19.01.2017

Рождественские праздники

Жители и гости Харькова приобщились к календарному обряду – празднику Рождества Христова. Его в яркой форме представили участники всеукраинского вертепного фестиваля, прошедшего в городе на Старый Новый год.

Парад ряженых

СТАРТОВАЛ фестиваль в Щедрый вечер небывалым для Харькова шествием по центральной магистрали города. Около пятисот человек шли навстречу колоннами с начала и с конца улицы Сумской. Люди были одеты в яркие костюмы ангелов и чертей, героев библейских сюжетов, а также ряженые со звездами Рождества на шестах. Участники шествия кричали «Христос народився», из толпы зрителей откликались словами «Славімо його».

«Ряженые» встретились на площадке возле оперного театра. Здесь сводный хор из посланцев 18 регионов страны исполнил праздничную колядку. После этого участники вертепного фестиваля разъехались по тридцати разным локациям. В течение двух дней они выступали в центре города и в спальных районах, а также в детских домах и больницах.

Во время представлений участники вертепа создавали что-то наподобие пещеры, где, по преданию, родился Иисус Христос. На полу, выложенном сеном, размещали деревянную люльку с куклой, изображавшей младенца – сына божьего.

Разыгрывались и разные мистерии, в частности рождественско-новогодний обряд вождения козы. Слобожане вместе с самодеятельными артистами в костюмах козы и ее привычной свитой – деда, цыгана и музыканта – пели песни, танцевали. А еще участвовали в святочных гаданиях, лакомились традиционными украинскими блюдами и напитками.

Рождественские встречи

– ВЕРТЕП – это особая форма народного театра, воспроизводящего сюжет рождения Иисуса Христа, – поясняет фольклорист Галина Лукьянец. – Неотъемлемыми атрибутами праздника появления на свет Спасителя являются ряженые, исполнение святочных песен, с которыми простой народ ходит по домам соседей. В щедровках и колядках он величает хозяина жилья и его родню, желает благосостояния. Считается, что слова этих высказываний имеют магическую функцию.

Обряд посещения домов исполнителями «благопожелательных» приговоров в адрес гостеприимных хозяев в последние полвека не был широко распространен в Украине. Хотя в западных регионах страны молодежь ходила к землякам с колядками и щедровками. В центральной и восточной частях Украины мода на рождественские праздники стала возрождаться с конца прошлого столетия. Святочные народные песни появились в репертуарах самодеятельных фольклорных групп.

В Харькове их пропагандировали многие местные специалисты по этнографии, прежде всего сотрудники лаборатории исследований нематериального культурного наследия областного организационно-методического центра культуры и искусства, а также культурологи.

Так, семьи Кривич и Таубе со своими друзьями создали книгу-спектакль «Рождественский вертеп» с движущимися декорациями и фигурками и музыкальным сопровождением. В комплекте с книгой есть аудиодиск с текстом книги и фоновой музыкой. Эта работа была высоко оценена на львовском Форуме издателей. Она победила в конкурсе на создание спектаклей для детских садов.

Демонстрирует старинные традиции празднования Рождества молодежная фолк-группа «Слобожанский вертеп». Она исполняет обрядовый фольклор в храмах, в школах и клубах Харькова.

Мистерия радости

И ВОТ с целью возрождения, сохранения и популяризации традиций зимнего цикла народных праздников Слободской Украины Харьковский областной организационно-методический центр культуры и искусства решил провести масштабное празднование Рождества. Идею подхватили активисты, которые участвуют в фольклорных фестивалях и историко-археологических реконструкциях, а также ряд благотворительных фондов.

– Мы пригласили на фестиваль вертепные коллективы, исполнителей щедровок и колядок со всех уголков страны, – отмечает координатор проекта «Вертепфест-2017» Андрей Полишоп. – Формат представлений не ограничивали. Приветствовали вертепы, рассказывающие и о современных событиях: где, кроме персонажей Вифлеемской легенды, действуют герои наших реалий. Главное, чтобы спектакли напоминали о победе света над тьмой, ведь девиз Рождественского праздника в Харькова в словах: «За свет то, что темноту одолело».

В слобожанском фестивале вертепов участвовали более полусотни коллективов. Тысячекилометровый путь преодолели «Львовские ведьмы», чтобы показать на Слобожанщине свой рождественский спектакль.

– Мы демонстрируем Маланку – традицию водить козу на Старый Новый год, – рассказывает львовянка Оксана Гуцул. – Рогатая в конце вертепа умирает. Это означает конец старого времени и начало чего-то нового.

Еще одна группа, которая пересекла всю страну ради участия в фестивале вертепов, – это самодеятельные артисты из села Павловка Ивано-Франковской области.

– Современный сюжет нашего вертепа «Вифлиемская заря» построен на основе библейских легенд, – говорит руководитель коллектива «Вифлеемская заря» Иван Вацеба. – Своим спектаклем мы призываем всех к миру, объединению Украины – от Луганска до Карпат.

Гость из Прикарпатья рассказал, что с удовольствием слушал в Ивано-Франковске рождественские песни в исполнении народного хора села Березовка, что под Харьковом. Слобожане колядовали на Галичине вместе с местной мужской капеллой «Сурма».

Кульминацией второго дня «Вертеп-феста-2017» стало исполнение колядки «Нова радість стала», в которой выражены пожелания «літа щасливі нашій славній Україні». Ее пели одновременно участники всеукраинского мероприятия в Харькове и рождественских празднований во Львове и в Краматорске, с которыми была договоренность о совместной акции.



Харьков.