17.01.2017

Штрихи до портрета сучасника

«Бо якщо піддамся, – каже герой цього нарису водій броварського центру логістики Дмитро Заступайло, – то вони мене скрутять у баранячий ріг. Але я не з полохливих».

Така його робота

ДМИТРО Заступайло, зупинивши біля складських воріт голубу «Газель», вистрибує з кабіни і мерщій до чергової комірниці.

– Заявка на доставку товару у вас? – запитує.

– Так, із відділу реалізації передали, – відповідає миловида дівчина. – Але товар доведеться брати в різних приміщеннях.

– Чому? – хмуриться Заступайло. – За правилами логістики, все має бути в одному місці.

– Це прикрий виняток, – пояснює комірниця. – Застопорився міжцеховий конвеєр, а наладчики у відпустці.

Працюючи понад п’ятнадцять років у броварському центрі логістики, Дмитро звик до того, що в цій формі надання послуг замовникам усі процеси відбуваються чітко, своєчасно і безперебійно. І раптом отаке. Та ще й напередодні Нового року.

Втім, подумки заспокоює себе Заступайло, в країні, де правлять крадії та авантюристи, подібні дрібниці виробничого характеру – не новина. Прикро, що вони стали нормою буття.

Без особливого захоплення спостерігає Дмитро, як вантажники піднімають у кузов запаковану частинами гойдалку «Сад». З іншого складу виносять елементи кухонного столу та чотири стільці. Нарешті, з третього вікна беруть посудомийку і сушарку для рушників. Усе роблять удвох. А доставити клієнтам, рознести куди слід, має він один. Що ж, така його робота.

Несподівано захурделило, і двірники ледь встигають очищати вітрове скло. Заступайло зменшує швидкість до сорока кілометрів і вмикає протитуманні фари. А по мобільному телефону нетерплячі клієнти нагадують, що призначений час доставки столу із стільцями вже спливає, а його досі нема. Дмитро просить не хвилюватися, товар от-от буде в них удома.

Раптом перед залізничним мостом затор – зіткнулися вантажівка і три іномарки. Поліція перекрила рух. Що робити? Дзвонити клієнтам, пояснювати ситуацію? Правила логістики такого не передбачають.

Вистрибнувши з кабіни, оцінює ситуацію, на мигах просить колег-водіїв зустрічних машин і тих, що стоять за ним, дозволити йому розвернутися. Ті погоджуються. Дмитро розвертає свою «Газель» і вуличками й провулками добирається до заміських замовників. Розвантажившись за два підйоми на четвертий поверх, бажає молодому подружжю щастя, здоров’я, демографічних успіхів і поспішає далі.

Літня жінка, на квартиру якої водій заніс посудомийку і сушарку, пропонує чай або каву. Дмитро дякує за гостинність, але відмовляється, бо ще треба доставити гойдалку в дачні сади, а туди дорогу замело. Та все ж своїм «позашляховиком» примудряється виконати і третє замовлення.

Усі замовники розписуються про одержану послугу, ставлять схвальну оцінку, і Дмитро задоволений повертається «на базу». Термінових замовлень ніби не передбачається. А якщо й з’являться, то він готовий до них.

Онук будьоннівського кашовара

– РУЧИЩЕ у вас справді богатирське! – багато хто захоплено вигукує, потискуючи широченну долоню водія. – Це набуте працею чи спадкове?

– І те, й інше, – усміхається Дмитро Заступайло. – За переказами, мій далекий пращур кував для козацьких коней підкови, які міг вручну згинати й розгинати. А дід по батькові, Павло Дмитрович (до речі, його батько, Дмитро Кузьмович, куховарив на кораблі адмірала Нахімова під час Кримської війни), варив кашу воїнам Будьонного. В родині зберігається пожовкла фотографія, на якій він з гордо піднятою головою осідлав коня, запряженого в похідну кухню. Прожив 99 років. Мій батько, Степан Павлович, наздоганяє діда – йому 95 років. Але ще – ого-го. В саду порається, правнуків доглядає. «Мені, – каже, – вони продовжують вік». Я в нього з покійною мамою п’ята дитина.

– А скільки ж вам?

– П’ятдесят чотири.

– І вас, напевне, назвали на честь нахімовського кухаря?

– Вгадали.

Дмитра цікавить, хто порадив мені «вийти на нього». Коли я назвав профлідера області Валентина Кононенка, його обличчя засяяло.

– Валентин Федорович часто телефонує моєму батькові. Вони разом евакуйовували людей з Чорнобильської зони. Батько, відмовившись від пенсії, в 64 роки ще працював головним інженером автопарку. Він тоді керував колоною автобусів, за кермом одного з них сидів і я, надстроковик військової служби. Згодом три місяці вахтовим методом я возив мікроавтобусом до реактора будівельників саркофагу. У нас із ним перші категорії ліквідаторів. Щоправда, в роки незалежності так званим демократам захотілося батька з першої категорії перевести в третю. Ви, кажуть, під реактор не лазили. А те, що він у зоні організовував транспортне забезпечення приборкувачів атома, їм здалося дріб’язком. Заступився Кононенко.

«Та якби не Заступайло і такі, як він, – говорив Валентин Федорович на спеціальній комісії з уточнення документів чорнобильців, – то де б ви зараз були?»

Козацький корінь

– ПРІЗВИЩЕ ваше також промовисте.

– З козацького кореня. За словами батька, який у молоді роки цікавився родоводом, отой наш пращур не тільки підкови гнув, але й захищав слабших від кривдників, заступався за них. Звідти й пішло.

– А де ви ще працювали?

– У батьковому автопарку. З приходом горезвісної «незалежності» на підприємстві людям перестали платити, водії розбігалися. Дехто рятувався на базарах. І я вибоям життя не вклонявся, крутився. «Човником» кілька разів їздив у Польщу. Але той бізнес не для мене. Коли трапилася нагода – перейшов у логістичну структуру.

– Грошей вистачає?

– Моя Катерина на це запитання відповідає так: «Чим більше в хаті грошей, тим більше їх не вистачає». У нас із нею дві дочки, син і вже четверо внуків…

Київська область.