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Украинская власть решила не реагировать на социально-экономические проблемы, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.





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Главная / МНЕНИЯ / С болью о судьбе родной страны, находящейся в крутом пике

17.01.2017 ПОРОЧНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА, которая сводится к выдвижению на руководящие, особенно хлебные посты, «своих» (донецких или винницких), «любих друзів» – сообщников по бизнесу, привели к фактическому УНИЧТОЖЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА во всех сферах и на всех уровнях управленческой деятельности. Как следствие, во власти оказалось огромное множество людей, отличающихся, по меткому наблюдению автора, «лишь артистически-демагогическими выступлениями на публике, рассматривающих власть как самый прибыльный бизнес, любящих себя в Украине, а не саму Украину». Между тем жизнь доказала, что импозантная внешность, экипированная в генеральскую или маршальскую униформу, хорошо подвешенный язык, даже знание иностранных языков, чем бравируют иные высокопоставленные «можновладці» (в том числе там, где политически – в интересах престижа Украины – необходимо использование государственного языка), не восполняют того, чего не хватает для управления страной или командования вооруженными силами.

Наиболее ловкие и наглые из сегодняшних представителей власть имущих прекрасно овладели умением конвертировать капиталы во власть, а власть использовать для приумножения своих капиталов. Проведенное под давлением европейских структур электронное декларирование имущественного положения народных депутатов, высокопоставленных государственных чиновников (едва ли не единственное полезное, что дала к настоящему времени интеграция в Европу) показало во всей неприглядной наготе отвратительное лицо стяжателей и мздоимцев в насквозь прогнившей, коррумпированной власти. На самых высоких постах в ней есть и такие, которые «забыли» указать в декларации, например, «небольшую виллу» стоимо­стью в несколько миллионов долларов на испанском побережье. Не скупясь на обвинения в адрес «страны-агрессора», ее руководства, они продолжают оставаться собственниками предприятий в этой стране, уплачивать там налоги.

Отброшена – за ненадобностью – демагогия об «отделении бизнеса от власти»: на самые высокие посты в центре и регионах стали демонстративно выдвигаться долларовые миллионеры и миллиардеры.

Не только не оправдалась – скомпрометировала себя, нанеся огромный ущерб интересам нашей страны – практика назначения на важные государственные должности «ловцов счастья и чинов» – иностранцев, в том числе тех, у которых на их родине имеются серьезные проблемы с законом. Здесь они «не прижились», так как не было у них ни знания условий Украины, ни необходимых профессиональных качеств. Производились такие назначения во многих случаях в условиях явного неприятия их нашей общественностью, я бы сказал, с вызовом: вы не принимаете, а мы все равно их назначим, ибо мы – власть, что хочу, то и ворочу.

Система конкурсов при решении кадровых вопросов зачастую превращается в профанацию, нисколько не способствуя укреплению важных участков на должном уровне подготовленными, честными, неподкупными профессионалами. К этому нередко добавляются зависть, злобность, мстительность. Сегодняшняя украинская действительность приносит многочисленные подтверждения известной истины: НЕТ ПОРОЖДЕНИЯ БОЛЕЕ УРОДЛИВОГО, ЧЕМ МСТИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ.

На положении в стране, на уровне управления государственными делами крайне негативно сказывается не прекращающаяся в верхах жестокая подковерная и открытая БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ.

Заслуживают самого серьезного внимания суждения автора о последствиях навязанного стране нынешним режимом внешнеполитического и внешнеэкономического курса, СЛЕПОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ без учета соответствия их условиям Украины, ее национальным интересам. Повторяя без конца мантры об «интеграции Украины в Европу», не говорят, о какой конкретной модели идет речь – французской или англосаксонской, немецкой или скандинавской, польской или южноевропейской, либо какой-то еще. Ведь все они европейские. Главное, чтобы как можно больше оторвать нашу экономику от российской, не считаясь с тем, какой огромный ущерб это причиняет стране.

Фактом является то, что НИ ОДНА РЕФОРМА, проводимая по западным лекалам, навязанным Международным валютным фондом (будь то пенсионная реформа или реформа в области здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, административно-территориального устройства, в других сферах жизни государства), до сих пор НЕ ПРИВЕЛА К УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ.

К тому же реформы зачастую проводятся С НАРУШЕНИЕМ КОНСТИТУЦИИ, законов Украины. Так, Основной Закон, декларируя общедоступность и бесплатность медицинского обслуживания и образования, запрещает сокращать сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Между тем за последние годы ликвидированы сотни фельдшерско-акушерских пунктов, больниц, поликлиник, а также более тысячи школ. И в ближайшее время их еще немало закроют в ходе так называемой децентрализации.

Следствием этого является фактическое УНИЧТОЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЕ, более того – САМОГО СЕЛА. Ведь если в населенном пункте нет школы, поликлиники или хотя бы ФАПа, аптеки, магазина, считай, что через два-три года село с карты Украины исчезнет, как это уже произошло с тысячами сел. И сегодня в стране насчитывается сотни, если не тысячи населенных пунктов, где остались одни немощные старики, которых и похоронить некому.

Демагогическими, не имеющими ничего общего с действительностью являются утверждения, что осуществляемые в стране мероприятия по «ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ» направлены на демократизацию власти, укрепление местного и регионального самоуправления. На самом деле предполагаемая замена государственных администраций так называемыми префектурами, подчиненными непосредственно президенту и обладающими широчайшими полномочиями, имеет целью УКРЕПЛЕНИЕ АВТОРИТАРНОЙ ВЛАСТИ, выстраивание жесткой президентской вертикали.

Это соответствует устремлениям нынешнего президента, давно известного необуз­данными властными амбициями. Стоит напомнить, как Петр Порошенко, будучи еще секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, настойчиво добивался предоставления ему полномочий, которыми располагает президент и которые он, как глава государства, согласно части 2-й

статьи 106 Конституции Украины не может передавать иным лицам или органам. Ему удалось добиться издания тогдашним президентом указа о наделении секретаря СНБОУ некоторыми полномочиями, относящимися к исключительной компетенции президента. Только обращение группы народных депутатов в Конституционный суд Украины предотвратило выполнение этого указа. Он был отменен, что, к слову, избавило суд от необходимости рассматривать данное дело по существу. Нелишне напомнить и следующее: еще до избрания на президентский пост Порошенко заявлял, что не будет претендовать на расширение полномочий главы государства, дескать, их ему будет хватать. Впрочем, выполнение обещаний не относится к числу сильных сторон сегодняшнего президента.

На презентации также отмечалось, что автор не только раскрывает катастрофическое состояние отечественной экономики, антинародный характер проводимой правящим режимом социальной политики, не только показывает бездарность нынешней власти, но и предлагает КОНСТРУКТИВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ СТОЯЩИХ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ ПРОБЛЕМ. Принципиальное значение имеет сделанный им в книге вывод:

«Только теперь, почти опустившись на дно социально-экономического кризиса, в полной мере осознается порочность тезиса о необходимости полного отказа от государственного регулирования экономики, что рыночная экономика полностью саморегулируема. Жизнь доказывает: страна (нация) может довести себя до полной катастрофы, если не определит роли своего государства в экономике и не решит важнейшей проблемы управления ею – определения механизма взаимоотношений между центрами и регионами. События последних лет подтверждают, что эта проблема – ключевая».

Большой практический интерес представляют содержащиеся в книге рекомендации о региональной политике, административно-территориальной реформе, роли Счетной палаты Украины как независимого конституционного органа финансово-экономического контроля в системе государственных мер противодействия коррупции, путях его совершенствования, а также по другим вопросам.

Особое внимание во время презентации было уделено МЕСТУ И РОЛИ НАУКИ в жизни украинского государства и общества. Отмечалось, что ни одно правительство «независимой» Украины не уделяло ей должного внимания, не прислушивалось к мнениям ученых, зачастую игнорировало их рекомендации. А нынешнее просто уничтожает науку. В этом одна из причин того положения, в котором оказалась наша страна.

Все это так. Но ведь ученые – это самая подготовленная часть народа, гражданского общества, и его состояние в огромной мере зависит от их ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ. Как могут представители научного сообщества мириться с пренебрежительным отношением к науке, бездарным управлением страной?

Есть сферы государственной и общественной жизни, положение в которых сегодня особенно нуждается в авторитетном голосе подлинных ученых. Никогда еще после провозглашения независимости в Украине так не попирались право и законность, не были столь беззащитны наши люди перед чиновничьим произволом, как после государственного переворота 2014 года.

На презентации поднимался вопрос о злополучных законах о так называемой люстрации и декоммунизации. То, что эти законы «не отвечают демократической практике европейских государств», отмечала Венецианская комиссия. О «несовершенстве» закона о «люстрации» говорил президент Порошенко, тем не менее подписавший его. Внести изменения в указанные законы представители украинской власти обещали Венецианской комиссии. Но за два года ничего для этого сделано не было.

Между тем в результате применения этих законов, каждый из которых нарушает до полутора десятка статей Конституции, в стране растоптана презумпция невиновности. Принцип личной ответственности за совершенное правонарушение, установленный вступившим в законную силу судебным приговором, заменен принципом коллективной ответственности не за конкретные преступные деяния, а за пребывание в то или иное время в определенных должностях или политических партиях. Попраны конституционные права и признанные в демократическом обществе свободы, сломаны судьбы десятков и даже сотен тысяч ни в чем не повинных людей. Найти защиту своих прав в своей стране они не могут.

Опасно деградировал украинский парламент. Он превратился в инструмент штамповки некачественных и даже нарушающих Конституцию законопроектов. Многие из них – в нарушение закона о Регламенте Верховной Рады – по многу раз (иногда до десяти и даже двадцати) ставятся на голосование, пока у депутатов не выдавят необходимое «за» для принятия нужного правящему режиму законодательного акта.

Почему не поднимают эти вопросы институты НАНУ, Академия правовых наук, Институт законодательства Верховной Рады Украины?

Более того. Национальная академия наук не выступила в защиту даже своих членов – известных ученых: академиков Петра Толочко и Бориса Олийныка, которые подверглись травле, о чем сообщалось в печати.

Молчит Академия, когда в стране подавляется всякая оппозиционная деятельность, извращается историческая правда, попираются конституционные принципы в языковой сфере. И таких вопросов можно назвать еще немало. Об этом также говорилось на презентации книги.

Автор в своем труде затронул САМЫЕ БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАШЕГО БЫТИЯ. С большой убедительностью он показал, что продолжение курса, проводимого нынешним правящим в Украине режимом, чревато ее развалом и уничтожением. Допустить этого патриотически настроенные члены нашего общества не имеют права. В книге показано (и презентация это подтвердила): в стране есть силы, способные предотвратить катастрофу, вывести Украину из крутого пике на путь нормального поступательного развития, вернуть в ряд передовых держав Европы и мира. Сегодня эти силы унижены, придавлены, разобщены. Общество наше расколото, запугано угрозами и террором, безнаказанными действиями вооруженных боевиков, сбито с толку популистской демагогией и лживыми посулами власти.

Вот почему так важно сегодня объединить и воодушевить силы, озабоченные судьбой родной страны, способные и готовые изменить политический курс, вооружить наших людей пониманием истинных причин того трагического положения, в котором оказалась Украина, вовлечь их в организованную борьбу за ее лучшее будущее.

Этому, конечно же, будут способствовать такие научные труды, как прекрасная книга мудрого политика, гражданина, патриота Украины Валентина Константиновича Симоненко. Новых ему творческих успехов!

Георгий КРЮЧКОВ.

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