Раде и был сделан недвусмысленный и однозначный выбор. Причем не только относительно вхождения тогдашней Малороссии в состав Российского государства, но и в пользу сохранения своей восточнославянской идентичности, корни которой уходят в глубокое прошлое – в эпоху Киевской Руси и в православную веру.

Воссоединение с Россией фактически спасло наших предков от поголовного физического истребления со стороны Польши и Османской империи. Оно обеспечило несравненно более благоприятные, чем прежде, условия не только хозяйственного, но и этнического и духовного развития. Особенно рельефно это проявилось в социалистическую эпоху, когда Советская Украина вошла в первую десятку наиболее развитых стран планеты. В составе единого многонационального государства, объединявшего близкие по языку, характеру, месту жительства и истории братские народы, трудящимся легче было отстаивать свои права и вести совместную борьбу за социальное освобождение.



КОГДА в 1991 году прекратил свое существование Советский Союз, Украина мирно и бескровно стала суверенным государством.

Казалось, пред нами открывалась перспектива для культурного и социально-экономического роста страны на солидном фундаменте, доставшемся нам по наследству от социалистического государства. Украина в 1991 году являлась самой благополучной республикой бывшего СССР. Наша страна располагала развитой промышленностью и сельскохозяйственным производством. Она была в состоянии производить все: самолеты, корабли, автомобили, космические ракеты, станки, современную на то время теле- и радиоаппаратуру. Располагала Украина огромным научным потенциалом – университетами, институтами, исследовательскими центрами.

Мы не знали, что такое безработица, были обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием, получали бесплатное среднее и высшее образование. Ветераны и пенсионеры не опасались старости, дети, инвалиды и малообеспеченные граждане находились под надежной социальной защитой государства.

И все это было достигнуто в советский период и в содружестве с другими народами бывшего СССР!

В этой связи возникает вопрос: можно ли считать решение Переяславской Рады катастрофой для Украины, как утверждают национал-радикалы?

Скорее трагедией и руиной следует называть период после 2013 года, когда под напором США и государств ЕС, воспользовавшихся недалекостью, трусостью, жадностью и эгоистичностью украинской «элиты», Украиной был взят курс на присоединение к геополитическим соперникам наших исторических союзников.

Весь многовековой исторический опыт однозначно свидетельствует о том, что все без исключения попытки отказаться от сделанного в Переяславе выбора и развернуть Украину на Запад (кем и когда бы они ни предпринимались) всегда приводили к одному и тому же трагическому результату: ставили нашу страну на грань национальной катастрофы, запускали механизмы хозяйственного развала и культурной деградации. Исторический выбор в Переяславе в течение веков служил и служит интересам Украины и ее народа. А предпринимаемые нынешней властью и так называемой оппозицией попытки навязать стране иной, западный, вектор развития являются антинародными и антинациональными.



В ЗАВЕРШЕНИЕ митинга жители Харькова (первой столицы социалистической Украины) сделали вывод: в современных условиях только быстрая и максимально полновесная интеграция в восточном направлении способна спасти страну от прогрессирующего социально-экономического краха и гарантировать реальный суверенитет нашего народа. Именно поэтому коммунисты так остро ставили и ставят вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу, восстановлению в полном объеме всех жизненно важных связей с братскими народами.

Обязанность каждого патриота – сделать все возможное для того, чтобы Украина в ХХІ веке шла именно такой дорогой. Только так наш народ сумеет показать, что достоин своих славных предков. Важно всегда помнить о глубочайшем смысле ленинского завета: «Только при едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна. Без такого единства о ней не может быть и речи».

Подготовлено по сообщению пресс-службы Харьковского ОК КПУ.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия