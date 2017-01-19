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19.01.2017 Красноречивые цифры

В последнее время в мире резко усилились миграционные потоки. Причины прощания с родной страной различны. Но есть у них «общий знаменатель» – от хорошей жизни не бегут. ПРЯМО скажем, Украина и тут сумела отличиться. Уже в 2010 году она вышла на пятое место в мире среди стран с наибольшим количеством эмигрантов. По данным доклада «Миграция и денежные переводы» Всемирного банка, за рубежом находилось порядка 6,6 миллиона граждан Украины, уехавших из страны в разные годы. Впереди нас по количеству эмигрантов оказались Мексика, Индия, Россия и Китай.

Конечно, это несколько обидело меня, уже привыкшую к лидерству неньки в негативных рейтингах. Но все в природе относительно. Поэтому я и обратилась к относительным величинам. Итак…

Численность жителей Мексики – 112,5 миллиона и 11,9 миллиона эмигрировавших мексиканцев, это приблизительно 10 процентов населения.

Население Индии – около 1,2 миллиарда человек. Значит, 11,4 миллиона эмигрировавших составляют приблизительно 0,9 процента жителей страны.

В Российской Федерации – 142 миллиона человек, и 11,1 миллиона покинувших родину – примерно 7,8 процента населения.

Население Китая составляет 1 миллиард 265 милли­онов 830 тысяч человек. Поэтому 8,3 миллиона выехавших – это 0,6 процента населения страны.

А теперь внимание! В 2010 году официальная численность населения Украины составляла 45 миллионов 962 тысячи человек. Таким образом, 6,6 миллиона выехавших украинских граждан – это 14 процентов населения страны. То есть мы и по этому показателю оказались впереди (а точнее позади) планеты всей. Если не брать во внимание такие страны, как республики Прибалтики и Молдова, где сравнительно небольшие в абсолютном исчислении один-два миллиона мигрантов составляют более трети населения.

Так было шесть лет назад. Понятно, что события последних трех лет вряд ли улучшили эту статистику.

Подтверждением тому – список стран по миграционному рейтингу, в котором указана разница между числом прибывших и уехавших из страны за год на 1000 человек. Этот показатель для Украины составляет за 2015 год – минус 2,25.

На 1 ноября 2016 года численность населения Укра­ины составляет, по оценкам, 43 450 370 человек. Значит, за 2015 год еще почти 100 тысяч украинцев покинули родные места в поисках лучшей жизни. Причем, заметьте, что выезжает в основном наиболее активная и трудоспособная часть граждан. ПРЯМО скажем, Украина и тут сумела отличиться. Уже в 2010 году она вышла на пятое место в мире среди стран с наибольшим количеством эмигрантов. По данным доклада «Миграция и денежные переводы» Всемирного банка, за рубежом находилось порядка 6,6 миллиона граждан Украины, уехавших из страны в разные годы. Впереди нас по количеству эмигрантов оказались Мексика, Индия, Россия и Китай.Конечно, это несколько обидело меня, уже привыкшую к лидерству неньки в негативных рейтингах. Но все в природе относительно. Поэтому я и обратилась к относительным величинам. Итак…Численность жителей Мексики – 112,5 миллиона и 11,9 миллиона эмигрировавших мексиканцев, это приблизительно 10 процентов населения.Население Индии – около 1,2 миллиарда человек. Значит, 11,4 миллиона эмигрировавших составляют приблизительно 0,9 процента жителей страны.В Российской Федерации – 142 миллиона человек, и 11,1 миллиона покинувших родину – примерно 7,8 процента населения.Население Китая составляет 1 миллиард 265 милли­онов 830 тысяч человек. Поэтому 8,3 миллиона выехавших – это 0,6 процента населения страны.А теперь внимание! В 2010 году официальная численность населения Украины составляла 45 миллионов 962 тысячи человек. Таким образом, 6,6 миллиона выехавших украинских граждан – это 14 процентов населения страны. То есть мы и по этому показателю оказались впереди (а точнее позади) планеты всей. Если не брать во внимание такие страны, как республики Прибалтики и Молдова, где сравнительно небольшие в абсолютном исчислении один-два миллиона мигрантов составляют более трети населения.Так было шесть лет назад. Понятно, что события последних трех лет вряд ли улучшили эту статистику.Подтверждением тому – список стран по миграционному рейтингу, в котором указана разница между числом прибывших и уехавших из страны за год на 1000 человек. Этот показатель для Украины составляет за 2015 год – минус 2,25.На 1 ноября 2016 года численность населения Укра­ины составляет, по оценкам, 43 450 370 человек. Значит, за 2015 год еще почти 100 тысяч украинцев покинули родные места в поисках лучшей жизни. Причем, заметьте, что выезжает в основном наиболее активная и трудоспособная часть граждан. Анна МАРКОВА.

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