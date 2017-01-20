20.01.2017

Горячая тема

Так заявили в своих обращениях в «Рабочую газету» докеры, узнав, что месячный оклад замешанного в коррупционных скандалах бывшего председателя государственного предприятия Администрация морских портов Украины (АМПУ) Андрея Амелина составлял 320 тысяч гривен.

Начнет ли АМПУ отстаивать государственный интерес?

–ЯВНО не соответствуют вкладу в развитие отрасли и месячные оклады первого заместителя председателя АМПУ и других заместителей, главного бухгалтера АМПУ, составляющие от 220 до 280 тысяч гривен, – говорит докер Николаевского порта Сергей Усенко. – И очень удивительным было прочесть в прессе заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна, возмутившегося тем, что руководство АМПУ выписало себе за декабрь премии в размере от 700 тысяч гривен до 1,5 миллиона гривен каждому. Ведь именно Омелян согласовывал штатное расписание руководящего состава АМПУ, позволяющее еще и манипулировать огромными суммами премиальных.

Представляя 12 января трудовому коллективу АМПУ нового руководителя Райвиса Вецкаганса, Омелян отметил: «Я настаиваю на том, что АМПУ должна быть реформирована и превращена в прозрачное и эффективное предприятие, которое работает на государство и отстаивает государственный, а не частный интерес. В этом разрезе Вецкаганс имеет полную свободу действий».

Получается, что вслед за другими отраслями теперь уже и в управлении украинскими портами решили опереться на зарубежного варяга. Райвис Вецкаганс является гражданином Латвии, более 16 лет успешно работал в сфере управления предприятиями сектора транспорта. Занимал должности члена правления, вице-президента АО «Латвийское пароходство», члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии – Rigas Centralais Terminals, председателя правления Riga Container Terminal. На этот раз ему предлагается усовершенствовать структуру, которую украинские транспортники требовали реформировать с самого начала ее деятельности.

Докерам дают в руки метлу

А БЫЛА создана АМПУ совсем недавно – в 2013 году. Ей передали каналы, акватории, причалы – все то, что позволяет государственным и частным стивидорным компаниям оказывать услуги по перевалке грузов или по обслуживанию пассажиров в морских портах. Таким образом, на территории портов вместо одного госпредприятия, на которое ранее возлагались и административные, и коммерческие функции, начали действовать два коллектива: филиал АМПУ и соответствующее государственное предприятие. Докеры государственного предприятия «Ренийский морской торговый порт» (РМТП) заявляют, что руководители филиала АМПУ «Ренийский морской порт», получив здесь большинство прибыльных активов, работают в интересах частных структур, а не государства.

Поскольку управленческие возможности филиала АМПУ выше, чем у ГП «РМТП», то последнее слово в производственных вопросах остается за ним. На собрании представителей трудового коллектива ГП «РМТП» докеры заявили, что филиал АМПУ в ручном режиме отнимает грузопотоки у госпредприятия и перераспределяет их в пользу частных компаний. «Нам не дают зарабатывать свой кусок хлеба, – говорил докер Вячеслав Броска. – Доходит даже до того, что частникам приходится привлекать рабочую силу со стороны, в том числе иностранцев-нелегалов, а в это же время портовики сидят без дела».

Сразу после создания АМПУ начала копить деньги, которые предстояло тратить на развитие портов. В 2013 году было собрано 3,9 миллиарда гривен, в 2014 – 4,5 миллиарда. Однако в первые два года деятельности администрации ее финансовый план в Кабмине утверждался лишь в предзимние месяцы, когда времени проводить необходимые работы в портах уже не оставалось. В 2015-м Кабмин также лишь в середине сентября одобрил финансовый план АМПУ на 2015 год. И очень странным выглядел комментарий по этому поводу бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского: «У нас возникла уникальная ситуация, когда у компании на счету миллиарды гривен, но она не может использовать их. Это означает, что по капитальному дноуглублению, по капитальным инвестициям этот год будет провален».

Докеры считают, что такие задержки способствовали расцвету коррупции и были направлены на то, чтобы подготовить условия для приватизации портов страны. Работники порта Черноморск (бывший Ильичевск) вспоминают, что первые два года своего существования АМПУ, забирая деньги, не давала ни копейки на проведение не только дноуглубительных работ, которые повышали бы конкурентоспособность и привлекательность порта, но и на проведение ремонтного черпания. А для Мариупольского порта АМПУ выделила в 2015 году в срочном порядке средства для дноуглубления лишь после того, как подходящие к причалам суда начали цеплять винтами песок.

Для портов увеличили налоговое бремя

КОГДА же финансы на дноуглубление начали выделяться регулярнее, то и в этой ситуации коррупционеры нашли возможности для хищения государственных средств. Расследуя недавно проведение тендера на дноуглубительные работы в морском порту Южный, сотрудники СБУ выяснили, что АМПУ перечисляла в два-четыре раза больше средств, чем того требовали фактические расходы исполнителей. Сотрудничая с АМПУ, подрядчики пренебрегали требованиями действующего законодательства, привлекали офшорный флот, не платили налог на прибыль иностранных юридических лиц.

– На сегодняшний день государственные предприятия находятся в неравных конкурентных условиях с коллективами негосударственной формы собственности, – отмечал председатель профкома Херсонского морского порта Валерий Тернавский. – Поэтому происходит выдавливание государственных предприятий из разных сфер бизнеса и в первую очередь капиталоемких и высокотехнологичных. Это связано с неэффективно­стью отечественного законодательства, в результате чего налоговое бремя для госпредприятий в несколько раз выше, чем для негосударственных фирм. С учетом последних нововведений правительства налоговая нагрузка на госпредприятие превышает 90 процентов от полученного финансового результата. Это мешает развитию госпредприятий. При отсутствии источников инвестирования они начнут скатываться к банкротству, а тысячи работников будут выброшены за проходные.

Нависший над портами приватизационный процесс тревожит докеров по очень простой причине. Опыт многих украинских промышленных, транспортных и сельскохозяйственных коллективов убедил их в том, что приватизация у нас лишь на словах направлена на повышение социально-экономической эффективности производства и привлечение средств для структурного преобразования национальной экономики. На деле же она оборачивается в Украине разграблением производства и ухудшением экономической и политической ситуации в стране.



Херсон – Одесса.