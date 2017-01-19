19.01.2017

УКРАИНА

• Квоты на беспошлинный экспорт украинского меда в европейские страны по состоянию на 11 января 2017 года исчерпаны на 100 процентов, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Кроме того, на 64 процента исчерпана квота на сахар и на 78 процентов на виноградные и яблочные соки.



• В 2016 году на государственных предприятиях угольной отрасли Украины, по данным профсоюза работников угольной промышленности, травмирован 481 горняк. В 2015-м зафиксировано 422 случая. Погибли в результате производственного травматизма 12 человек, что на пять случаев больше, чем в предшеству­ющем году.



• В декабре 2016 года количество зарегистрированных безработных в Украине возросло почти на 15,7 процента, информирует Госстат. Их число составляет сегодня 390,8 тысячи человек, из которых 317,1 тысячи получают пособие по безработице.



• Украина потеряла более миллиарда долларов в результате торговой войны с Российской Федерацией, сообщает «Громадське радіо» со ссылкой на заявление замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктора Довганя. Эти потери из-за ограничений транзита по территории РФ составляют около двух процентов ВВП, заявил он.



• Народные депутаты Украины получили в 2016 году из бюджета более 29 миллионов гривен для компенсации затрат на аренду жилья или гостиничного номера. Об этом говорится в ответе первого заместителя руководителя аппарата Верховной Рады на запрос «Украинской правды».

ЗА РУБЕЖОМ

• Президент Молдовы Игорь Додон заявил о желании аннулировать Соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом, сообщает УНИАН. Он сказал, что выступал против подписания этого соглашения, и считает, что оно не несет для его страны никаких плюсов. Додон не исключает, что после следующих парламентских выборов это намерение можно будет осуществить.

• На угольной шахте в Китае (город Шочжоу) во время проведения профилактических работ произошло обрушение породы, сообщает «Синьхуа». Девять горняков, заблокированных под землей, погибли.

• В Беларуси, сообщает БЕЛТА, в 2017 году продолжена практика выплат субсидий на единицу реализованной (произведенной) и (или) направленной в обработку сельхозпродукции. Надбавки пре­дусмотрены за молоко, крупный рогатый скот, тресту льна-долгунца, гречиху. Такая практика повышает материальную заинтересованность хозяйств в увеличении объемов продукции и компенсирует часть затрат, связанных с ее производством.

• В штате Флорида (США) суд приговорил граждан из Украины и России к 25 годам тюремного заключения за попытку контрабанды кокаина, передает телеканал «112-Украина». Двое мужчин пытались в ночное время доставить яхтой на территорию США 370 кг кокаина общей стоимостью 10 миллионов долларов.

• Российский международный многоязычный информационный телеканал RT официально вошел в число телеканалов, транслируемых в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По словам заместителя генсека всемирной организации по общественной информации Кристины Галлах, вещание RT в ООН позволит улучшить понимание современного мира.

• Новым главой Европарламента стал итальянский политик Антонио Таяни. Юрист по образованию, он был пресс-секретарем Сильвио Берлускони и сейчас является членом его партии «Вперед, Италия». Депутатом Европарламента Таяни впервые был

избран в 1994 году, а спустя 20 лет занял пост вице-президента.