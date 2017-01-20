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Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Сенсационный «РБ Лейпциг»

20.01.2017 Футбол Первая часть первенства немецкой Бундеслиги запомнилась рядом неожиданностей: «Лейпциг» – второй, в первой четверке «Герта» и «Айнтрахт», и пока только на шестой позиции дортмундская «Боруссия»... КАК и ожидалось, Карло Анчелотти, возглавив «Баварию» летом, работает достаточно уверенно – команда занимает привычное для себя первое место. Но по ходу турнира все складывалось отнюдь не идеально. Баварцы лишь поле 13-го тура обошли дерзких новичков из «РБ Лейпциг». Традиционно результативен поляк Левандовски (12 голов), одной из ключевых фигур, как в старые добрые времена, становится залечивший травмы голландец Роббен. Радовал игрой многочисленную армию болельщиков и бразильский испанец Тиаго. А не тешил публику результативными действиями чилиец Видаль, хотя со своими обязанностями в центре поля справлялся неплохо. Чемпион последних четырех лет не намерен уступать позиций. Итальянский наставник уже анонсировал активную работу на трансферном рынке, которая должна закрепить лидерство «красных» и привести их к очередным золотым медалям.

По-настоящему содрогнулся футбольный мир от успехов «РБ Лейпциг», за семь лет прошедший путь от аматорской лиги до одного из лидеров высшего дивизиона. И это при том, что состав команды австрийца Хазентхюлля по именам и стоимости и близко не чета «Баварии» или дортмундской «Боруссии». Эта история кажется фантастической, но если разобраться, то ничего сверхъестественного нет. Австрийская компания «Ред Бул», специализирующаяся на производстве энергетических напитков, решила создать в Германии коммерческий футбольный проект для популяризации своего бренда. Выбор пал на Лейпциг, где в то время не было профессиональной команды. Основатели сразу задекларировали цель – через несколько лет бороться за чемпионство в Бундеслиге. Тогда эти слова были восприняты общественностью как абсурд. Но, как показывает опыт, при грамотном распределении финансов и профессиональном менеджменте ни одна цель не является недосяга­емой. Лидером коллектива стал 20-летний немецкий форвард Вернер (9 голов + 4 «ассиста»). Отличные диспетчерские способности показывает швед Форсберг (9 результативных передач). Очень интересно наблюдать за командой из Лейпцига дальше. Тем более что есть уверенность: это не однодневная сказка типа английского «Лестера», а успешный бизнес-проект с прицелом на будущее.

Еще одной неожиданностью стало третье место берлинской «Герты». В последние годы столичный клуб представлял собой классический образец «команды-лифта», балансирующей между лигами. Летом 2015 года руководство сделало ставку на местную легенду – венгра Дардаи. Результат не заставил себя долго ждать: 7-е место в прошлом чемпионате и реальные претензии на медали в этом. Концепция игры «Старой дамы» базируется на принципе «защита прежде всего» – забивают немного, а оборонительные редуты одни из самых надежных. Львиная доля голов берлинцев (8) в активе 33-летнего боснийца Ибишевича.

В похожем ключе играет и «Айнтрахт»: забивают подопечные Ковача еще меньше, впрочем, как и пропускают. В играх команды из города банкиров нередко можно наблюдать классическую «постановку автобуса» у своих ворот. Но кто бросит камень в огород клуба, имеющего один из самых скромных составов в лиге, и тем не менее расположившегося в зоне претендентов на Лигу чемпионов? Такая игра дает результат, и это главное.

Веселее получаются матчи с участием «Хоффенхайма». По ходу прошлого чемпионата выводить «сине-белых» из крутого пике был призван самый молодой тренер в истории чемпионата – немец Негельсманн. Руководство клуба явно не прогадало: 30-летний наставник не только спас команду от вылета, но и сделал ее претендентом на топ-4 в этом сезоне. Отметим, что «Хоффенхайм» остается единственным клубом, еще ни разу не проигравшим.

Замыкает первую шестерку дортмундская «Боруссия». Обладая вторым по звездности составом в лиге, «пчелы» выступали в первой части турнира нестабильно, часто теряя очки там, где этого не предвиделось. Даже голевая феерия Обамеянга (16 голов) не помогла «желто-черным» вновь бросить вызов «Баварии»...

Откровенно разочаровал «Байер» с участием Владлена Юрченко, который пока довольствуется скромным 9-м местом. В активе украинца – две игры в чемпионате и одна (1 гол) в Лиге чемпионов. В «яме» находится и клуб Коноплянки – «Шальке». Евгений постоянного места в стартовом составе не имел, лишь в пяти матчах выходил на поле с первых минут, забив при этом один гол. Куда чаще наш вингер играл в Лиге Европы. Несмотря на весь негатив, и у «фармацевтов», и у «горняков» еще не все потеряно в контексте борьбы за еврокубки. Конкуренцию им составят «Кельн», «Фрайбург» и «Майнц».

Тяжким грузом на сердцах болельщиков лежат результаты «Вольфсбурга», менхенгладбахской «Боруссии», «Гамбурга», и «Вердера», который в ходе чемпионата попрощался с нашим наставником Скрипником. А ведь еще недавно эти клубы ставили перед собой максимальные задачи. Помимо «Гамбурга», в зоне вылета «Ингольштадт» и «Дармштадт». Именно «лилии» имеют наибольшее представительство украинцев в составе, хотя никто из наших соотечественников не может похвастаться стабильной игровой практикой. Так, Березовский не появлялся на поле ни разу, лишь дважды голкипер удостоился места на скамье запасных. Олейник играл в общей сложности 36 минут. Наиболее востребован был Федецкий – 7 матчей, 6 из которых в стартовом составе.

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