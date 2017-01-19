19.01.2017

Горячая тема

В своих письмах читатели «РГ» с тревогой и болью пишут о моральной деградации нынешнего общества, о цинизме чиновников, жестокости молодежи, об одиночестве и беззащитности простого человека…

Равнодушные ноги

«ЭТО произошло в столичном метро, – пишет ветеран педагогического труда Нина Ляхович. – По ступеням перехода с трудом поднимался старик, левой рукой держась за перила, а правой поддерживал взваленный на плечо мешок. Обгоняя дедушку, парень лет 25 зацепил его плечом и помчался дальше. А старичок от внезапного толчка упал. Он пытался подняться, но тщетно. Мимо шли люди, в основном молодые, равнодушно скользнув взглядом по упавшему старику. Никто, увы, не остановился, чтобы помочь дедуле. Еще никогда страшный принцип «человек человеку волк» не воплощался в жизнь на моих глазах так наглядно и жестоко. Пробиваясь сквозь толпу, я добралась до старичка, протянула ему руку, помогла подняться. «Спасибо! – прошептал он и, поднимаясь со ступенек, попросил, чтобы я помогла ему взвалить на плечо мешок. «По дешевке купил картошки, всего по 3 гривны за кило. Будет нам со старушкой что кушать до самой весны. Если доживем, с этой властью, с этими ценами и тарифами», – сказал дедушка.

Депутатский сынок развлекается

ЭТОТ возмутительный случай, о котором по телефону рассказала наша читательница Раиса Семеновна П., произошел в прошлом году, когда «продвинутая молодежь» отмечает пришедший из Америки праздник Хэллоуин. Смысл его в поклонении нечистой силе. «Моей 89-летней матери, страдавшей от бессонницы, врач порекомендовала вечерние прогулки, – говорит наша читательница. – В тот вечер мы вышли с мамой во двор. Сделали по дорожке несколько шагов, как вдруг из-за припаркованных автомобилей с криками выскочили трое рогатых «чертей», окружили нас и, пританцовывая, стали выкрикивать какие-то гадости. Мы перепугались, у мамы подкосились ноги, она потеряла сознание. Я едва успела подхватить ее, иначе она бы упала на землю. А «черти», облив нас краской, убежали. Мне пришлось вызвать «скорую», потому что у мамы от шока случился инсульт. Позднее я узнала, что так развлекалась наша «продвинутая» молодежь, которая, нацепив страшные маски, пугала прохожих. Среди «чертей», напавших на нас, как выяснилось, оказался и сынок местного депутата. «Ребятишки» от души повеселились, а моя мама едва выжила после инсульта, сейчас она с трудом говорит и еле-еле ходит по квартире. Вот такая молодежь выросла за годы независимости, вот к чему приводит вседозволенность, безнаказанность власть имущих. Я пошла к участковому, с возмущением рассказала ему о выходке хулиганов, а участковый мне говорит: «Да это же просто шутка! Не принимайте близко к сердцу!»

Сострадания не ждите

64-ЛЕТНЕГО жителя Броваров Киевской области инвалида Геннадия Т. однажды вечером в подъезде избил пьяный сосед, молодой парень. Ему почему-то не понравилось лицо Геннадия. Хулиган пригрозил: «Пойдешь к ментам жаловаться – закопаю, а квартиру твою спалю!» Геннадий, посоветовавшись с женой, решил не писать заявление в милицию, опасаясь мести хулигана. Корреспонденту «РГ» пенсионер рассказал, что думает по поводу случившегося: «После «революции достоинства» преступность в стране расцвела. Десятки тысяч молодых людей прошли войну, где убивали, грабили, насиловали. И все это им сходило с рук. Вернувшись на гражданку, такие личности не могут сразу перестроиться и нередко военные методы применяют при решении проблем мирной жизни. Мы живем в страшное время, когда человеческая жизнь обесценилась. Чтобы сделать сейчас карьеру, надо быть преданным «идеалам Майдана» – это главное. В таких условиях правоохранительную систему укомплектовали «благонадежными кадрами», которые, проучившись всего 2-3 месяца, вряд ли могут считаться профессионалами. А это значит, что простому человеку, не имеющему больших денег и личного оружия, в экстремальной ситуации надо рассчитывать не на полицию, а только на себя да на Господа Бога»…

Насилие как норма жизни

СОЦИАЛЬНЫЙ психолог Олег Покальчук считает, что все отношения в нынешнем обществе прямо или косвенно построены на корысти и насилии. У многих людей из-за социальной несправедливости занижена самооценка.

«Чтобы компенсировать это, человек, унижая других или причиняя другим боль, возвышается в своих глазах. Это прямое свидетельство деградации общества. Кстати, смакование насилия в СМИ якобы с целью борьбы за моральность – это тоже лицемерие», – уверен психолог.

Вот такое общество построено за четверть века независимости. Какие бы красивые слова ни произносили защитники капитализма с высоких трибун и теле­экранов, закон его, увы, – человек человеку волк.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.