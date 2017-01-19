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19.01.2017 Реформа В ближайшее время пенсионный возраст в Украине должен быть пересмотрен в сторону увеличения – таково жесткое требование Международного валютного фонда. Без выполнения этого меморандума, куда также вошли и другие условия – сокращение количества госслужащих и бюджетников, отмена «упрощенки» и открытие земельного рынка – четвертого по счету транша нашей стране не видать. ПОСКОЛЬКУ намеченное до конца декабря прошлого года принятие закона о пенсионной реформе не было выполнено, на этот раз МВФ ужесточил условия сотрудничества и установил новый срок для правительства – конец марта 2017 года. В проект обновленного меморандума вошли 12 структурных маяков, семь из которых – новые.

Предусматривается постепенное повышение возраста выхода не пенсию: для мужчин – на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017-го, для женщин – на шесть месяцев после 2021-го (до тех пор, пока для обоих полов пенсионный возраст не достигнет 63 лет в 2027 году).

Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением в год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.

Кстати, для тех граждан, которые не имеют необходимого 15-летнего стажа, появилась возможность его купить. К такой категории граждан можно отнести тех, кто работает, например, за рубежом. Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что правительство рассматривает вопрос относительно того, как узаконить «покупку» трудового стажа. Эта сумма составит около 130 тысяч гривен: 704 гривны за каждый месяц, умноженный на 15 лет.

Пенсионная реформа, на которой настаивает МВФ, запустит накопительную систему в Украине. Современных пенсионеров реформа не коснется, однако всем украинцам младше 35 лет придется в 2017-м дополнительно платить два процента,

а в 2022-м – семь процентов. Украинцы старше 35, но младше 55 лет могут добровольно присоединиться к накопительной системе и выплачивать взносы.

Напомним, на 2017 год в бюджет Пенсионного фонда Украины выделено 257 миллиардов гривен, что составляет 11 процентов ВВП,

145 миллиардов из них – дефицит. При этом экономисты говорят, что «дыру» в бюджете можно уменьшить в том случае, если экономика страны начнет выходить из «тени» и у украинцев вырастут зарплаты.

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