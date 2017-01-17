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17.01.2017 Реплика

Накануне Нового года директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник похвастался успехами в работе своего ведомства, сообщив, что НАБУ вернуло государству 100 миллионов гривен.

В ПРИНЦИПЕ проверить эту цифру, похоже, взятую с потолка, трудно. Зато не трудно подсчитать эффективность работы НАБУ. Предположим, что 100 миллионов реально вернулись в казну государства. Ура, ура! А теперь посмотрим, сколько из этой казны утекло на содержание Сытника со товарищи.

Из государственного бюджета на содержание НАБУ в 2016 году было выделено, по данным официального сайта бюро (https://nabu.gov.ua/struktura-ta-obsyag-byudzhetnyh-koshtiv-nacionalnogo-antykorupciynogo-byuro-ukrayiny-u-2016-roci), 488 565,8… Только не подумайте, что эта цифра (как нас учили в школе) – 488 с «копейками» тысяч. Прикол в том, что на сайте не приведены единицы измерений – ни порядок чисел, ни название валюты. На самом деле – это 488 миллионов гривен.

Таким образом, эффективность работы НАБУ в 2016 году минусовая и государство напрасно профукало более 388 миллионов.

Кстати, в штате НАБУ числится 700 сотрудников, на зарплату которых потрачено 228,668 миллиона гривен. То есть средняя месячная зарплата составляет 27 222 гривны. Прямо скажем, жить можно. Впрочем, это конечно, как средняя температура по палате. У одного пациента 36 градусов, у другого – 41, а в целом – у всех жар. К примеру, зарплата за 2015 год (согласно декларации) начальника отдела по связям с общественностью составила 51 855 гривен, а директора НАБУ – 906 204 гривны. Хотя стоит учитывать, что это не за весь год, ведь бюро создано 16 апреля 2015-го.

Заметим, что если бы НАБУ не существовало, ее функции выполняли бы СБУ, фискальная служба и прокуратура. И, возможно, эти организации справлялись бы с задачей более эффективно, чем НАБУ. При этом не было бы необходимости дополнительно тратить на их содержание такие суммы. А ведь на 2017 год на НАБУ выделено более 773 миллионов гривен. Но, боюсь, эффект будет тот же.

И это в стране, которая по всем рейтингам занимает ведущее место в мире по коррупции. Причем имена главных коррупционеров, ворочающих миллиардами, на слуху у всех. Да только НАБУ, как хорошо дрессированный пес, понимает только «фас» от хозяина (имя называть не будем). И «бросается» либо на мелких сошек, либо на не угодных хозяину личностей. Правда, они, как правило, уже благополучно перебрались за пределы Украины, и взять с них что-либо проблематично.

В общем, как в старом анекдоте: чем дальше в лес, тем толще партизаны. И, заметим, опаснее. Поэтому удел НАБУ шмыгать по опушкам, радостно рапортуя в конце года о собранных «колокольчиках». В ПРИНЦИПЕ проверить эту цифру, похоже, взятую с потолка, трудно. Зато не трудно подсчитать эффективность работы НАБУ. Предположим, что 100 миллионов реально вернулись в казну государства. Ура, ура! А теперь посмотрим, сколько из этой казны утекло на содержание Сытника со товарищи.Из государственного бюджета на содержание НАБУ в 2016 году было выделено, по данным официального сайта бюро (https://nabu.gov.ua/struktura-ta-obsyag-byudzhetnyh-koshtiv-nacionalnogo-antykorupciynogo-byuro-ukrayiny-u-2016-roci), 488 565,8… Только не подумайте, что эта цифра (как нас учили в школе) – 488 с «копейками» тысяч. Прикол в том, что на сайте не приведены единицы измерений – ни порядок чисел, ни название валюты. На самом деле – это 488 миллионов гривен.Таким образом, эффективность работы НАБУ в 2016 году минусовая и государство напрасно профукало более 388 миллионов.Кстати, в штате НАБУ числится 700 сотрудников, на зарплату которых потрачено 228,668 миллиона гривен. То есть средняя месячная зарплата составляет 27 222 гривны. Прямо скажем, жить можно. Впрочем, это конечно, как средняя температура по палате. У одного пациента 36 градусов, у другого – 41, а в целом – у всех жар. К примеру, зарплата за 2015 год (согласно декларации) начальника отдела по связям с общественностью составила 51 855 гривен, а директора НАБУ – 906 204 гривны. Хотя стоит учитывать, что это не за весь год, ведь бюро создано 16 апреля 2015-го.Заметим, что если бы НАБУ не существовало, ее функции выполняли бы СБУ, фискальная служба и прокуратура. И, возможно, эти организации справлялись бы с задачей более эффективно, чем НАБУ. При этом не было бы необходимости дополнительно тратить на их содержание такие суммы. А ведь на 2017 год на НАБУ выделено более 773 миллионов гривен. Но, боюсь, эффект будет тот же.И это в стране, которая по всем рейтингам занимает ведущее место в мире по коррупции. Причем имена главных коррупционеров, ворочающих миллиардами, на слуху у всех. Да только НАБУ, как хорошо дрессированный пес, понимает только «фас» от хозяина (имя называть не будем). И «бросается» либо на мелких сошек, либо на не угодных хозяину личностей. Правда, они, как правило, уже благополучно перебрались за пределы Украины, и взять с них что-либо проблематично.В общем, как в старом анекдоте: чем дальше в лес, тем толще партизаны. И, заметим, опаснее. Поэтому удел НАБУ шмыгать по опушкам, радостно рапортуя в конце года о собранных «колокольчиках». Анна МАРКОВА.

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