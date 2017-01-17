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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Плюс всеобщая дебилизация населения

17.01.2017 НЕПРАВИЛЬНЫЙ у нас народ, поскольку в его среде затаились неубиенные воспитанники «жуткой» советской системы. Жуть заключается в умении, потребности, способности (синонимов тут куча немалая) думать. Нынешним хозяевам Украины из Европы и Америки умники ни к чему. Им рабы нужны.

Несколько наших министерств, а именно: Министерство культуры, Министерство образования и науки, Министерство информационной политики, Госкомитет телевидения и радиовещания - денно и нощно работают над программой всеохватного одебиливания населения.

Вот абсолютный «свежачок»: Министерство образования и науки Украины опубликовало на своем сайте проект типового учебного плана для 10-11-х классов, который предполагает практически полное исключение из обязательной программы точных и естественных наук.

Из обязательной для изучения программы в необязательную часть переползли такие предметы, как физика, химия, биология, география, информатика.

Напомню любознательным соотечественникам прошлогоднее интервью (журнал «Український тиждень») министра образования и науки Лилии Гриневич: «Хочу акцентировать, что есть стандарты образования, которые учителя должны выполнять. В них описано содержание программ, подлежащих исполнению. К сожалению, среди учителей есть те, кто, даже имея фиксированную программу, трактуют ее по-своему и ведут антиукраинскую пропаганду».

Понимая, что логика и власти Украины «не живут в одной квартире», все-таки попробовал соединить логической цепочкой очередную «реформу» Минобраза с прошлогодним интервью Гриневич. Результат получился ошеломительным: чтобы пресечь антиукраинскую пропаганду в школах, надо превратить учеников в законченных идиотов.

И тут же вспомнил два общеизвестных факта, которые делают панораму убивания образования законченной. 1) Все вышеперечисленные министерства возглавляют выходцы из Галичины. 2) После окончания Львовского университета Гриневич училась реформировать образование в Варшавском и Колумбийском университетах. А с сентября 1992 по апрель 1994 года была заместителем директора по национальному воспитанию СШ № 7 города Львова.

Теперь, по крайней мере, мы знаем, что такое национальное воспитание.

На прошлой неделе опять замелькала Надежда Савченко. На пресс-конференции лидер организации «Развитие украинской молодежи» Евгений Господинюк заявил, что в отношении Надежды Савченко военной прокуратурой Харьковского гарнизона было открыто досудебное расследование за военную халатность, допущенную во время боя 17 июня 2014 года, в котором Савченко попала в плен. Теоретически воняло густо замешанным фейком, однако Генеральная прокуратура Украины выдала то ли опровержение, то ли подтверждение (обычная медузообразная форма) слов Господинюка: «Военной прокуратурой Харьковского гарнизона внесены в Единый реестр досудебных расследований ведомости с признаками уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 425 УК Украины, по факту халатного отношения служащими военной части В0624 к службе». Причем, согласно этому замечательному документу, «подозреваемых по данному делу пока нет». Как это по-луценковски – дело есть, а подозреваемых нет!

Но одно ясно: Савченко подвесили на уголовный крючок. Как говорят в народе, «плетут лапти», «сливают». И ведь сольют! Героине Украине надо бы понимать, что нельзя играть с шулерами в карты «на интерес». Намек на судьбу Жанны д’Арк более чем понятен: не геройствуй, а то сожгут…

По сообщению от председателя Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, опубликованного в Facebook, «Украинский институт национальной памяти начал подготовку к юридической реабилитации участников ОУН-УПА. Для обсуждения этого вопроса его сотрудники встретились с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко».

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому украинские националисты (ОУН) и представители Украинской повстанческой армии (УПА) признаны «борцами за свободу Украины». Так что, при нынешнем составе ВР реабилитация участников ОУН-УПА вполне возможна. И последствия подобного акта вполне предсказуемы – полная международная изоляция.

Две новости из разряда забавных. Из статьи Википедии «Дезертирство»: «Дезертир». Картина українського живописця-реаліста Репіна І. Ю. 1917. «Родился в Чугуеве (ныне Харьковской области), в семье военного поселянина-колониста Ефима Репина. Как был убежден сам Илья, происходил он из казацкого рода, носившего фамилию Репа, которую впоследствии русифицировали». Я могу продолжить историю русифицированных имен – был такой казак по имени Путя…

Литовцы, вдохновленные «Великой украинской стеной имени Боевого кролика», решили построить стену на границе с Калининградской областью. ВРИО губернатора Калининградской области Антон Алиханов поддержал намерения властей Литвы возвести стену на границе с Россией и предложил Вильнюсу поставку стройматериалов.

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