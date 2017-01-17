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17.01.2017 Когда война мать родна 9 января исполнилось ровно 1000 дней с начала гражданской войны в Донбассе. Преступная борьба с собственными гражданами руководством государства закамуфлирована под «антитеррористическую операцию» (АТО). В ЭТОМ признался даже глава СБУ Василий Грицак, буквально заявив в интервью одному из украинских телеканалов: «Мы видим, что на востоке Украины идет война, которая называется де-юре АТО, но (это) война, потому что даже сейчас, не соблюдая минских договоренностей, работает тяжелая артиллерия и гибнут люди». Таким образом Грицак признал еще и проблемы нарушения Минских соглашений.

Разрешить ситуацию в Донбассе, по его мнению, было бы проще, «если бы ввести режим чрезвычайного положения, военного положения». Однако военное положение, по мнению Грицака, повредило бы евроатлантическим устремлениям Украины, «поскольку это автоматически предполагает введение цензуры, запрет собраний, перевыборов». Поэтому главным вызовом и главной задачей для своего ведомства глава СБУ называет некий «баланс». Видимо, таким образом маскируется возможность безнаказанного убийства своих же мирных граждан и сохраняется имидж «евроинтеграторов». Кроме того, для нынешней власти АТО служит еще и прикрытием для своих политических и экономических провалов.



ГРАЖДАНСКАЯ война на юго-востоке Украины была объявлена 7 апреля 2014 года. Выступая по украинскому телевидению, и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил, что в ответ на действия гражданского населения в городах Донецке, Луганске и Харькове, где активисты захватили административные здания, власти проведут антитеррористические мероприятия. Формальный старт военной кампании был дан 14 апреля, когда и. о. президента издал указ о начале АТО.

По словам тогдашнего председателя совета народных депутатов ДНР Бориса Литвинова, главной причиной, по которой население Донецка и других городов юго-востока отказалось поддерживать не вполне законный захват власти в Киеве, стало навязывание антироссийской и националистической политики, направленной на «повальную украинизацию (точнее, бандеризацию) населения».

За 1000 дней так называемой АТО украинские власти провели семь мобилизаций мужского населения страны. Каждая волна мобилизации заканчивалась недобором и повальным дезертирством. Ныне в составе Вооруженных Сил Украины насчитывается около 200 тысяч человек. На эту тысячу дней пришлись десятки наступательных операций ВСУ в попытках захватить отдельные населенные пункты на территории ДНР и ЛНР. Неоднократно назначались сроки полного освобождения территории страны от «сепаратистов», о которых впоследствии так и не вспоминали.

По последним официальным данным ООН, на 30 сентября 2016 года жертвами конфликта в Украине стали 31 805 человек: 9 574 убитых и 22 231 пострадавших от ранений. К ноябрю 2016 года из страны убежали 1,5 миллиона человек, большая часть из которых переехала в Россию и Белоруссию.

В АТО помимо войск ВСУ активно участвуют батальоны, набранные из активистов Майдана, – «Правый сектор», «Азов», «Айдар», «Торнадо» и другие. В основном это самоуправляемые соединения, выполняющие полицейские и карательные операции в ближайшем тылу войск ВСУ. По неоднократному признанию официальных лиц из высших эшелонов власти, в том числе и прокуратуры, «добробаты» не брезгуют грабежами и неправосудными разборками с местным населением.



САМО собой война бы давно прекратилась, если бы это не было прибыльным, хоть и не всегда легальным бизнесом. Факт того, что территория АТО и сама операция стала бизнесом с хорошими барышами для некоторых украинских политиков и предпринимателей, также признано рядом официальных лиц и некоторых украинских СМИ.

Во-первых, это контрабанда товаров и услуг в зоне АТО. Официально экономические взаимоотношения между сторонами конфликта запрещены и украинской властью, и руководством ДНР и ЛНР. Однако неофициально они существуют. Из непризнанных республик на территорию Украины поставляется уголь, а в мятежные республики – продукты питания и товары. Примечательно, что благодаря тому, что многие предприятия ЛНР и ДНР продолжают платить налоги в общегосударственный бюджет, в Украине наблюдаются признаки роста ВВП.

Во-вторых, АТО стала кормушкой для политиков и бизнесменов из окружения президента и высших военных чиновников. По официальным сообщениям в отечественных СМИ, значительная часть боевой техники, находящейся на вооружении в ВСУ, либо проходит ремонт, либо полностью изготавливается на частных предприятиях по госзаказу.

О качестве исполнения работ можно судить по ряду фактов. При приеме очередной партии БТР «новейшей разработки», выполненной на частном предприятии, первая же из машин не завелась, другая заглохла через минуту. Присутствовавший при этом президент Украины сделал вид, что не заметил произошедшего.

На этой неделе, 11 января, два военнослужащих 1-го батальона 24-й бригады ВСУ погибли, один получил тяжелые ранения после взрыва мины в стволе «сверхтехнологичного» миномета «Молот» украинского производства во время обстрела территории ЛНР с позиций в районе населенного пункта Попасная.



В НЫНЕШНЕМ вялотекущем конфликте украинская сторона считает Россию агрессором, захватившим, помимо Крыма, и Донбасс. Но не приводится никаких конкретных доказательств присутствия российских войск в Донбассе. Также суды в Киеве неоднократно отвергали иски с требованием признать войну с Россией юридическим фактом. Наверное, по той же причине, о которой упомянул Грицак.

Позиция РФ в конфликте проста: необходимо восстановить гражданский мир при полноправном участии обеих сторон конфликта и учете интересов и Украины, и населения непризнанных республик. Но центральная украинская власть всеми мерами затягивает мирное решение гражданского противостояния, отказываясь садиться за стол переговоров с руководителями ДНР и ЛНР, грубо игнорируя выполнение требований Минских соглашений.

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