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Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Между музеем и властью встал «русский вопрос»

20.01.2017 Культурная революция Коллектив Киевского музея русского искусства вышел в прямом смысле на «тропу войны» со столичными властями, которые хотят изъять из его названия словосочетание «русское искусство». ВСЕ началось с того, что депутат Киевсовета Елена Ескина в сентябре прошлого года предложила мэрии рассмотреть вопрос о переименовании Киевского музея русского искусства в «Галерею Терещенко». «Когда-то это была усадьба семьи меценатов Терещенко, где находилась частная коллекция картин русских художников. Мы должны отдать должное этой семье и переименовать Киевский музей русского искусства в национальную галерею Терещенко», – заявила депутат.

Кстати, супруг Ескиной Мишель Терещенко является потомком семьи того самого Федора Терещенко, которому, по ее мнению, и принадлежала картинная галерея. Видимо, в этом и скрыт главный мотив инициаторов переименования, устроивших эту «мышиную возню», под которую хотят подвести закон о декоммунизации.

Руководство Киевского музея русского искусства выступило против такого решения, ведь существующее название полностью соответствует истории и работам, представленным в нем. Музейщики даже написали по этому поводу открытое письмо.

«Неуместное и несвоевременное переименование музея может стать досадной ошибкой. Подобная ситуация уже была в 1991 году. Вопрос решался на уровне Верховной Рады Украины, и тогда музей отстоял свои позиции. Смена названия, по нашему мнению, возможна исключительно по инициативе музея (так благодаря нашему музею в свое время улица Репина была переименована на Терещенковскую). Такие решения нельзя принимать без согласования с научным коллективом, специалистами музейного дела. К тому же решение этой проблемы, учитывая мировую практику, безусловно, требует тщательного изучения, общественного обсуждения с участием специалистов, художественного сообщества и не терпит спешки», – отмечается в сообщении.

В музее пояснили, что в основу собрания были заложены художественные ценности, значительную часть которых составляют памятники, относящиеся к русской художественной культуре. Имена выдающихся русских художников, чьи работы находятся в постоянной экспозиции – Шишкин, Репин, Васнецов, Поленов, Врубель, Федотов, Верещагин, – делают славу киевскому музею и работают на его имя.

В этом году Киевский музей русского искусства будет отмечать 95 лет со дня основания. Он был открыт 12 ноября 1922 года. Музей пережил все этапы становления, переустройства, лишений и потерь, которые прошла Украина в период своего существования в составе Советского Союза.

Ныне собрание музея насчитывает свыше 13 тысяч памятников искусства. Среди них выделяют уникальные коллекции древнерусской живописи

XIII-XVIII веков, произведения выдающихся художников XVIII- XX веков. Современная экспозиция музея размещена в 24 залах и организована по историко-хронологическому принципу, отображая основные периоды развития русского искусства XIII-XXI столетий.

Заместитель директора музея Екатерина Ладыжинская рассказала, что причины, по которым музей хотят переименовать, базируются на ложных утверждениях. Во-первых, меценат Федор Терещенко не был основателем музея, во-вторых, он ничего не передавал в дар городу.

В-третьих, коллекция, принадлежащая ранее его семье, состояла всего из 200 картин, а на данный момент в музее находится более 13 тысяч экспонатов из множества частных коллекций. «Терещенко не был инициатором музея, как, к примеру, Варвара и Богдан Ханенко, которые составили завещание и подарили музей городу. У Терещенко просто были особняки, и в них висели картины. Когда их семья уехала из Киева в годы гражданской войны, большую часть коллекции они увезли с собой, а то, что осталось, было национализировано советской властью», – рассказала Ладыжинская.

Научно-методический совет Киевского музея русского искусства обратился с еще одним открытым письмом к городу и общественности с просьбой обратить внимание на остроту вопроса о переименовании культурного учреждения.

«На наш взгляд, изменение названия этого известного учреждения на основании чиновничьего решения, без учета мнения специалистов и обсуждения широкой общественностью, является досадным случаем нарушения европейских норм и демократических принципов, провозглашенных независимой Украиной…

…Все собранные в музее произведения были объединены самобытной стилистикой и тематикой, свойственной представителям русской школы. По определению этот искусствоведческий термин применяют к творчеству художников разных национальностей, которые получили художественное образование в учебных заведениях Москвы, Петербурга.

Таким образом исключение из названия музея определения «русское искусство», указывающего на состав коллекции, является некомпетентным…

…Демонстративное изменение названия музея производит крайне негативное впечатление и будет неоднозначно воспринято не только в Украине, но и во всем мире. Такое невзвешенное решение может стать непоправимой политической ошибкой, которая нанесет вред имиджу целой страны и в условиях гибридной войны станет для злопыхателей поводом обвинить Украину в русофобии и национализме».

У работников музея, безусловно, вызывает удивление, что такой важный вопрос, связанный с дальнейшей судьбой учреждения, решается без учета мнения научного коллектива, без соответствующего обсуждения специалистов, почитателей искусства и многочисленных посетителей музея.

Сотрудники столичного музея видят в изъятии названия «русский» также и политическую причину накануне местных выборов. А переименование музея в галерею считают понижением статуса, который скажется на их работе. Музейщики готовы и дальше противостоять тем, кто наносит непоправимый ущерб культуре страны, и призывают неравнодушных киевлян присоединиться к их борьбе.

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