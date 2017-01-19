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Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / Последнее напутствие вице-президента

19.01.2017 Ищем суть события Для большинства граждан нашей страны великой загадкой осталось, зачем за три дня до завершения своих полномочий в Киев пожаловал уходящий вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден.

ПРИ ЭТОМ барина сопровождал такой мощный кортеж всевозможных авто устрашающего вида, что показалось, будто он привез с собой ЦРУ и ФБР в полном составе. Трудно понять, зачем ему понадобилось столь солидное прикрытие. Страх перед непредсказуемыми холопами?

Накануне посещения Украины, 16 января, Байден стал первым вице-президентом, награжденным президентской медалью Свободы с отличием, то есть высшей степенью этой американской награды. Таких почестей в нынешнем столетии удостаивался только Папа Римский Иоанн Павел II в 2004 году. Во время церемонии награждения Барак Обама назвал дядюшку Джо лучшим вице-президентом в истории Америки. Но каким бы лучшим ни был вице-президент великой державы, никакого могущества ему не хватит, чтобы за несколько часов пребывания в Киеве реанимировать оказавшуюся в глубокой коме украинскую государственность. Да и на смену ему идут вовсе не сторонники, а представители иной партии, иной администрации, неоднократно декларировавшие, что намерены во многом отказаться от курса предшественников.



ВИДИМО, от избытка чувств к Украине на брифинге с Порошенко Байден пылко продекларировал: «Для меня было большой привилегией поддерживать украинцев на протяжении последних 25 лет… Вы давали мне силу, ваша храбрость, жизнеспособность, храбрые украинцы, которые никогда не оставляли надежды на лучшее будущее. Народ, который каждый день поднимается и работает на благо демократической объединенной Украины».

Чем наградил украинский народ Джо Байдена, это еще вопрос, который прояснится в ближайшем будущем. А пока ясно, что столь неравноценная дружба с высокопоставленным американцем стоила нам потери последних штанов, а возможно, и чего-то более важного, что прячется за этими штанами.

Как-то в сердцах министр экономразвития Степан Кубив назвал разговор с Байденом «искренним», а «утро, которое начинается со встречи с настоящим другом Украины – вице-президентом США Джозефом Байденом», незабываемым.

В самом деле, трудно забыть некоторые детали взаимоотношений. Бывший депутат Александр Онищенко хоть и предпочитает держаться подальше и от Бадена, и от Порошенко, до сих пор вспоминает: «Главный вопрос, который мне задавали представители Минюста США, – это отношения Байдена с некоторыми соратниками президента Порошенко, такими, как Злочевский или Кононенко».

Именно экс-министр Николай Злочевский и советник Порошенко Игорь Кононенко создали компанию для добычи в Украине сланцевого газа. Семья Байдена к этому тоже причастна. То есть это тот аспект визита, который остался за кадром, но наверняка являлся ключевым – бизнес-интересы семьи Байдена в Украине. Для нашей общественности это не является тайной с того момента, как американская пресса написала, что сын вице-президента США Хантер Байден входит в состав руководства украинской нефтегазовой компании «Бурисма» с апреля 2014 года.

Младший Байден прибыл в Киев вместе с отцом. Ко всему прочему Хантер – один из соучредителей и управляющих партнеров американской инвестиционно-консультационной компании Rosemont Seneca Partners. Речь идет о проектах по добыче сланцевого газа, которыми раньше планировали заниматься американские компании Exxon Mobil, Shell и Chevron. «Сейчас эти компании ушли, но на их место теперь зайдут Кононенко со Злочевским с компанией Yuzgaz B.V. на правах совместной деятельности, чтобы сэкономить на налогах. Со Злочевским уже давно работает сын Байдена, и их семья к этой сделке тоже причастна» – заявлял Онищенко.

Упомянутая компания Yuzgaz B.V. летом 2016 года была объявлена победителем конкурса на разработку крупнейшего в Украине Юзовского месторождения. Так что можно сказать, что в визите Байденов в Украину ничего личного, «только бизнес».



А ЧТО касается ожиданий нашего президента относительно того, что дядюшка Байден проинформирует его о своих прогнозах по поводу курса администрации Трампа в отношении Украины и даст советы, как себя вести с ее представителями, – то это неоправдавшиеся надежды.

Рекомендаций пока нет. А с другой стороны, что, кроме успокоительного, мог присоветовать светоч американской демократии своему не совсем удачливому коллеге? Мог рассказать, что Трамп стал помехой для «демократов», и они не собираются с этим мириться. Ведь иначе они теряют весь арсенал возможностей манипулировать мировой политикой, а значит, и управлять созданным ими Мировым Порядком. А существующий Мировой Порядок полностью отрицает возможность появления личности, которая не вплетена в планы подобных Байдену и компании. Поэтому Трампу явно не суждено долго оставаться у власти. Единственное, на что он способен, – продлить агонию США. В ближайшей перспективе Штаты сами обречены на лавину деградационных процессов. А в такой ситуации вполне возможен распад еще одной великой страны.

Впрочем, едва ли Байден откровенничал с Порошенко на такие темы…

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