19.01.2017

В Европы боком

В Украине поменяли требования к теплоизоляции зданий. По подсчетам Минрегионстроя, переход на европейские стандарты позволит снизить платежи за тепло на 15 процентов.

Имплементируемся в Европу

ДЕСЯТЬ лет назад я был в польском городе Пулавы – районном (по нашей классификации) центре Люблинского воеводства. Через год снова попал в него и был поражен. Все жилые дома, находящиеся в городской собственности, оказались утепленными снаружи, причем за счет местного бюджета. «Если бы у нас так было, – с завистью подумал я. – Только когда это случится?..» И вот 13 января неожиданно получил ответ.

Украина должна снизить энергопотребление жилищного хозяйства и прежде всего расходуемый объем газа на отопление с 19 до 11 миллиардов кубометров в год, сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко – и не голословно, а сказал, что уже в этом году планируется реализовать несколько мероприятий. Первое – введение новых государственных строительных норм по энергоэффективности зданий ДБН В.2.6-31: 2016 «Теплова ізоляція будівель» и соответствующее программное обеспечение. Они будут официально опубликованы в течение месяца, а спустя 90 дней вступят в силу.

«Новые нормы предусматривают установление минимальных требований к энергоэффективности зданий. Документом имплементируются директивы Европарламента и Совета ЕС 2010/31/ЕС «Об энергетической эффективности зданий». Его внедрение позволит Украине перейти на те же стандарты для расчета показателей энергоэффективности, что и в Европе. А также даст возможность использовать единое программное обеспечение для всего технологического процесса определения энергоэффективности, поэтому все участники рынка смогут работать в едином поле», – порадовал министр.

Оказывается, предлагаемые нормы более жесткие по сравнению с действующими, благодаря чему повысится теплоизоляция новостроек и реконструируемых домов. По уверению замминистра по вопросам строительной отрасли Льва Парцхаладзе, для жителей это будет означать сокращение счетов за тепло на 15 процентов.

Недолгая радость

ВПРОЧЕМ, радость от столь эпо­хальной новости длилась недолго.

Во-первых, пока неясно, когда начнут действовать новые нормы. Ведь для запуска всей системы надо принять законодательный пакет по энергоэффективности: «О жилищно-коммунальных услугах», «Об энергетической эффективности зданий», «О коммерческом учете», «О фонде энергоэффективности».

Во-вторых, нужны деньги на внедрение европейских строительных норм, а они, прямо скажем, будут немалыми.

А главное, из чьего кармана вынут эти деньги.

И вот тут-то, как в песне «от печали до радости – всего лишь дыханье». Только наоборот. Сразу стало понятно, что родное государство вряд ли раскошелится. Да и откуда же ему средства взять?.. Ведь, по логике, на это должны задействоваться деньги, поступающие от коммунальных платежей.

Однако, по данным информированного сайта «Украина коммунальная», с ними напряженка. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги за 2015 год составляла 8829,1 миллиона гривен. И наверняка с тех пор не уменьшилась. Подтверждением тому служат данные ПАО «Киев­энерго» о задолженности киевских потребителей теплоэнергии по состоянию на 1 сентября 2016 года. Общая сумма долга составляет 1,72 миллиарда гривен. Наибольшую задолженность за теплоэнергию (отопление и горячее водоснабжение) накопили жилищно-эксплуатационные организации и население, – соответственно, 845,06 и 521,01 миллиона гривен. И это, заметьте, только по Киеву и до повышения тарифов.

Пугающие перспективы

И МАЯЧАТ они перед законопослушными гражданами. Не подумайте, что это преувеличение. Хотя, лучше бы я был не прав. Но приведу свои резоны.

Как вы поняли, денег на внедрение новых государственных стро­ительных норм (ГСН) у страны нет. Но в силу они вступят уже через три месяца.

Значит, застройщики и ремонтники вынуждены будут существенно повысить стоимость своих услуг. Покупателям новых квартир придется выложить за них больше. Жильцам же ремонтируемых зданий надо будет или сбрасываться на утепление, или продолжать платить за тепло на 15 процентов больше. Хотя и эта цифра от Парцхаладзе вызывает сомнения.

Но все ли смогут платить больше? Тут сомнений еще больше. Тем более что, по мнению пана Зубко, субсидии для малоимущих – зло. «Закрывая потребности в оплате коммунальных услуг, государство демотивирует людей экономить», – считает он.

Теперь пойдем дальше. Как в любой цивилизованной стране – а Украина устами нашей власти позиционирует себя таковой – несоблюдение закона или нормативов должно караться. В случае с несоблюдением ГСН скорее всего штрафами. И сдирать их будут, естественно, с владельцев. В этом меня убеждает горький опыт моих знакомых, живущих в частном доме.

Пару лет назад, поддавшись уговорам самого мудрого премьера Яценюка, они поменяли свой газовый котел на новый, более экономный. При этом пришлось делать новую разводку труб, согласно требованиям газовщиков. Однако через год, явившись для проверки, эти же газовщики заявили, что наружная труба не соответствует требованиям. И в ответ на недоуменное «но вы ведь сами ее принимали», ответили: а у нас поменялись нормы. В итоге было предложено: или платите штраф, или переделывайте. Конечно же, за счет хозяев.

Не исключаю, что и трогательная забота государства о тепловой изоляции домов может обернуться таким же боком. И расплачиваться за нее придется снова нам.