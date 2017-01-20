20.01.2017

УКРАИНА

• Просроченная задолженность предприятий ТЭК, ТЭЦ и промышленных потребителей перед НАК «Наф­тогаз України» составляет 32,7 миллиарда гривен. Долг этих предприятий, использующих газ для производства тепловой энергии, составляет около 84 % от общей суммы задолженности «Нафтогазу України». За минувшую неделю сумма возросла на 7,843 миллионов гривен.

• Чрезмерное наказание в виде штрафов в размере 100 или хотя бы 30 минимальных зарплат еще больше увеличивает риск ведения бизнеса в Украине, то есть снижает нашу конкурентоспособность на международном рынке инвестиций, отметил координатор группы «Налоги» Павел Себастьянович в эфире UKRLIFETV. «Принятие таких правил ставит жирный крест на малом бизнесе», – резюмировал эксперт.

• В разработанном Министерством финансов Украины законопроекте «О Финансовой полиции» (ФП) предлагается установить зарплату сотрудников нового ведомства в размере от 16 до 64 тысяч гривен. Кроме того, законопроектом предполагается ежемесячная доплата за выслугу лет, за доступ к государственной тайне и за знание иностранных языков.

• Почти 170 тысяч украинцев получили российское гражданство с начала боевых действий в Донбассе. Об этом, ссылаясь на МИД России, сообщает в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

• В Госкино составлен список из 18 российских фильмов, которым отменили прокатные удостоверения и госрегистрацию в Украине. Кроме того, в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, занесено почти 150 фамилий, среди которых актер Ян Цапник. Именно по этой причине под запрет попали и две киноленты режиссера Эльдара Рязанова («Привет, дуралеи!» 1996 года выпуска и «Тихие омуты» 2000 года).

ЗА РУБЕЖОМ

• Лидер парламентской фракции оппозиционной Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт призвала распустить НАТО, сообщает Deutsche Welle. По словам политика, на место этого альянса должна прийти новая система коллективной безопасности, включающая Россию.

• В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая. Он проехал через семь стран, преодолел почти 12 тысяч километров и добрался до британской столицы за 18 дней. Груз состоял в основном из одежды и других товаров широкого потребления, произведенных в Китае. Ожидается, что составы по этому маршруту будут отправляться еженедельно, поскольку он экономически выгоден для сообщения между двумя странами.

• В Молдове педагоги провели акцию протеста в Кишиневе, требуя повышения заработной платы. Они наста­ивают на увеличении зарплаты учителям на 50 процентов. Кроме того, профсоюзы настаивают на повышении стипендий на 20 процентов и единовременного пособия молодым специалистам, а также выплат пенсионерам образовательной сферы.

• Крымские музеи решили отстаивать свое право на скифское золото и направили в Окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на решение о передаче коллекции скифского золота Украине, сообщает «Интерфакс». После выставки в Нидерландах оставшиеся там артефакты из-за событий 2014 года назад не вернули, а позже суд Амстердама принял решение по этому делу в пользу Украины.

• Посольство Польши в Киеве направило ноту в Министерство иностранных дел Укра­ины с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств относительно запрета на въезд в страну для мэра Перемышля Роберта Хомы, пишет польское издание Fakty.interia. По сообщению СБУ запрет введен из-за участия Хомы в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.