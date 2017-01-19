19.01.2017

Успех на корте

В МЕЛЬБУРНЕ стартовал первый в этом году турнир серии «Большой шлем» – Открытый чемпионат Австралии. В нем участвуют и ведущие украинские теннисисты. Каковы будут их успехи, узнаем на следующей неделе. А пока добываем титулы в менее престижных турнирах.

Ангелина Калинина удачно выступила на турнире серии ITF, завершившемся в Дайтона-Бич (США). Она стала победительницей в одиночном и парном разрядах.

В одиночном разряде 19-летняя киевлянка была сильнее представительницы США Элизабет Халбауер – 6:1, 6:2.

А в паре Калинина вместе с американкой Робин Андерсон победила польский дуэт Паула Кане и Катажина Питер, посеянный на турнире под первым номером – 6:4, 6:1.

На лыжах по воде

В ЧИЛИЙСКОЙ столице Сантьяго прошло мировое первенство по воднолыжному спорту среди юниоров (до 17 лет) под эгидой Международной федерации воднолыжного спорта и вейкбординга (IWWF). Сборную Украины представляли три атлета, в отличие от других стран, от которых выступали по шесть спортсменов. Но это не помешало нам впервые войти в топ-5 сборных мира. Медали разыгрывались в каждой отдельной дисциплине, в многоборье, а также в командном зачете.

Самый высокий результат продемонстрировала София Максименкова, выиграв «серебро» в прыжках с трамплина. Попутно она обновила свой же национальный рекорд в этой дисциплине среди женщин, который теперь равен 44,7 метра. Достаточно высоко Максименкова смогла финишировать в фигурном катании. Она впервые вошла в пятерку сильнейших юниорок мира, став лучшей среди европейских спортсменок – впереди были только американские и австралийские воднолыжницы. Хотя в слаломе спортсменка была лишь 30-й, многоборье она завершила в топ-5, а два года назад была 11-й.

Лучший в Европе

ЕВРОПЕЙСКАЯ федерация пауэрлифтинга (EPF) назвала лучших спортс­менов среди мужчин и женщин 2016 года в классическом и экипированном пауэрлифтинге.

Почетным титулом «Пауэрлифтер года», который присваивается спортсменам, набравшим наибольшее количество очков на континентальном и мировом первенствах, отмечен Алексей Рокочий из Лимана (Донецкая область).

Напомним, на чемпионате Европы 2016 года в Чехии Рокочий не имел равных в категории до 120 кг, собрав полный комплект золотых наград. Кроме того, Алексей стал бронзовым призером ЧЕ в абсолютном первенстве.