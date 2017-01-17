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17.01.2017 Криминал Правоохранители Слобожанщины разоблачили местную группу разбойников, сколоченную бывшими милиционерами. Бандиты попали в руки борцов с преступностью после налета на одного из харьковских предпринимателей.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ происшествие с бизнесменом произошло два дня назад в областном центре Слобожанщины. Когда мужчина выходил со двора своего домовладения, на него напали четыре злодея в масках. Громилы избили его, затащили в хоромы и пытали, пока тот не указал, где у него хранятся деньги. Завладев крупной суммой, а это была национальная и иностранная валюта, разбойники бежали с места преступления на автомобиле своей жертвы.

На поимку воров харьковский главк Нацполиции направил сотрудников управления уголовного розыска и бойцов спецназа КОРД. Грабители были задержаны в течение нескольких часов после совершенного ими разбоя. У них изъяли имущество, деньги и оружие. Среди зло­умышленников оказались два бывших сотрудника милиции: один уволился три года назад, второй недавно не прошел переаттестацию.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, по факту разбойного нападения на предпринимателя открыто уголовное производство по статьям 187 («Разбой с проникновением в жилище») и 289 («Угон машины организованной группировкой») УК Украины. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Проверяется их причастность к другим подобным преступлениям. Почерк дела, на котором погорели экс-милиционеры, схож с ограблением прошлой весной семьи известного харьковского медика. Тогда бандиты, подкараулив врача на улице, отобрали у него ключи от квартиры, а после ворвались в дом, где пытали жену и дочь, чтобы выведать местонахождение сбережений. Похитив золото и деньги, грабители скрылись. По факту разбоя было открыто уголовное производство.



Харьков.

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