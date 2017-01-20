20.01.2017

Горячая тема

Антироссийская пропаганда, которая активно ведется в средствах массовой информации, неоднозначно воспринимается гражданами…

Устали от идеологии

В ВОСКРЕСНЫЙ день захотелось побродить по залам киевского музея русского искусства. Посетителей в музее стало даже больше, чем в прежние годы. Одна из сотрудниц пояснила: «Люди устали от злобной идеологии, им хочется прикоснуться душой к настоящему искусству».

Возле картины Николая Рериха долго стояла седоволосая женщина. «Вы любите Рериха?» – спрашиваю ее. «Это мой любимый художник, – отвечает женщина. – Он пытался объединить Восток и Запад, христианство, мусульманство и буддизм, мечтал о том времени, когда народы будут жить как одна дружная семья. Увы, те, кто правит сейчас миром, проводят иную политику. Посмотрите, что творится в Украине! Нас натравливают на россиян, вдалбливают в головы, будто во всех наших бедах виноваты Путин и Россия».

К разговору подключается еще один посетитель, мужчина лет 45. «В передачах украинского телевидения столько злобы! – возмущается он. – И в радиоэфире все пропитано антироссийскими духом. Недавно слушал радиопередачу, и вдруг известный украинский тележурналист в прямом эфире пренебрежительно называет россиян «кацапами»! Случись это где-то в Европе, его на следующий день уволили бы, а в Украине он продолжает «работать».

Смотрительница музея высказывает свою точку зрения на проблему: «В ХХІ веке нельзя мыслить на уровне пещерного национализма. Украинское искусство всегда развивалось в тесной связи с российским. Мог бы Тарас Шевченко стать великим поэтом и художником, если бы русские деятели культуры не выкупили его из крепостничества? Нельзя воспитывать молодежь в духе ненависти, надо уважать другие культуры, впитывать все лучшее, что накопило человечество».

Как вы относитесь к антироссийской пропаганде?

С таким вопросом наш корреспондент обратился к прохожим на улицах Киева.

Ирина, домохозяйка:

– Сейчас сижу с маленьким внуком и имею возможность смотреть много телепередач. Это ужас, что показывают по украинским телеканалам! Такое впечатление, что у телеведущих деды или прадеды сидели в бандеровских схронах и резали русских и коммунистов. Сколько ненависти на телеканалах, о России говорят только в негативном ключе.

Дмитрий Иванович, столяр:

– В метро объявляют название остановки сначала по-украински, потом по-английски. А по-русски не объявляют. Чем английский язык лучше русского?

Нина Ивановна, педагог:

– Нагнетание антироссийской истерии не поддерживаю. Но надо же на кого-то свалить провалы во внешней и внутренней политике, вот нам и вбивают в головы, будто во всем виноват Путин.

Николай, строитель:

– Кацапів не люблю. Скільки вони горя наробили в Україні! На Західній Україні майже третину населення вивезли до Сибіру. Кацапи та поляки – то найбільші вороги нашого народу. Правильно все робив Тягнибок, шкода, що його нема у Верховній Раді!

Диана Моисеевна, дизайнер:

– Пещерным людям нужен образ врага, вот они и строят стену ненависти между Россией и Украиной. А люди мыслящие понимают, что в мире идет жесточайшая геополитическая война, и наша страна втянута в эту войну. Россия, Европа и США грызутся за Украину, но никто из них о нашем народе не думает, все пекутся о своем интересе. Подлинно независимой Украина никогда не была и уже не станет. Вопрос в том, где нам выгодней быть: «под Америкой», «под Европой» или «под Россией»? Не знаю, что лучше, но знаю, что при Януковиче и я, и все мои знакомые жили лучше, чем сейчас…

Жить в мире и дружбе

СОГЛАСНО данным опроса, проведенного украинской компанией по маркетинговым и социологическим исследованиям «Research & Branding Group», 43 процента украинцев в настоящее время выступают за налаживание связей с РФ. 40 процентов придерживаются противоположного мнения. А 17 процентов затруднились с ответом.

При этом 45 процентов украинцев не верят в то, что российско-украинские отношения в будущем нормализуются. 38 процентов этом не сомневаются. И 17 процентов опять не нашли, что ответить.

На март 2016 года в Российской Федерации насчитывалось почти десять миллионов иностранных граждан. Причем более четверти из них имели паспорта «незалежной». А статистика пограничной службы свидетельствует, что из Украины в Россию в среднем за год въезжает с долгосрочными и краткосрочными целями до шести миллионов человек. Едут по большей части работать и зарабатывать. Ведь ни для кого не секрет, что трудовые мигранты из Украины предпочитают работать в России. Легально, или нет – другой вопрос. Россия является самым большим заграничным рынком труда для украинцев.

А если учесть, что каждый из этих людей кормит еще и свои оставшиеся в Украине семьи, то можно представить, сколько граждан, по сути, до сих пор финансово зависимы от России, как страны-работодателя. Эти люди не заинтересованы в ухудшении российско-украинских отношений.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.