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17.01.2017 Советы юриста У одного из наших киевских читателей водитель троллейбуса отказался принять мелочь в качестве платы за проезд. Имел ли он право так поступить?

Эту и похожие ситуации комментирует юрист Юрий ВЫШНЕПОЛЬСКИЙ.

«30 декабря я зашел в троллейбус. Кондуктора в салоне не было, билеты продавал водитель. Я дал ему 2 гривны бумажной купюрой и гривну мелочью. «Заберите свои медяки!» – рассердился водитель, вернул мне деньги и билет не продал. Допустимо ли это?»

Сергей Тимошенко. Киев.



«ОТКАЗ принять мелкие деньги у пассажира в качестве платы за проезд является противоправным. Исключительное право организовывать обращение национальной валюты, ее введения и выведения из оборота имеет Национальный банк Украины. На сегодняшний день в обороте находятся разменные монеты номиналом 1,2, 5, 10, 25 и 50 копеек. Они являются законным платежным средством на территории Украины. Другое дело, что водителю троллейбуса неудобно пересчитывать мелочь, продавая билеты. Согласно «Правилам користування трамваєм і тролейбусом у містах України», водитель троллейбуса имеет право продавать проездные билеты и абонементные талоны на остановках, но правилами не предусмотрено, что водитель может не принимать от пассажиров мелкие деньги».



«Я ехала в троллейбусе, попросила водителя выпустить меня метров за 50 до остановки, потому что мне от остановки далеко идти к дому, а хожу я с трудом. Но водитель отказался. Обязан ли водитель остановить троллейбус по требованию пассажира?»

Тамара Игнатенко. Житомир.



«ВОДИТЕЛЬ троллейбуса обязан высаживать пассажиров только на предусмотренных маршрутом остановках. Отступление от этого правила возможно в случае экстренной остановки, когда нужно срочно спасать пассажиров».



«В магазине кассир не приняла у меня пятигривневую купюру, за­явив, что она порвана, и потребовала другие деньги. Имела ли кассир на это право?»

Светлана Наконечная. Сумы.



«В СООБЩЕНИИ пресс-служ­­­бы Национального банка Украины сказано, что учреждения торговли и сферы услуг обязаны принимать в уплату за товары и услуги без ограничений изношенные банкноты гривен всех номиналов, которые не вызывают сомнения в их подлинности и платежности. В то же время они обязаны не выдавать на сдачу эти полученные от потребителей изношенные банкноты, а должны сдать их вместе с наличной выручкой в ​​обслуживающие банки. Изношенными считаются потертые деньги. На них может быть частично потеряна краска. Такие деньги могут иметь общие или локальные загрязнения, пятна или надписи, оттиски штампов или надрезы, отверстия, проколы, оторванные края. Согласно инструкции Национального банка Украины, все банки обязаны бесплатно и без каких-либо ограничений обменивать гражданам непригодные, изношенные, платежные банкноты национальной валюты на пригодные».

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