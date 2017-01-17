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Главная / ДИСКУССИЯ / Денег нет, а дома растут как грибы

17.01.2017 Чудеса в решете Хорошо известно, что те же грибы не растут без дождя. А чтобы росли стены, оказывается, деньги не нужны. НЕСМОТРЯ на жесточайший кризис, на околицах столицы Украины наблюдается настоящий строительный бум. Правда, если посмотреть вечером на окна новостроек, редко где можно увидеть живой огонек. На сегодняшний день, по данным НБУ, только 13 из 100 банков в Украине занимаются ипотечным кредитованием, без которого строительство жилья просто немыслимо. Это кажется каплей в море по сравнению с докризисными показателями, но после двухлетнего забвения все же дает надежду на возрождение.

«Ипотечное кредитование оказалось самым болезненным для банковских портфелей сегментом: количество невозвратов превышает

50 процентов, – разъясняет Руслан Черный, управляющий партнер «Финансового клуба». – Тем не менее жилая недвижимость строится, спрос на нее есть, и квадратные метры активно продаются».

По уверениям экспертов специализированного сайта ABCnews, «в столице и окрестностях вводится в эксплуатацию столько жилья, сколько не было за несколько последних лет», «в этом году прирост предложения по новым объектам по сравнению с 2015 годом увеличился практически вдвое». Вопреки тому, что объем строительства не падает, продажи, если сравнивать с докризисным годом, сократились. Если раньше в месяц можно было заключить две-три сделки не напрягаясь, уверяют риелторы (и это было и дешевое, и дорогое жилье), то сейчас совершается одна сделка в два-три месяца.

Естественно, возникает вопрос: для кого строятся эти дома и за счет чего существует строительный бизнес?

Как утверждает управляющий директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов, ежегодно в Киеве и пригородах вводится в эксплуатацию порядка одного миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель продолжает оставаться стабильным в последние годы, несмотря на сложную ситуацию в экономике. Процесс не останавливается благодаря таким крупным застройщикам, как «Киевгорстрой» и «УкрБуд». При этом количество сделок на уровне ниже 10 тысяч в год в три-пять раз меньше потенциала рынка жилья столицы.

По данным ARPA Real Estate, продажа жилья за последние годы упала более чем в три раза. Если в 2013 докризисном году в Киеве и области купили 15 330 квартир в новостройках, то в 2016-м лишь 4515.



ОКАЗЫВАЕТСЯ, что так называемый рынок, который все «расставляет» по своим местам, удерживается на плаву за счет обвала нацио­нальной валюты, недоверия к банковской системе и войны.

«Когда резко повышается доллар и падает гривна, люди все быстро раскупают, – утверждает директор агентства недвижимости Best and Seller Ирина Луханина. – Потому что на то, чтобы поднять цену, уходит два-три месяца». В итоге люди, раньше копившие деньги в надежде угнаться за ценами, смирившись, теперь покупают гостинку в 22 «квадрата» за 20-22 тысячи долларов.

После банкротства десятков банков народ милитаризированной Украины предпочитает хранить деньги в чем-то более надежном. По наблюдениям экономиста Виктора Скаршевского, за последние три года население сняло со своих депозитов в банках 13 миллиардов долларов и 52 миллиарда гривен. При отсутствии внутреннего фондового рынка и невозможности легально выйти на внешний рынок у людей при деньжатах просто не остается альтернативы. Так как больше хранить деньги негде, народ вкладывает их в недвижимость.



А У КОГО из наших соотечественников денег столько, что даже негде складывать? Как показали е-декларации, это наш родной высокопоставленный чиновник или политик. Прибавьте еще целую армию провинциальных взятковымогателей. Получается, коррупционер – лучший друг строителя. Благодаря этому строительный рынок удержался на плаву. Правда, у риелторов, для которых вылов крупной рыбки все же редкая удача, есть своя примета: начались выплаты вкладчикам очередного рухнувшего банка – жди притока покупателей. Новые надежды расцвели после пертурбаций вокруг «Приватбанка». Не исключено появление еще одного мощного перетока денег из банковского рынка на рынок недвижимости.

Поддержали рублем рынок жилья переселенцы из Донбасса. Эта тенденция возникла в середине

2014 года. Накануне и в разгар военных действий по строительным объектам наблюдалась стабильная картина – 60-70 процентов квартир купили переселенцы.

В НАСТУПИВШЕМ 2017 году экономисты предвидят несколько вариантов сценариев развития отрасли.

При самом оптимистическом – отрасль продолжит рост. Строители понемногу выходят из кризиса, так как в Киеве появилось очень много приезжих из Донбасса. Причем люди приезжают небедные. Если два года назад они еще колебались, то сейчас поняли, что назад дороги нет, и уже начали покупать квартиры своим детям.

Война затронула 8-10 миллионов человек, цинично рассуждают дельцы от строительного бизнеса. Те, кто приехал на «Лексусах», сразу купили себе жилье. Теперь же ищет возможность обзавестись квартирами народ попроще. Поэтому строительство на выселках, откуда в город по два часа добираться, еще долго будет процветать, уверены сотрудники строительных компаний.

Ожидается подъем спроса на рынке коммерческой недвижимости. Сейчас растет активность новых компаний, таких, как туристические или аудиторские. Как это ни удивительно, хорошо идут дела не только у контор по оказанию ритуальных услуг, но и рестораторы пошли в рост. Видимо, война способствует возбуждению аппетита и прививает вкус к хорошей еде после окопной сыромятки.

Остальные сценарии скорее пессимистические, чем оптимистические. Но о них в следующей публикации…

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