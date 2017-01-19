19.01.2017

Политдозор

Президент и наследный принц

ДЛЯ поднятия настроения я бы посоветовал любезным соотечественникам начинать утро с чтения новостных украинских сайтов. Получите заряд бодрости на весь день.

Открыл сайт for-ua.com и сразу наткнулся на такой гениальный заголовок: «Историческая встреча: Порошенко поговорил с наследным принцем Лихтенштейна».

Далее по тексту из сообщения пресс-службы президента Украины: «Президент Украины Петр Порошенко встретился с наследным принцем Алоизом Лихтенштейнским. Это историческая встреча в отношениях между нашими государствами, поскольку до этого не было контактов на высшем уровне. Это должно стать стимулом для активизации двусторонних отношений, – подчеркнул Президент».

Посмотрел я по справочникам, и понял, почему эту встречу называют исторической. Потому что это целая история – найти Лихтенштейн на карте Европы. Княжество, сохранившееся со времен позднего феодализма. Население – 36 840 человек. Петр Алексеевич обсудил с князем «пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами». Почему он это до сих пор не обсудил подобную активизацию с киевским княжеством Троещина, где население составляет минимум 267 тысяч человек, непонятно.

Хотя после фразы Петра Алексеевича «Я был одним из первых мировых лидеров, которому позвонил Дональд Трамп после выборов. Достигнуто соглашение встретиться», – ему уже не до Троещины. Мировой лидер все-таки…

Политика с китайским акцентом

ОДНАКО было в Давосе и одно несомненное достижение – встреча Петра Алексеевича с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В прессе появилась такая фраза: «Порошенко верит, что Китай поможет Украине вернуть Крым». «Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и выбор украинского народа. Глава украинского государства выразил надежду, что Китай окажет содействие в мирном урегулировании ситуации в Донбассе и прекращении российской агрессии против Украины и восстановлении территориальной целостности Украины включительно с Крымом», – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Я бы с радостью разделил энтузиазм и надежды Порошенко, если бы не его краткий, но емкий комментарий после встречи с Си Цзиньпином, в котором наш президент сам сказал, что Китай собирается инвестировать в Украину и участвовать в приватизации. Я давно научился переводить с дипломатического языка на общепонятный. И сделал для себя выводы, которыми поделюсь с соотечественниками.

Разговоры о Крыме и Донбассе суть дымовая завеса для истинных намерений – скупить остаток промышленности по дешевке да и земли прикупить, сколько получится. Причем я бы не удивился, узнав, что делать это китайцы будут по договоренности с Россией. Си Цзиньпин не стал бы рисковать стратегическими связями с Россией за спиной у Путина. Не та у китайцев тысячелетняя выучка во внешней политике, чтобы делать необдуманные поступки. А если учесть тот фактор, что новый американский президент объявил Китай своей «главной проблемой», то все действия Китая в Украине возможны только с разрешения США. Насчет такого разрешения, даже молчаливого, я что-то сильно сомневаюсь.

Урегулирование блицкригом

ВЕРНЕМСЯ к «мирному урегулированию ситуации в Донбассе и прекращению российской агрессии против Украины, а также восстановлению территориальной целостности Украины включительно с Крымом», провозглашенной Порошенко после встречи с китайским лидером. Но несколько в другом аспекте.

17 января во время коллегии Государственной пограничной службы министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, по сообщению Департамента коммуникации МВД, заявил, что в 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем – уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники.

Прямая речь: «Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство рассчитывает на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса».

По словам Авакова, это не будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и установления задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.

Видимо, Аваков знает что-то такое, чего не знает никто, иначе бы он не заявлял о блицкриге за две недели. Однако я вспоминаю о заявлениях и Наполеона Бонапартовича, и Адольфа Алозиевича. Давненько это было, но результат блицкригов был одинаков.

Завещание Байдена

ДЯДЯ Джо прощально посетил Украину. С обычной помпезятиной и велеречием. Но было и нечто новенькое, поразившее меня до глубины души. Была открыта истина о коррупции в Украине. Причем говорилась она, во утешение, главному коррупционеру Украины. Байден открыл, что это Россия «использовала коррупцию как инструмент для принуждения, чтобы держать Украину уязвимой, зависимой».

Воистину, говорю вам, ужасен Путин, если он даже агнцев наших, невинных и пушистых, сребролюбием соблазнил!..