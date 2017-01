17.01.2017

Американские страсти

НЕ ВСЕГДА для олигархов, даже глобального масштаба, жизнь – малина. За последний месяц выдающийся спекулянт Джордж Сорос лишился почти миллиарда долларов. Как сообщают журналисты The Wall Street Journal, финансовый воротила ждал падения рынков после победы Трампа, однако ситуация на биржах пошла по другому сценарию, и рост стоимости акций продолжился. Сорос, по информации американского издания, был предельно осторожен к ноябрьским колебаниям биржевых индексов, однако после подведения итогов президентских выборов в США стал играть на понижение.

В сердцах глобальный олигарх обозвал новоизбранного президента США Дональда Трампа мошенником и потенциальным диктатором. По мнению финансового жулика, демократия в США переживает кризис. По сообщениям других изданий стало известно, что Сорос готовит фронтальную атаку на Трампа.

На прошлой неделе в Штатах начался запланированный «Вашингтонский майдан» – на манифестации против избранного президента Дональда Трампа к мемориалу Мартина Лютера Кинга в субботу 14 января вышли две тысячи человек. Продолжать свою «Неделю протеста» против инаугурации 45-го президента США активисты движения за гражданские права намерены всю предстоящую неделю – до инаугурации, запланированной на 20 января.

Лидер движения Альфред Шарптон прямо заявил о цели акции: демократы в Конгрессе должны получить сигнал, что у них есть поддержка. «Мы идем в проливной дождь и мокрый снег, потому что мы хотим, чтобы народ понял, что им понадобится больше, чем одни выборы, чтобы отменить то, за что мы боролись, то, чего мы добились», – подчеркнул Шарптон, делая явный намек на необходимость новых выборов.

Главной задачей авторы недели протеста называют защиту прав меньшинств и сохранение реформы здравоохранения Obamaсare, предусматривающей обязательное медицинское страхование для всех граждан США, включая безработных, отказывающихся от вакансий, которые им предлагают органы занятости.

Всего разрешений на проведение акций протестов против церемонии инаугурации Трампа в США получили около 30 инициативных групп. По данным телеканала Fox News, противники Дональда Трампа намерены устроить невиданную доселе массовую акцию протеста во время торжественной церемонии инаугурации в Вашингтоне. За всем этим явно торчат уши Сороса, так как без денег майданов не бывает.

Видимо не обойдется без масштабных столкновений, так как американские байкеры, к примеру, заявили о своей готовности стеной встать на защиту порядка во время церемонии инаугурации. Основатель организации байкеров Bikers for Trump Крис Кокс, заявил, что участники его сообщества создадут живую стену, чтобы защищать граждан на инаугурации Дональда Трампа. Об этом тоже сообщает телеканал Fox News. В эфире этого телеканала Крис Кокс достаточно образно выразился, заявив, что байкеры сформируют «стену из мяса», встанут плотно плечом к плечу и будут противостоять тем, кто попытается проникнуть через оцепление полиции. Как отметил Кокс, байкеры из его сообщества все же надеются на мирную передачу власти новому президенту страны. В организации Bikers for Trump – сотни тысяч человек из разных штатов, включая Аризону, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильванию, Техас и Флориду. Тысячи байкеров планируют приехать 20 января 2017 года в Вашингтон. Но, зная пылкий нрав всадников стальных коней и привычку сразу пускать в ход кулаки, можно предположить, что они скорее станут источником инцидентов, чем наоборот.

