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17.01.2017 Новости автопрома Акционеры легендарного Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ) на внеочередном собрании решили сменить не только форму собственности с публичного на частное акционерное общество, но и название предприятия. Теперь завод будет именоваться «Промавтоинвест».

ПРАВДА, проблемы, накопившиеся на автомобильном гиганте за последние несколько лет, перешли и в новый год. Предприятие фактически довели до банкротства, о чем говорят даже официальные цифры. В 2016 году ЗАЗ выпустил всего лишь 363 легковушки, 62 коммерческих автомобиля и два автобуса, что на 84 процента меньше показателей 2015 года. Для производства такого размаха подобная статистика просто катастрофична.

В конце декабря 2016 года появилась неофициальная информация, что на Запорожском автозаводе планируются временные «каникулы», а персоналу основных цехов предлагают написать заявления на увольнение по собственному желанию. Теперь остановку основного производства подтвердили официально. На данный момент предприятие с новым названием планирует выпускать только машинокомплекты для предприятия General Motors в Египте. Всего планируется изготовить порядка 16 тысяч таких комплектов.

Напомним, Запорожский автомобилестро­ительный завод был основан в 1961 году и является единственным предприятием в Украине, облада­ющим полным циклом производства автомобилей. Входит в корпорацию «Укравто», которая является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов. На самом заводе еще продолжают собирать модели Lanos, Sens, Forza и Vida, вот только спрос на отечественную продукцию постоянно падает.

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