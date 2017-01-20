20.01.2017

Люди и животные

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко и президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская заявили о подготовке новых редакций статей Уголовного и Административного кодексов Украины, определяющих наказания за жестокое обращение с животными. Подготовленные изменения вскоре планируется представить общественности, после чего добиваться принятия их Верховной Радой.

Суров закон, но он… не работает

ГОВОРЯТ, что об уровне развития государства судят в том числе и по тому, как в нем относятся к животным. По этому критерию, по мнению зоозащитников (впрочем, как известно, и по многим другим. – Авт.), Украина находится где-то в конце списка. Об этом красноречиво поведали цифры и факты жестокого отношения к животным в цирках, дельфинариях, зверинцах, телешоу и так далее, с которыми познакомили журналистов Владимир Борейко и Ася Серпинская. Они продемонстрировали душераздирающие видео изуверских методов дрессировки братьев наших меньших, когда, добиваясь нужного действия, например, от обезьянки, «укротитель» нещадно избивает ее какой-то колотушкой. Или еще одно видео: о мучениях бедняги слоненка, которого с той же целью терзают заостренными пиками и жестоко бьют по ушам. Были сюжеты и похлеще. Например, убийство в прямом эфире невинного полоза в программе «Мастер-шеф». И ответственности за эти действия никто не несет.

– Несмотря на то, что в нашем Уголовном и Административном кодексах есть статьи, касающиеся жестокого обращения с животными (соответственно статьи 299 и 89), – говорит Владимир Борейко, толку от этого – мизер. По 299-й статье в среднем возбуждают в год 49 уголовных дел, но до суда доходит лишь 11. По Административному кодексу только четыре-пять человек в год платят штрафы. А штраф за жестокое обращение с животными смешной – до 300 гривен. Для сравнения, в Молдове, где всего 3,5 миллиона населения, ежегодно наказывают более 200 человек. В США за год наказывают около полутора тысяч человек. Цифры демонстрируют, что у нас эти статьи просто не работают.

О тайнах закулисья

ПРОТИВ эксплуатации животных в цирках защитники настроены категорически. На арене зритель видит результат – забавные трюки, поцелуи дрессировщика со зверем. Но мало кто догадывается, какими методами достигается эта «веселая» картинка.

– Цирк с использованием животных, – говорит Ася Серпинская, – это систематическое насилие над ними. Для того чтобы сломить волю животного и заставить его выполнять противоестественные для него трюки, применяются жестокие методы дрессуры: избиение, лишение воды и пищи, электрошок. Взаимная любовь между дрессировщиками и животными – ложь. Не верьте поцелуям. На арене – поцелуи, а за кулисами – избиение до полусмерти, средневековое варварство. К примеру, чтобы заставить медведя танцевать, его ставят на раскаленный лист железа. И никому невдомек, чего стоила косолапому школа гопака, которому восторженно аплодируют дети на представлении.

Самая печальная судьба, по словам Серпинской, у животных передвижных цирков. Большую часть своей жизни, претерпевая жару и холод, они проводят в тесных клетках, страдают от бесконечных перевозок и постепенно превращаются в несчастные создания с изуродованной психикой и покалеченным телом. Передвижные цирки, по мнению зоозащитников, должны быть запрещены законом раз и навсегда.

Не лучшая картина в дельфинариях. Для животных, утверждает Серпинская, это тюрьмы строго режима, в которых их жизнь превращается в пытку. Жизнь в неволе, пребывание в искусственной хлорированной воде приводит к тому, что живут дельфины по пять-шесть лет вместо отпущенных им природой сорока.

Словом, такой цирк нам не нужен! В некоторых странах использование животных в цирках запрещено полностью, в некоторых – серьезно ограничено и обу­словлено кучей ограничений.

То, о чем поведали Борейко и Серпинская, способно сделать противником цирка с участием животных любого мало-мальски впечатлительного человека. Хотя по-прежнему хочется верить в чудеса «мягкой» дрессуры, основанной на теории условных рефлексов, в безобидный собачий цирк, во взаимную любовь Куклачева и его кошек, и в искренность уверений Николая Кобзова, что в его цирке животные чувствуют себя нормально. И при этом откровения зоозащитников меня очень даже зацепили. К их голосу нужно серьезно прислушаться. Веселить народ ценой мук животных негоже – факт.