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20.01.2017 Водохреща І знов зима принесла свято

У сяйві сонячних заграв –

Людей продовжує збратати

Йордан у купелі Дніпра.

Йому немає перепонів,

Він був, він є, він – назавжди.

Бо голуби з високих гонів

Крильми торкаються води.



УЧОРА, як і належало за календарем християнського світу, на змучені простори країни прийшло благословенне, одне з дванадцяти важливих релігійних свят – Богоявлення Господнє, Хрещення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. У різдвяній колядці про нього співається: «А третій же празник – Свята Водохреща». До ставків, озер, річок і водоймищ прямували і старі, і молоді, і діти. Майже кожен ніс якусь посудину, щоб набрати свяченої води, з якою пов’язують здійснення своїх потаємних надій та очікувань.

Адже, за повір’ям, опівночі перед Водохрещем вода в річках збурюється високими хвилями, борючись із нечистю, набуваючи особливої цілющої сили. Але такою вона стає тоді, як після служби божої процесія прочан прийде до водоймищ і священик під хвалебний спів церковного хору занурить в ополонку хреста.

Набирали всі стільки, хто скільки міг донести. Мили руки, обличчя. Оббризкували одне одного. Це також за народним звичаєм вважається очищенням від гріхів, знаком уникнення пристріту, злих зазіхань, зурочень тощо.

А в цей час в Україні, зі сходу на захід, з півночі на південь з однаковою духовною наснагою та багаторазовим повтором лунав зворушливий спів: «Як в Йордані хрестився Ти, Господи, тоді об’явилася пошана Трійці. Бо голос Отцівський свідчив про Тебе, улюбленим Сином Тебе називаючи, а дух у постаті голубиній ствердив слово об’явлене, що явився, Христе Боже, і мир просвітив, слава Тобі!»

ВИРУВАВ, вітався, співав, витанцьовував у хороводі, купався, пив, жував печиво, тістечка, смакував шашликами і київський Гідропарк. Спостерігаючи, як процесія прочан, очолювана священиками, повільно спускається від каплиці до Дніпра, я розмовляв з давнім другом газети, героєм наших публікацій і незмінним передплатником «РГ», ветераном праці, заслуженим верстатобудівником України Миколою Гавриловичем Галатенком. Завдяки євангельським оповідям нам добре відомий зміст розмови, що відбулася того далекого дня між Іоанном Предтечею, який хрестив людей, і Спасителем.

– Скільки живу на білому світі, – почав Микола Гаврилович, – стільки й дивуюсь і захоплююся мудрістю повчального діалогу. Коли Іоанн на річці Йордан хрестив людей, до нього за хрещенням разом з іншими прийшов Ісус Христос. Як повівся Іоанн? «Мені, – каже, – слід хреститися від Тебе, а Ти прийшов до мене». Можливо, хтось інший, знаючи свою вищість, і погодився б на таку пропозицію. Тільки не Ісус. «Облиш тепер, не стримуй мене, – відповів він, – бо «так потрібно нам виконати всяку правду» – здійснити все в Законі Божому й показати приклад людям».

Вдумайтесь! Показати приклад людям. Приклад взаємного благородства, взаємної поваги, взаємного розуміння і взаємного співіснування… Послухавсь Іоанн і хрестив Ісуса Христа. А мене досі терзає: чому вони оті якості не заклали в людські гени? Могли ж. Тоді б на світі не траплялося ні сварок, ні воєн, ні інших прикрощів. Був же шанс.

– Ви цікаво тлумачите біблійну по­дію, – зауважив я.

– І як швидко вона розвивалася, – вів далі мій співрозмовник. – Коли Ісус виходив із води, сталося диво – над Ним розверзлися небеса, і всі присутні й Христос побачили голуба, в іпостасі якого на Ісуса спускався Дух Святий. Ми в це віримо з вами. Згори лунав голос Бога Отця: «Сей є Син Мій улюблений, в якому моє благовоління». Тоді Іоанн і всі люди, яких він хрестив, остаточно переконалися, що Ісус є очікуваний Месія, син Божий, Спаситель світу. Всевишній явив Себе людям Святою Трійцею – Богом Отцем, Сином Божим і Духом Святим. Тому й називають свято Богоявленням. А назву Водохреща додав народ.

Галатенкове пояснення відомого дійства привернуло увагу кількох чоловіків, що стояли неподалік. Вони не відставали від нас і тоді, коли процесія наблизилася до Дніпра і патріарх УПЦ КП Філарет, тричі опустивши у воду золотого хреста з розп’яттям, здійснив традицію торжества.



– ПРАВИЛЬНО ви говорили про невикористаний вищими силами шанс взаємотерпимості, – звернувся до Галатенка поважний чоловік, назвавшись працівником залізниці. – Сьогодні людей не переробиш. Одні багатіють за рахунок інших, а ці інші, втомившись опиратися, слухняно дозволяють дерти із себе сім шкур. Тому в суспільстві бедлам і неподобства. Дожилися – залізницею і медициною керують іноземці, за якими вдома в’язниця плаче.

– Три роки на сході триває війна, – долучився до розмови товариш залізничника, – тисячі вбитих, поранених і скалічених. Хто до цього призвів? Наші правителі. Наживаються на убієнних. Охрестити б їх в Йорданській воді. Може, щось і змінилося б.

– Горбатого могила виправить, – грудний голос жінки середніх літ звучав обурливо. Побачивши в моїх руках диктофон, вона сказала: – Записуйте: я – Ольга Парфентіївна Сінокіс, учителька з Мелітополя Запорізької області. В лютому 2014 року мій дев’ятнадцятилітній Толик штовхався на отому кривавому євромайдані. Осколками гранати скалічене все його тіло. Київські лікарі врятували синові життя, але ампутували частину ноги. Причепили тимчасовий протез, в якому ходити неможливо. Він уже замучився, добиваючись зручного протеза німецького виробництва. Міноборони і Мінсоцполітики перекладають одне на одного, а справа заглухла. Хіба свячена вода на них подіє? Треба занурити владу, що їх породила…

– Що той протез? – пробравшись уперед, зауважила інша жінка з Житомирщини. – Нашого Олега, всього зраненого, військовою машиною привезли з АТО, кинули в хату, як колоду, і зникли. Без посвідчення учасника бойових дій медики лікувати його не беруться. Звернулися до його командирів. «Тисячу баксів, – кажуть, – і буде хоч два посвідчення». За що ж він підставляв груди?..

– Нас судові виконавці через несплату за комунальні послуги та грабіжницькі тарифи на опалення збираються викинути з квартири, – озвалися двоє пенсіонерів.

– А наші сусіди через це кинулися з мосту… – байдуже повідомив оголений сміливець, прямуючи до води.

– А я втечу в Баварію, – сказав лікар швидкої допомоги, проходячи повз, – там нашого брата цінують…



ПЕРЕЗИРНУЛИСЯ ми з Галатенком. Якось ці розмови не вписуються у світле свято Водохреща. Хоча про що ж людям говорити, коли життя з усіх боків обпікає?..

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