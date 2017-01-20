20.01.2017

Аналітичний погляд

Хотілося продовжити «размышления над итогами уходящего года» Г. Крючкова, надрукованими в кількох останніх номерах «Рабочей газеты», в яких автор цілком слушно зауважує, що наприкінці 2013 року Україну було втягнуто в «скверную ситуацию», яка відкинула її в розвитку принаймні на десятиліття. Конфлікт, що постійно роздмухувався «его организаторами, активно поддержаными Западом», призвів до втрати територій, погіршення життя людей у всіх сферах і братовбивчої війни. Всі застереження та попередження фракції КПУ у Верховній Раді виявилися марними, а нещодавно практично остаточно «впала» ілюзія українців щодо безвізового режиму з країнами Євросоюзу. Такої ганьби для них ще ніколи не було.

У ВСІХ існуючих системах природа і людство намагаються тримати баланс (із франц. balancier – зрівноважувати). Наприклад, у фізичних системах планети рухаються своїми точними орбітами, у біологічних – коли свого часу в Австралії винищили майже всіх змій, розвелося стільки кроликів, що вони стали загрозою для вирощеного врожаю тощо. Здається, що в системах за участю Homo sapiens (людини розумної, лат.) досягти балансу легко. Але на практиці, як виявляється, – ні.

Порушення балансу за історію людства поступово перетворюється в постулати на кшталт: «Якщо руйнують пам’ятники людині, яка створила державу – така держава довго не живе», «Тільки наш блідолиций брат може наступити на граблі двічі» (українці 2014 року наступили втретє, після 1991 та 2004 рр.).

Баланс – це мир. Двадцять два роки (одне покоління) Україна чи не єдина з колишніх республік Радянського Союзу жила в мирі. Кому ж знадобилося повернути її до країн третього світу, але не тих, що розвиваються, а таких, що занепадають? Міркуйте самі: протягом останніх трьох років ВВП знизився більш ніж удвічі, середня заробітна плата у валютному еквіваленті зменшилась у два з половиною рази, комунальні тарифи зросли втричі, більше двох третин експорту країни становить сировина тощо.

Світова ганьба

ЯКЩО уважно подивитися на карту африканського континенту, колишньої суцільної колонії так званих цивілізованих країн, в очі впадають такі спільні риси: здебільшого одне велике місто, як правило, столиця, щоб, по-перше, можна було сконцентрувати всі гроші, владні установи та можливість швидкої евакуації на одній території; по-друге, щоб не було можливої конкуренції між сумірними великими містами в межах однієї колонії; по-третє, щоб спокійно можна було використовувати всю іншу територію як сировинний придаток метрополії тощо.

Бажання зробити такий сировинний придаток з України за асоційованого членства в Євросоюзі останні три роки постає все рельєфніше. Спочатку черговий ставленик Сполучених Штатів колишній прем’єр-міністр А. Яценюк сказав, що Україна має розвивати тільки сільське господарство (а як бути з наукою, освітою, промисловим виробництвом?), потім нас постійно шантажують безвізовим режимом, вимагаючи за безцінь постачати цінну деревину та інші сировину й матеріали, і врешті-решт змушують зробити товаром останню цінність народу – нашу землю. Як відомо, земля не підприємство і не банк, які мають постійно функціонувати. На приватній землі власник може робити чи не робити все, що завгодно. Я вже не кажу, що надання безвізового режиму, відтермінування дати надання якого щомісяця змінює президент, торік уже вкотре стало черговим фейком. Це приниження народу України, тобто нас із вами.

Протягом року все це супроводжується телеефірним промиванням мізків з боку громадянина Італії Шустера, людини з невідомим громадянством Кісельова, колишнього громадянина Грузії Саакашвілі, людини, сім’я якої нині мешкає у Грузії, – Ганапольського та інших. У грудні останній щиро здивувався, що зі свободи слова та безпеки журналістської діяльності Україна на останніх місцях у світі. Краще б він запитав у влади, коли покарають вбивць письменника Бузини, журналіста Шеремета, чотирьох солдатів внутрішніх військ біля Верховної Ради в серпні 2014 року тощо.

Від економіки до спорту

МАНІАКАЛЬНА політика перейменувань значно зменшила попит як на товари широкого вжитку (якесь нікому не відоме «Совєтовське...» замість загальновідомого «Советское шампанское»), так і на виробничо-технічну продукцію – замість всесвітньо відомого бренду «FRUNZE» Сумського МНВО, взагалі нічого, хоч навіть маркетологам-початківцям відомо, що бренд і замовлення тісно пов’язані між собою речі.

Підвищення 2016 року цін на горілчані вироби дасть лише негативний ефект: зросте самогоноваріння, нелегальна торгівля спиртним, випадки отруєнь тощо. Легальні обсяги споживання не тільки не компенсують цих втрат, а й значно зменшать як прибутки виробників, так і виплати до бюджету.

Наприкінці року націоналізували «ПриватБанк», що вже позначається на психіці, а в подальшому – ще й на гаманцях усіх громадян України, бо капіталізація банку проводитиметься в тому числі й за рахунок бюджету країни. В умовах, коли Україна скорочує виробництво і втрачає зовнішні ринки, такий додатковий тягар призведе тільки до послаблення гривні й подальшого зубожіння населення.

Як і раніше, незалежно від перших потуг зі створення місцевих громад для збільшення їхнього фінансування, середня сума податків на одну людину в областях України на порядок менша, ніж у місті Києві, в якому зареєстровано значну кількість підприємств, фірм та компаній, що розташовані в регіонах.

Складається враження, що перемагати на Олімпійських іграх можуть тільки українські олімпійці з фізичними вадами. Молоді ж і здорові спортсмени на міжнародній арені дедалі більше ганьбляться: найнижче, 31-ше місце в Ріо й нуль очок і забитих м’ячів на чемпіонаті Європи з футболу у Франції – найгірший результат за весь час незалежності. Розмови про відродження футбольної збірної під орудою А. Шевченка поки що передчасні, бо більшості вболівальників зрозуміло, що нічия вдома зі збірною Ісландії поставила під сумнів перемогу в групі, а два пропущені голи в Туреччині – й підсумкове друге місце.

Міжнародні події

У СВОЇЙ статті «Економіка України в умовах можливої трансформації суспільних укладів розвитку людства в нову якість» у 13-му номері «Економічного вісника» НТУУ «КПІ» за минулий рік я намагався довести, що людське суспільство перебуває на порозі або чергового переходу до іншого якісного стану у своєму розвитку, або всесвітньої катастрофи.

На превеликий жаль, минулий рік підсилив розбалансування життя українців і дав менше позитивних прогнозів, ніж негативних. Все більше терористичних актів, нетерпіння та непорозуміння, особливо по всій межі, де стикаються світ­ське суспільство та ісламський світ. Окрім того, таке розрекламоване владою «солодке життя» у Польщі, Туреччині та деяких інших країнах виявилося не таким уже й солодким. Але все одно в новому році сподіватимемося на краще.



Олександр ТЄЛЄТОВ, доктор економічних наук.