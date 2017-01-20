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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Как выписать из квартиры зятя?

20.01.2017 На вопросы читателей отвечает юрист Инна МЕШКОВСКАЯ.

«Могу ли я выписать зятя, который ушел в другую семью более шести лет назад? Моя дочь, прожившая с ним в браке более 20 лет, выписывать его и не думает, говоря мне: «Ты его прописала, ты и выписывай!» Зять денег на оплату квартиры не дает. Квартира моя приватизирована с 1998 года. В ней прописано восемь человек. Все имеют одинаковые права. Зять контактов со мной избегает, хотя я регулярно звоню ему по телефону. Как мне быть?»

Вера Б.

Харьковская область.



– ЕДИНСТВЕННЫЙ собственник квартиры имеет право на добровольной основе прописывать к себе как родственников, так и посторонних людей. Единственный владелец квартиры также может выписать своих квартирантов. Сложности возникнут только с выпиской несовершеннолетних и инвалидов. Если квартирант откажется выписываться, вопрос придется решать через суд.

Иная ситуация, когда речь идет о выписке из приватизированной квартиры одного из ее совладельцев (в данном случае зять Веры Б. является одним из восьми совладельцев квартиры). Вопрос можно решить или на добровольной основе, или через суд. В первом случае вы должны убедить своего зятя выписаться и предложить ему денежную компенсацию за одну восьмую часть квартиры. Если он откажется, вы можете попытаться решить вопрос в судебном порядке. Для этого нужно предоставить суду убедительные доказательства, что совместное владение и пользование имуществом невозможно, что бывший зять устранился от оплаты коммунальных услуг, своими действиями ущемляет ваши интересы, нарушает ваши права, создает другим жильцам невыносимые условия для проживания. Если совладелец квартиры не ведет асоциальный образ жизни, грубо не нарушает закон и жилищный кодекс, выписать его из приватизированной квартиры против его воли практически невозможно.



«Мои родители много лет назад спросили меня, не буду ли я возражать, если свой дом и земельный участок они завещают не мне, а моим племянникам? По глупости я поехал в райцентр к нотариусу и отказался от своей доли наследства в пользу племянников. Тринадцать лет назад мои родители умерли, племянники создали свои семьи. Имуществом, которое им досталось по наследству, они пользуются нерационально, не по-хозяйски, ведут аморальный образ жизни. Мне больно на все это смотреть, я бы хотел восстановить свое право на наследство. Вправе ли я это сделать?»

Игорь Г.

Сумская область.



– ЗАКОН дает право наследникам отказываться от своих наследственных прав в пользу других родственников, независимо от очереди наследования. Если родственник, отказавшийся от своих прав на наследство, отзывает свой отказ, он возобновляет свое право на наследование в течение срока, отведенного для вступления в наследство. Для вступления в наследство установлен срок в шесть месяцев, и если, как следует из письма, родители Игоря Г. умерли 13 лет назад, время для вступления в наследство давно прошло. Однако отказ от вступления в наследство может быть в суде признан недействительным на основании обстоятельств, о которых говорится в статьях 225,229–231, 233 Гражданского кодекса Украины. Уважаемый Игорь, из вашего письма не совсем понятно, что именно вынудило вас отказаться от наследства? Вам надо проконсультироваться у опытного адвоката, который объяснит, если ли шанс на то, что суд признает ваш отказ от вступления в наследство недействительным?

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