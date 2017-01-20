20.01.2017

Ситуация

Харьков погружается в хаос насилия. Наш город уже стал «криминальной столицей» Украины.

Стрельба на тротуаре

РАЗБОРКА с применением оружия произошла на базе отдыха «Дубрава». Охранник открыл стрельбу из гладкоствольного ружья по группе мужчин, завалившихся в баню рекреационного комплекса. Он ранил одного из них, оказавшегося директором этого центра отдыха. Последний применил травматический пистолет, подстрелив охранника. Оба пострадавших доставлены в больницу.

А в харьковском поселке Залютино стрельбу по прохожим из окон девятиэтажного жилого дома открыла группа подвыпивших молодых людей. От действий злоумышленников пострадал

35-летний мужчина. В Салтовском жилом микрорайоне стрелял из автомата мужчина в камуфляжной форме, ехавший в такси. Задержанный был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пальба на улицах Харькова случается нередко: оружия-то на руках много – как подпольного, так и законного. Получить травматическое оружие можно за взятку. Недавно за незаконное вооружение «клиента» была осуждена сотрудница разрешительной системы полиции.

Лихие люди

НЕБЕЗОПАСНО на улицах Харькова, когда там и тихо. Того и гляди, чтобы не избили или не обчистили. Злоумышленники часто зарятся на имущество в квартирах и магазинах дорогих вещей, на автомобили, оставленные без присмотра.

Чуть ли не ежедневным явлением стали хищения. Недавно был ограблен обменный пункт в центре Харькова: неизвестный мужчина вынес более ста тысяч гривен.

Похищают не только деньги, вещи, но и людей. Преступники берут их в заложники, чтобы затем требовать выкуп. Не так давно в Харькове ревнивая жена заказала знакомому похищение любовницы супруга. При попытке вывезти пленницу за пределы города злоумышленники были задержаны полицией.

Чуть ли не обычным делом среди слобожан стали взятки. Мздоимцы требуют и берут в разных видах: ценными вещами, деньгами, услугами, иными имущественными выгодами. Вот свежий пример. Преподаватель одного из вузов потребовала у аспиранта 155 тысяч гривен за «помощь» с диссертацией, но погорела на этой «операции». Суд приговорил взяточницу к штрафу в размере 25,5 тысячи гривен.

Черное лидерство

НАСКОЛЬКО сильно криминал охватил областной центр Слобожанщины, свидетельствует индекс преступности. По информации всемирной базы данных Numbeo, он составляет 50,91. Такой показатель поставил Харьков в число самых опасных городов Восточной Европы.

Сайт Numbeo основан почти десять лет назад сербским программистом Младеном Адамовичем. Его респонденты со всего мира высказывают свое мнение о состоянии уровня жизни, загрязнении окружающей среды, преступности, другие данные. В вопросах криминогенной обстановки учитываются такие показатели, как безопасность на улицах города, коррупция и взяточничество, распространение наркотиков.

На сайте Numbeo дан криминальный индекс 124 городов мира. Наиболее безопасными названы датский Орхус, швейцарский Базель и немецкий Гейдельберг. А среди самых ненадежных значатся три украинских города. Кроме Харькова, к ним отнесены Киев (индекс 49.89) и Львов (индекс 40.87). А самым рискованным городом Восточной Европы назван российский Екатеринбург с индексом преступности 51,20.



Харьков.