20.01.2017

Равнение на Европу

ОЧЕРЕДНОЙ подарок от властей ожидает украинцев в ближайшие два года. В понедельник министр социальной политики Украины Андрей Рева провел встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше. В ходе встречи стороны коснулись уточнения параметров, на которых базируется система субсидий для населения. В этом сегменте планируются некоторые изменения, но окончательные данные будут выведены в апреле, после завершения отопительного сезона.

Но уже сейчас стало ясно, как позаботится власть о малоимущем (а такого сейчас в стране большинство) населении. Кабинет министров Украины рассматривает возможность уменьшения социальной нормы потребления газа до четырех кубометров на один квадратный метр жилой площади в 2019 году. А это не что иное, как европейский стандарт.

Наверно, мудрецов с Грушевского подвигло на это введение новых государственных строительных норм по энергоэффективности зданий ДБН В.2.6-31: 2016 «Теплова ізоляція будівель», которые тоже согласуются с европейскими (смотри «РГ» за 19 января).

Напомним, при презентации этих норм вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что Украина должна снизить энергопотребление жилищного хозяйства и прежде всего расходуемый объем газа на отопление с 19 до 11 миллиардов кубометров в год. Однако, поскольку денег в стране для утепления зданий нет, то добиться этого можно другим путем – заставив население или экономить, или платить больше.

Процесс уже пошел. В этом отопительном сезоне «заботливые» снизили социальные нормы потребления газа с семи до 5,5 кубометра на один квадратный метр.

Недолго музыка играла

НАКАНУНЕ Нового года все украинские карманные СМИ, захлебываясь от эйфории, сообщили, что в 2017 году впервые в новой истории Украины будет снижена оптово-рыночная цена (ОРЦ) на электроэнергию. Однако наша газета не разделила этот оптимизм (смотри «РГ» за 29.12.2016). Мы предупреждали, что ОРЦ выгодна только олигархам – владельцам облэнерго и крупных предприятий, а вот население вряд ли от этого выиграет. Увы, но наш пессимистичный прогноз оказался пророческим.

Уже с 1 марта в Украине повысят стоимость электроэнергии для населения. Так, тариф в пределах наиболее распространенной нормы от 100 до 600 киловатт/час (кВт/ч) возрастет на 30 процентов – с 1,29 до 1,68 гривны за кВт/ч.

Льготный тариф (до 100 кВт/ч включительно) повысится на 26 процентов – с 0,714 до 0,9 гривны за кВт/ч.

А вот наших толстосумов опять не слишком «разорят». Тариф в пределах нормы «для богачей» (от 600 кВт/ч и более) повысится всего на три процента – с 1,638 до 1,68 гривны за кВт/ч.

Впрочем, государство вновь пытается подсунуть своим гражданам «леденец», уверяя, что это будет последним повышением согласно меморандуму Международного валютного фонда от февраля 2015 года. Ох, как не хочется, как говорится, что-то «накаркать»... Но когда это наша «достойная» власть выполняла свои обещания?