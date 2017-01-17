17.01.2017

УКРАИНА

• Представители Минобороны Украины с 16 по 19 января отправятся с инспекцией в воинские части РФ в Ростовской области, сообщает «Украинская правда». Эта акция проводится в соответствии с Венским документом от 2011 года в части перечисления мер по укреплению доверия и безопасности). Итоги этой проверки будут сообщены государствам-участникам ОБСЕ.

• Одесса возглавила рейтинг самых дорогих украинских городов по стоимости жизни. Этот город, согласно списку на портале Numbeo, занял 454-е место в мире, а Киев – 458-е. Самым дорогим местом в мире признан административный центр Бермудских островов Гамильтон.

• Кабмин Украины утвердил размер минимальной академической стипендии студентам вузов на уровне 1100 гривен, а размер повышенной стипендии – 1600 гривен в 2017 году. Как передает УНИАН, стипендии будут назначаться на основании рейтингов. Решение приняли с условием дальнейшей доработки.

• В Житомирской области (город Олевск) произошла массовая перестрелка, в результате которой несколько человек получили ранения различной тяжести. Об этом сообщает в Facebook депутат областного совета Александр Николайчук. По его словам, группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по людям, собравшимся возле кофейни.

• В Харькове ограблен пункт обмена валют, сообщает «Укринформ». Украдено около 70 тысяч гривен и двух тысяч долларов. Правоохранители уже выяснили, что это был неизвестный мужчина, и теперь разыскивают злоумышленника.