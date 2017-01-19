19.01.2017

Культура и власть

В который раз вслед за поэтом повторяем: «Перемен требуют наши сердца!» Не хочется быть стреноженным, скованным по рукам, ногам и мозгам.

На те же грабли

В ГОДЫ, последовавшие после революции 1917 года Владимир Лазурский, профессор филологии Новороссийского университета (Одесса), чувствовал себя неуютно.

Установление большевизма не могло вызвать удовлетворения у принципиально настроенного против марксизма и вообще социализма интеллектуала. В письмах 1920-х годов он жаловался на недостаток культурной связи с Западом, ограничение свободы мысли. «Социально-экономический метод невыносим для меня своей узостью, – писал он. – Я предвещаю, что марксизм, с беспощадной жестокостью и фанатичной узостью вбиваемый теперь в Высшей школе, в ближайшие годы вызовет энергичную реакцию… Большевики сами узнают горечь злобной критики, которая запрещает любые возражения».

История повторяется.

Возражения по поводу культурной политики нынешней власти осуждаются. Любое отклонение от идеологического курса вызывает минимум косые взгляды, а в более жестком варианте – порицания, в худшем – травлю и преследование. Слово против – значит действуешь на руку агрессору.

Втоптать в грязь способны даже вчерашних героев нации, если они перешли демаркационную идеологическую черту. В такой атмосфере неуюта интеллектуалы и деятели культуры – демократы продолжают работать, хотя дышат, понятно, не полной грудью.

Кстати, вопреки пессимистическому настроению, Владимир Лазурский сделал многое для развития культуры в Одессе. В Одесском институте народного образования читал на украинском языке курсы по истории всемирной литературы и истории украинской культуры, немецкой филологии, в Одесской государственной консерватории – историю искусств и общую эстетику, в институте изобразительного искусства – историю всемирной литературы, на драматическом отделении консерватории – историю украинского театра.

«Всем умным людям и так все понятно»

ЗАПРЕТЫ никогда не были двигателем прогресса. Во все времена они только возбуждали любопытство. На днях запретили телеканал «Дождь», возможно, наиболее объективный и демократичный в России из общественно-политических каналов.

Двояко, но справедливо высказался по этому поводу известный музыкант Станислав Вакарчук. Отметив, что иностранные СМИ должны подчиняться законодательству страны, в которой они работают, он добавил следующее: «Соломон когда-то сказал: «Все пройдет, и это тоже». К мудрости великого Соломона мне нечего добавить… Мне кажется, умным людям и так все понятно, здесь нечего комментировать».

Делай, как я

ПРЕЗИДЕНТ Петр Порошенко назвал шесть книг, которые произвели сильное впечатление на него в 2016 году. В списке президента оказались «Воспоминания» Павла Скоропадского, «25 побед Украины» Александра Палия, «Тамплиеры» Сергея Жадана, «Secondhand time» Светланы Алексиевич, Антология украинской поэзии ХХ века от издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» и «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930» Татьяны Филевской.

Бросается в глаза национальная ограниченность круга чтения президента, строго проукраинская его направленность. Скорее всего, наиболее ретивые патриоты-педагоги отныне будут рекомендовать эти книги ученикам, как при Союзе продвигали незабвенную трилогию Леонида Ильича.

«Патриотизм не должен ослеплять» (Карамзин). Почти цитируя Владимира Лазурского, добавлю: нынешняя власть сама узнает горечь злобной критики, которая запрещает любые возражения.