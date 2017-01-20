Архив

« Январь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Не травите меня своим дымом

20.01.2017 Курение в общественных местах – актуальная тема, которая затрагивает многих наших читателей…

«Работаю уборщицей в торговой фирме. Убираю рано утром, когда в помещении есть только охранник. Он – человек невоспитанный, курит на рабочем месте, а я некурящая, и мне от этого дыма плохо: голова сильно болит, в глазах темнеет. Однажды я не выдержала и попросила охранника курить на улице. Напомнила, что законом запрещено курить в общественных местах». «Это в государственных учреждениях нельзя курить, а у нас фирма частная, тут все можно! – ответил охранник и добавил: «Сильно ты грамотная, как я погляжу. Твое дело – шваброй шуровать, а не морали читать!» Справедливо ли я сделала ему замечание? Имеет ли он право курить на рабочем месте, если фирма частная?»

Ольга. Одесса.



НА ВОПРОСЫ читателей отвечает юрист Светлана ЖОВТЯК: «16 декабря 2012 года вступил в силу Закон Украины «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення». Законом запрещено курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов в общественных местах, а именно: в лифтах и таксофонах, в помещениях и на территории учреждений охраны здоровья, в помещениях и на территории учебных заведений, на детских площадках, в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и в учреждениях физкультуры и спорта, в подъездах жилых домов, в подземных переходах, в пассажирском транспорте, в ресторанах и кафе, в помещениях культурного назначения, в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, в других государственных учреждениях, на стационарных транспортных остановках. Законом запрещено курение в помещениях гостиниц и общежитий, в аэропортах и на вокзалах, в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности».



«Я некурящая, а подруга моя давно курит, хотя я ее уговариваю бросить. Работаем на одном предприятии, наш директор терпеть не может курильщиков. Он предупредил, что за курение на рабочем месте будет штрафовать. Подруга моя сильно возмущается по этому поводу и перекурить выходит во время обеденного перерыва на улицу, причем переходит на другую сторону, чтобы начальник не увидел. Места для курения на нашем предприятии нет. Подруга говорит, что это грубое нарушение прав человека. Так ли это? Может ли директор предприятия так агрессивно себя вести в отношении курильщиков?»

Алина. Черкассы.



«ДА, Алина, на вашем предприятии «перегибают палку», выполняя закон о запрете на курение в общественных местах. Каждый гражданин сам решает, курить ему или не курить, главное, чтобы он не мешал другим людям дышать чистым воздухом. Согласно закону, собственник, уполномоченные им лица или арендаторы сооружений или помещений обязаны отвести специальное место для курения. Там должна быть вывешена табличка «Место для курения. Курение вредит вашему здоровью».



«Сосед с третьего этажа, водитель-дальнобойщик, когда возвращается из рейса, закатывает пьянку до утра, со своими дружками и девицами курит на лестничной площадке. А жильцам потом неделю невозможно дышать в подъезде, так воняет табаком. Можно ли по закону наказать этого хама?»

Оксана Григорьевна П.

Херсон.



«УВАЖАЕМАЯ Оксана Григорьевна, напишите коллективную жалобу от жильцов по поводу курения в подъезде, отдайте это заявление председателю домового комитета или отнесите жалобу в ЖЭК. «Кодекс України про адміністративні правопорушення», а именно статья 175-1 предусматривает, что за курение табачных изделий в общественных местах виновному выносится предупреждение или нарушителя штрафуют на сумму от трех до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Если в течение года это правонарушение повторится, виновного штрафуют от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан».



«Недавно у меня с одним парнем произошел конфликт. Ждала я маршрутку на остановке. Рядом стоял парень лет 25-ти и курил, дым ветром относило в мою сторону. Я попросила его отойти дальше, он заявил: «Может, я и травлюсь, но как вам может повредить моя сигарета? Вы в двух метрах от меня стоите! Злая вы женщина». Парень, обидевшись, ушел, не дождавшись маршрутки, а у меня на душе остался неприятный осадок. Может, надо было промолчать?»

Галина Лещенко. Чернигов.



«УВАЖАЕМАЯ Галина, Вы действовали правильно, потому что курение на стационарных транспортных остановках запрещено. Всемирная организация здоровья объявила, что в табачном дыме содержится более семи тысяч химических соединений, из них 250 признаны вредными для человека, а 69 такими, что могут вызывать рак. Чтобы защитить некурящих граждан от вредного влияния табачного дыма, Всемирная организация здоровья составила конвенцию по борьбе с табаком, этот документ подписали 172 страны, в том числе и Украина».

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия