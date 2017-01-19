19.01.2017

Чудеса в решете

В предыдущем материале мы рассказывали о перспективах жилищного строительства с точки зрения оптимистически настроенных специалистов этой отрасли и известных экономистов.

Мы строили, строили…

ВО ВРЕМЯ кризиса практически все банки свернули программы кредитования строительства жилья. Но, несмотря на это, строительная отрасль остается одной из самых динамично развивающихся в нищей стране. По разным оценкам, в Украине продается жилья на первичном рынке примерно на 1,5-2 миллиарда гривен. Такой рынок (некуда деваться от этого слова) считается достаточно большим и стабильным.

Это подкрепляется и визуальными наблюдениями. На днях довелось побывать в окрестностях Ирпеня и выслушать жалобы местных жителей. Лет 15-20 тому назад многие киевляне покупали участки на окраине этого некогда курортного пригорода столицы, строили себе компактные коттеджи. Ныне они в панике. Окружающие городок сосновые леса под видом санитарного прореживания вырубаются буквально целыми массивами. А вместо красавиц-сосен вырастают башни строительных кранов. Вскоре жители природного оазиса будут глазеть из своих окошек на лес безликих многоэтажек и навсегда забудут, что такое запах хвои. Характерно, что работы ведутся и по выходным, и по ночам. Значит, строительный бум продолжается...

Иначе и быть не может, уверен известный аналитик Александр Охрименко: «В минувшем году рост ВВП обеспечило именно строительство. И то, что люди достают деньги из кубышки и вкладывают в недвижимость, – это хорошо. Ведь строительство тянет за собой производство металла, цемента, прочих расходных материалов. В этом и заключается развитие экономики».

По приблизительным подсчетам Охрименко, около шести миллионов семей нуждаются в жилье. А если взять еще и тех, кто живет в плохих условиях? То есть рынок жилья просто обязан расти.

«Бум» обернется «глюком»

НО ЕСТЬ и оценки, которые можно назвать скорее пессимистическими, чем оптимистичными. Так, директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов считает, что ни цена, ни структура спроса и предложения в 2017 году по сравнению с 2016 годом не изменятся, так как предпосылок для роста пока маловато. Вконец обедневший народ будет отдавать предпочтение мини-квартирам с ремонтом и мебелью.

По оценке экономиста Виктора Скаршевского, если не будет увеличения реальных доходов населения и не возобновится кредитование, то эта волна продаж в 2017 году закончится. «Пока рост строительства идет лишь за счет перекладывания денег из правого кармана в левый. И если деньги в левом кармане закончатся, то и строительному буму придет конец», – утверждает эксперт.

И для других специалистов представляется более реальным вариант с завершением строительного бума, так как денег у народа уже нет, а рынок раздувается искусственно. «Продажи квартир уже падают, – делится своими наблюдениями эксперт по строительству Ярослав Цуканов. – Но любой менеджер будет утверждать, что спрос есть. Потому что если он честно скажет, что никто ничего не берет, то и другие брать не станут. Отсюда появление рекламы в стиле «все раскуплено, остались последние несколько квартир». В реальности в домах, которые построены еще года три назад, пустует куча квартир, которые никто не берет». Нынешний ажиотаж ведет к перенасыщению рынка. В итоге жилье придется отдавать за те деньги, за которые его можно будет продать.

По оценке одного из специалистов строительной фирмы, которая занимается ремонтами, уже накопилась масса проблемных домов: построили, но не подвели электричество или другие коммуникации. Часто дома строят без документов, а их собственники рассчитывают собрать документы в процессе строительства до его завершения. А потом что-то не получается, так как все упирается в коррупционную составляющую. Словом, это такой колосс, который может рухнуть и оставить тысячи людей ни с чем.

Без кредита не построишь крышу

ЕСЛИ трезво оценивать ситуацию, то без полноценного массового восстановления ипотечного кредитования большинству страдающих от отсутствия жилья не помочь. А пока до этого ох как далеко! Представьте себе, некоторые банки оформляют кредит не больше чем на 30-40 процентов от недостающей суммы. Есть и банки, норовящие, кроме недостроенного жилья, под залог которого клиент желает взять кредит, оформить в залог и другое имущество. Остаются шансы получить взаймы только для избранных, проверенных клиентов с хорошей кредитной историей.

Как считает финансовый директор компании «Простобанк Консалтинг» Александра Седых, возобновлению кредитования препятствует подорожание недвижимости в гривневом эквиваленте в 2014-2015 годах и рост процентных ставок по ипотеке, которые в два-четыре раза превышают аналогичные ставки в экономически развитых странах. «С ростом курса доллара стоимость недвижимости в гривне взлетела вверх, тогда как у большинства покупателей доходы в гривне, и их рост в последнее время весьма незначителен», – отмечает эксперт.

На проблемы банкиров ссылается председатель правления «БТА-Банка» Валерий Прохоренко: «Банки решают сейчас прошлые проблемы по валютным кредитам, несут колоссальные убытки. Учитывая большое количество невозвратов по старым кредитам, многие просто боятся связываться с ипотекой».

По мнению упомянутого Виктора Скаршевского, еще одной проблемой является отсутствие «длинных ресурсов» у банков – отечественные вкладчики не готовы вносить свои средства на банковский депозит на срок больше года.

Но даже при такой ситуации аналитик Александр Охрименко не теряет веры в ипотеку: «Если в 2015 году люди еще были напуганы страшилками о русских танках, то теперь уже этим никого не испугаешь. И люди будут вкладывать. Но для того, чтобы этот процесс шел интенсивно, надо запустить ипотечное кредитование. Рост строительного рынка тогда бы зашкаливал! Вспомните кризис 1998-

1999 годов. Паника, крик, истерика – все, как сейчас. В итоге 1999 год – мертвый, 2000-й – люди уже начинают оглядываться по сторонам, 2001-й – начинают покупать недвижимость. И когда в 2005 году подключилось ипотечное кредитование, в следующие три года строительство просто взлетело!»

Все же хочется возразить авторитетному эксперту. Без возврата к плановой экономике и первоочередному вниманию к социальному развитию общества проблема покупки жилья останется безнадежной для большинства жителей нашей страны.