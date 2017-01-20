20.01.2017

Территория бесправия

В июле прошлого года во Львове из-за квартирного мошенничества лишились единственного жилья пенсионерка Людмила Бузулукская-Пелехач и ее 30-летняя дочь Кристина Пелехач. Последние полгода они скитаются по съемным квартирам и тщетно добиваются расследования двух уголовных дел.

Как действует схема по отъему квартир

ОБ ЭТОЙ истории «Рабочая газета» рассказывала дважды – в публикациях «Квартирное рейдерство по-львовски» («РГ» за 22.07.

2016 г.) и «Когда беззаконие как норма…» («РГ» за 29.07.2016 г.).

Напомню ее хронологию. Четыре года назад с Людмилы Бузулукской-Пелехач по сфабрикованному договору задатка через областной Апелляционный суд было незаконно взыскано 126,2 тысячи гривен. Инициатором этой аферы стал ее бывший сосед, которому, как позже выяснилось, оказывали помощь двое львовских судей.

Заявление относительно действий со стороны соседа пенсионерка подала в Лычаковский райотдел милиции Львова. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 190 УК Украины (мошенничество). Однако дело это не расследовали и в течение последних двух лет трижды выносили незаконные постановления о его закрытии. Последний раз такое решение было принято в октябре 2015 года. Обжаловать его в суде и органах прокуратуры потерпевшей не удалось.

Преступная халатность правоохранителей сделала возможными злоупотребления со стороны государственной исполнительной службы. Чтобы взыскать с Бузулукской-Пелехач 126,2 тысячи гривен «долга», госисполнители наложили арест на ее с дочерью единственное жилье по адресу: Львов, улица Васильченко, 14/9 арест. Для этого была сфабрикована справка из налоговых органов о том, что «должник» не имеет никаких официальных доходов (таким образом был скрыт тот факт, что Бузулукская-Пелехач получала пенсию).

Затем жилье было оценено и по значительно заниженной стоимости (почти в два раза) выставлено на продажу – на электронные торги, которые «почему-то» прошли с одним участником. Этим «счастливцем» стал работник УМГ «Львовтрансгаз», который, приобретя квартиру на торгах, сразу же заложил ее третьему лицу по нотариальному ипотечному договору.

Пенсионерку и ее дочь из квартиры «выселяли» без решения суда и присутствия госисполнителей. Их полномочия на себя взяла группа лиц, в состав которой входил новый собственник жилья, его родственники, активисты одной из местных «майданных» общественных организаций.

На улицу потерпевших вытолкали силой, без вещей, при этом им были нанесены телесные повреждения. Львовская полиция по данному факту открыла уголовное производство – по статье 356 УК Украины (самоуправство).

Зачем нам нужно такое следствие?

– ЗА ПОЛГОДА, прошедшие со времени силового захвата нашего с мамой единственного жилья, в лучшую сторону ничего не изменилось, – рассказывает Кристина Пелехач. – Уголовное дело по данному факту правоохранители, как оказалось, зарегистрировали формально, потому что никакого досудебного расследования за этим не последовало. Все действия следователя Лычаковского отдела полиции, которому поручили вести это дело, свелись к формальному допросу нескольких свидетелей. До сих пор не установлены личности людей, участвующих в незаконном захвате квартиры, не приняты во внимание и не исследованы результаты судмедэкспертиз, которыми подтверждается тот факт, что во время выселения мне и маме были нанесены телесные повреждения. Следователь даже не обеспечил нам доступ к своим вещам, которые остались в квартире. Хотя мы неоднократно заявляли, что на улицу нас вытолкали фактически голыми и босыми. При этом мы даже не успели взять с собой самые необходимые вещи и документы.

– Единственное, чего удалось добиться за последнее время, это возобновить уголовное производство по факту мошенничества, которое было незаконно закрыто в 2015 году, – продолжает Кристина Пелехач. – Такое решение было принято прокурором Львовской области Юрием Крятковским после того, как мне удалось попасть к нему на личный прием. Для проведения досудебного расследования данное дело было передано в следственное управление ГУ Нацполиции во Львовской области. Однако с этого момента прошло уже несколько месяцев, а по делу никаких подвижек нет. Причина – халатность со стороны следователей, которые данное уголовное производство называют «дуже складною справою» и откровенно признаются, что расследовать ее не желают. В итоге – по делу поменялся уже третий следователь, а меня и маму, как потерпевших, даже не допросили.

Вместо эпилога

ДВА месяца назад по просьбе потерпевших я, как журналист, обратился с заявлением к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко. Однако это помогло как мертвому припарка...

Данное заявление, в котором содержалась просьба взять на контроль расследование уголовного дела по факту силового захвата квартиры Людмилы Бузулукской-Пелехач и ее дочери, из Генпрокуратуры было «спущено» в прокуратуру Львовской области, оттуда – во Львовскую местную прокуратуру № 1.

Из местной прокуратуры пришел ответ, в котором сообщалось, что (цитирую) «внаслідок неналежного здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні заступнику начальника ГУ НП у Львівській області Самарчуку М.В. скеровано лист для вирішення питання про притягнення слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області Коць Є.П. до відповідальності». Далее сообщалось, что о результатах рассмотрения этого письма меня проинформируют дополнительно.

Прокурорский ответ датирован 22 декабря 2016 года. Никаких других – дополнительных – писем я не получил. А в деле о силовом захвате единственного жилья львовской пенсионерки и ее дочери ничего не изменилось – его, как и ранее, никто не расследует.



Львов.

Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.