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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / «Волшебные спички» для некурящих

20.01.2017 Ваше здоровье «Из-за атрофии мышц более 30 процентов пожилых людей не могут без посторонней помощи одеться, – приводит невеселую статистику инструктор лечебной физкультуры Игорь ОМЕЛЬЧЕНКО. – Старческое одряхление мышц можно замедлить, если ежедневно выполнять несколько несложных физических упражнений». –ИГОРЬ Александрович, наш постоянный читатель из Киева Петр Фаддеевич Т. недавно с горечью признался, что с каждым днем чувствует себя все хуже: ходить трудно, замучила одышка, очень болят ноги. Петр Фаддеевич без помощи жены не может завязать шнурки на ботинках. При росте 173 сантиметра весит он 95 килограммов…

–У вашего читателя более 20 килограммов лишнего веса, это одна из причин плохого самочувствия, болей в суставах, трудности при наклонах. Лишний вес создает дополнительную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и все внутренние органы, особенно страдают сердце, суставы, позвоночник. Особенно опасно, когда лишний вес сочетается с возрастной атрофией мышц, а у Петра Фаддевича это, вероятно, есть.

– Да, он рассказал о таком случае. Как-то на тротуаре увидел пятигривневую купюру. Хотел наклониться, чтобы поднять ее, и не смог. Тогда он встал на одно колено, взял купюру, попытался встать, а ноги не слушаются. Хорошо, что мимо проходил парень, он помог пожилому человеку подняться.

– У вашего читателя и лишний вес есть, и мышцы одряхлели. Тело стало тяжелей. Чтобы управлять им, нужна большая сила мышц, а они, наоборот, стали слабее. Поэтому движения человека замедлились, стали неуклюжими, неловкими.

– Этот процесс можно предотвратить?

– Потеря мышечной массы с возрастом (саркопения) – процесс неизбежный, генетически запрограммированный. Начинается он с 25 лет, усиливается после 40, ускоряется после 60. А в возрасте после 80 лет человек каждый год теряет до 4 процентов своих мышц.

– Глядя на многих наших пожилых людей, этого не скажешь.

– Потому что потерянная мышечная масса замещается жировой тканью. Тело с возрастом становится рыхлым, теряет упругость. Это очень плохо, потому что человеку нужны мышцы, а не избыточный жир. Из-за деградации мышечной ткани пожилые люди часто падают. Установлено: в возрасте после 60 лет каждый третий падал хотя бы раз в году. Особенно опасны переломы шейки бедра, после такой травмы каждый четвертый умирает в течение полугода…

– Как избежать возрастной деградации мышц и ожирения?

– Ожирения избежать можно, если соблюдать диету и много двигаться. А от старческой деградации мышц никуда не денешься, но ее можно замедлить. Американские геронтологи из Центра старения Бостонского университета провели эксперимент, в котором участвовали три группы добровольцев в возрасте старше 70, 80 и 90 лет. Под контролем врачей они 10 дней активно занимались физкультурой, ходили, бегали, выполняли силовые упражнения. Через 10 дней сила мышц всех участников эксперимента удвоилась!

– На эту же тему письмо из Коростеня Житомирской области от Нины В.: «Маю зайву вагу, навіть чоботи самостійно одягти мені важко. Соромлюсь піти на стадіон, бо там сама молодь, а на заняття у фітнес-клубі нема грошей. Че є якісь прості вправи, які я могла б самостійно виконувати вдома, аби черево стало менше?»

– Для полных людей, которым трудно наклоняться, есть великолепное упражнение «Волшебные спички». Возьмите коробок обычных спичек, высыпьте их на пол и соберите по одной, наклоняясь за каждой. Упражнение сжигает лишние калории, тренирует мышцы пресса, спины, ягодиц, улучшает гибкость позвоночника и подвижность тазобедренных суставов, а также улучшает кровообращение, является профилактикой заболеваний сосудов головы. Очень осторожно выполняйте его, если у вас сильная близорукость, склонность к головокружениям, больной позвоночник или вы перенесли инсульт. Посоветуйтесь с врачом, сколько раз выполнять это упражнение. Но в моей группе здоровья даже люди после инсульта восстанавливались при помощи «Волшебных спичек». Если у вас совсем слабое здоровье, поднимайте одну спичку в день, при этом держите голову ровно и нагружайте в основном мышцы ног. Через неделю занятий поднимайте уже 2 спички, добавляя одну каждую неделю. А если вы чувствуете себя нормально, сразу начинайте с 10 спичек. Молодым людям можно каждый день разбрасывать и собирать целую коробку.

– Зинаида Вайнштейн из Одессы пишет: «Мы с мужем пенсионеры-толстяки, давно мечтаем похудеть, но все не получается. Наверное, не стоит ужинать под телевизор?»

– Худеющим не рекомендуется во время ужина смотреть телевизор: переесть в этом случае очень легко. Английские ученые установили, что среди полных мужчин после 60 похудеть удается только каждому пятому. Но худеть надо, если вы не хотите стать обузой себе и детям, если хотите сами завязывать шнурки на ботинках. А для этого не переедайте, много двигайтесь, занимайтесь с гантелями и эспандерами, гуляйте в парке, работайте, по мере сил, на огороде и в саду.

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