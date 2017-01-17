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Выпуск № 6 от 17 января 2017 г.
 
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   Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / Демонтаж ДП-3 на «Запорожстали» завершен

17.01.2017

Новости металлургии

ПАО «Запорожсталь», как и планировало, в течение двух месяцев завершило демонтаж металлоконструкций доменной печи № 3 в рамках проекта реконструкции.


Общий объем демонтированных конструкций составил более 12 тысяч тонн, сообщает пресс-центр комбината. В демонтажных работах на ДП № 3 ежесуточно были задействованы более 600 специалистов комбината и подрядных организаций, мощный кран компании Mammoet грузоподъемностью 1600 тонн и 15 других кранов различной грузоподъемности. Демонтировано 85 крупных узлов весом до 120 тонн каждый.
«За 60 дней мы полностью демонтировали конструкции старой печи и освободили площадку для самого ответственного этапа –  крупноузловой сборки печи. Сегодня на стройплощадке уже готовы к монтажу элементы кожуха к печи», – отметил генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма.
Напомним, реконструированную доменную печь № 3 ПАО «Запорожсталь» оснастят новейшей системой аспирации с приборами беспрерывного автоматического контроля, соответствующей самым строгим европейским требованиям. Также в рамках проекта будет установлено новое бесконусное загрузочное устройство, увеличено с 16 до 20 количество фурменных приборов и произведена комбинированная футеровка с использованием новейших технологий. Кроме того, на ДП № 3 заменят вагон-весы на конвейерную шихтоподачу, систему охлаждения печи оборудуют медными холодильниками. Все это даст возможность увеличить производительность доменной печи, обеспечить высокое качество чугуна и экологическую безопасность окружающей среды. Инвестиции комбината в проект составят порядка 1,5 миллиарда гривен.

Запорожье.

 

Автор: Григорий ПЕТРАКОВ.
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