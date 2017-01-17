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17.01.2017 Ваше здоровье В Украине ежегодно случается более 100 тысяч инсультов. Около половины больных умирают, многие выжившие становятся инвалидами. Как предотвратить инсульт, рассказывает врач-невролог Андрей ЗАХАРЧЕНКО.

– АНДРЕЙ Сергеевич, за последний год в редакционной почте удвоилось количество писем об инсульте. Тамара Нежить из Липовой Долины Сумской области пишет: «Тетю разбил инсульт. Когда приехали врачи, помочь ей уже было невозможно»… Почему жертв инсульта становится все больше?

– Инсульт – нарушение мозгового кровообращения, в результате которого отмирают клетки головного мозга. Это следствие гипертонии, сахарного диабета, ожирения, а также таких вредных привычек, как курение и злоупотребление алкоголем. Повышенный уровень холестерина в крови, что часто возникает из-за пристрастия к жирной пище животного происхождения, увеличивает вероятность инсульта. Он часто случается после нервного или физического перенапряжения. В нашей стране

12 миллионов человек, каждый четвертый, в группе риска, инсульт у них может случиться в любой момент. В стране милли­оны гипертоников, курильщиков, любителей выпить, из-за социальной нестабильности люди нервничают, много работают, мало отдыхают. Все это способствует возникновению инсульта.

– Григорий Смык из Одессы пишет, что его жена Ольга на здоровье не жаловалась. «Неожиданно у нее закружилась голова, в глазах потемнело. К счастью, я сразу вызвал «скорую». Оказалось, что у жены гипертония, и это стало причиной инсульта».

– Главная причина инсульта – гипертония. Беда гипертоникам, которые не интересуются своим давлением, не следят за ним, не нормализуют его. Такие больные обычно становятся легкой добычей инсульта, потому что психологически и физически не готовы ему противостоять. Если хотите предотвратить инсульт, несколько раз в день измеряйте свое давление, пытайтесь его нормализовать. Если случается инсульт, чем быстрее больного доставят в больницу, тем больше шансов на спасение жизни. Основные признаки инсульта: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, ухудшение зрения, мелькание «мушек» перед глазами, шум в ушах, временное помутнение рассудка либо потеря сознания, резкая боль в затылке, покраснение или сильное побледнение лица.

Дополнительными признаками являются нарушенное чувство восприятия, когда человек не реагирует на боль, нарушение равновесия и координации движения, неспособность говорить и понимать постороннюю речь. Часто при инсульте отнимается нога или рука, на лице появляется кривая улыбка. Из-за прилива крови к лицу человек начинает видеть предметы в красном цвете.

– Татьяна Шарий из Киева спрашивает, какой тонометр лучше всего купить, чтобы контролировать свое давление?

– Самые надежные и точные тонометры – механические, кстати, самые дешевые. Но таким тонометром надо уметь пользоваться, нужен хороший слух, а у пожилых людей с этим проблема. Многие, имеющие личный тонометр, не умеют правильно измерять артериальное давление. Если у вас есть возможность, делайте это в поликлинике.

– Какие наиболее типичные ошибки допускают люди, которые сами себе измеряют артериальное давление?

– Таких ошибок много. Например, рука находится ниже уровня сердца, вследствие чего результат измерения завышается. Если рука находится выше уровня сердца, результат занижается. Во избежание таких ошибок, измените положение тела так, чтобы середина плеча находилась на уровне сердца. Если при измерении давления нет опоры для спины, результат измерения завышается. Если у вас аритмия, результаты измерения постоянно меняются. Поэтому сделайте несколько измерений и вычислите среднее значение. Если манжета надета слишком туго, результат измерения завышается.

– Наш киевский читатель Петр Торбохват рассказывал, что в одной районной поликлинике ему измеряли давление, надев манжету поверх одежды.

– В таком случае измерение будет с большой погрешностью. Нужно снять одежду или поднять ее рукав.

– Николай Анисимов из Николаева спрашивает, как при помощи дыхательной гимнастики снизить артериальное давление?

– Посоветуйтесь с врачом, и если он разрешит,

изучите комплекс дыхательных упражнений Александры Николаевны Стрельниковой. У меня тоже было высокое давление, я его нормализовал правильным дыханием. Порекомендую гипертоникам простое и эффективное упражнение «Лошадка». Держа спину ровно, сядьте на скамейку в парке, на пенек в лесу или на стул на открытом балконе. Сделайте четыре глубоких вдоха носом без остановки. Вдохи должны быть резкими и шумными. Далее следует сделать паузу на пять секунд, делая медленные вдохи ртом. Затем – еще четыре резких носовых вдоха.

Данное упражнение выполняется не менее 24 раз, при каждом повторе необходимо делать по восемь вдохов носом. Следите за своим давлением, избегайте стрессов, всегда будьте невозмутимы, спокойны, избавьтесь от лишнего веса – это уменьшит риск инсульта.

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