17.01.2017

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Человечество всегда страдало от разных болезней, давно известных и совсем новых. Но мировая медицина не стоит на месте, уверяет ведущая рубрики «Доступная аптека» кандидат медицинских наук Ольга Донец. Предлагаем вашему вниманию сделанный ею обзор наиболее интересного и значительного, происшедшего в прошлом году.

Рак пятится назад

ИССЛЕДОВАНИЯ на предмет лечения рака проводятся постоянно. Одним из самых «технологичных» можно назвать метод с использованием графена. Как выяснили сотрудники Университета Иллинойса (США), этот удивительный материал способен выявить раковую клетку на фоне остальных.

Но это дело будущих практических разработок, а сейчас речь пойдет о другом. Благодаря новой методике лечения врачам удалось достичь ремиссии у 90 процентов пациентов, больных лейкемией, участвовавших в исследованиях. В ходе эксперимента лейкоциты были извлечены из крови больных, а затем особым образом модифицированы и возвращены в кровяное русло. У 10 процентов испытуемых такая процедура вызвала отторжение, но у большей части людей болезнь перешла в стадию ремиссии.

Подобным методом редактирования генов уже удалось спасти маленькую девочку Лайлу. В 2015 году ее начали лечить генетически модифицированными иммунными клетками и полностью излечили от убивающей ее лейкемии. Пока это всего лишь единичный случай, но к концу 2017 года медики обещают закрепить свой успех и спасти уже десятки, а то и сотни жизней. Потребовалось много лет на разработку удобного и эффективного инструмента для редактирования генов, который позволил спасти Лайлу.

Но существует еще более эффективный способ, известный как CRISPR. Благодаря этой методике на редактирование у специалистов уходит всего несколько недель, а не долгие годы кропотливого труда. CRISPR уже продемонстрировал отличные результаты в первых клинических испытаниях на людях, которые были проведены учеными из Сычуанского университета в городе Чэнду под руководством онколога Лю Ю.

Китайские специалисты отключили ген PD-1 в иммунных клетках, изъятых из организма пациентов с агрессивной формой рака. Отредактированные клетки были введены обратно в тела людей. Ген PD-1 является своего рода выключателем иммунитета, которым словно лазейкой пользуются раковые клетки. А раз у иммунитета больше нет этого выключателя, то и обойти защиту организма рак больше не способен.

Очень скоро начнутся клинические испытания генного редактирования и в США. Американцы планируют зайти в экспериментах ещё дальше. Они отключат в иммунных клетках ген PD-1 и еще два дополнительных гена, благодаря чему иммунитет сможет успешно бороться с самыми разными раковыми опухолями еще более эффективно.

В израильской клинике «Хадасса» в Иерусалиме проходят клинические испытания новой вакцины. Уже в 2017 году она может стать доступной для применения на регулярной основе, не только для лечения онкологических заболеваний, но и для предотвращения их рецидивов.

Новая вакцина действует путем активации иммунной системы,

«обучая» Т-клетки для поиска и уничтожения клеток с молекулой MUC1, которая, как правило, встречается только в раковых клетках. Она предназначена для лечения рака крови, а точнее, – множественной миеломы. Если препарат будет действовать, как ожидалось, то его можно будет применить к 90 процентам всех известных видов этого заболевания, в том числе к раку простаты и молочной железы, солидным (негомопоэтическим) и несолидным опухолям.

Впрочем, на поздних стадиях рак будет по-прежнему требовать химиотерапию или операцию по удалению большой опухоли. Но если размер опухоли уменьшился, то организм будет иметь возможность бороться с раком. В этих случаях вакцина способна предотвратить рецидив.

Против инсульта и диабета

В НАЧАЛЕ 2016 года ученым впервые удалось поставить на ноги людей с парализованными конечностями. Эксперимент проходил на базе Стэнфордского университета, а участвовали в нем 18 человек в возрасте от 33 до 75 лет. Все они перенесли инсульт за несколько лет до начала опыта.

В ходе исследования врачи сделали инъекции стволовых клеток в поврежденные части мозга. В течение первого же месяца у всех пациентов начала проявляться положительная динамика в виде улучшения чувствительности и двигательной активности. К концу года некоторые из участников эксперимента даже смогли обрести давно утраченные функции и встать на ноги.

Стволовые клетки не первый год являются темой для обсуждения и объектом исследований. Удалось даже создать искусственные стволовые клетки.

Диабет, хоть и является корректируемым состоянием, продолжает оставаться неизлечимой болезнью. В этом году доцент Сеульского государственного университета Тэ-Хен Кимом и его команда разработали прототип графенового пластыря для контроля уровня сахара в крови, а также ввода в организм диабетических лекарств.

А ученые Бостонского университета успешно провели серию испытаний по использованию бионической поджелудочной железы.

Но самым значимым событием стало, пожалуй, создание искусственных клеток, чувствительных к изменению уровня сахара. Они заключены в особую капсулу и способны вырабатывать инсулин в ответ на изменение концентрации сахара в крови. Пока этот способ опробован лишь на грызунах, но в 2017 году планируются полномасштабные исследования с участием людей.

Жизнь станет лучше и дольше

ТРАНСПЛАНТОЛОГИ – одна из тех областей, для которых крайне важно быстрое развитие процессов создания искусственных органов. Пока все разработки по производству искусственных органов имеют существенный недостаток: они крайне дорогие. А вот ученым из Чили удалось создать дешевую, да еще и неотторгаемую искусственную кожу на основе водорослей. Стоит ли говорить, что при удачном завершении серии экспериментов, запланированных на 2017 год, это откроет новые перспективы в косметологии и восстановительной медицине?

И, конечно, нельзя обойти стороной знаковое событие – вручение Нобелевской премии в области физиологии и медицины. В этом году одним из лауреатов стал профессор Токийского технологического университета Ёсинори Осуми за открытие механизма аутофагии. Ученый описал процесс удаления и утилизации поврежденных компонентов клеток, благодаря чему возможно будет улучшить качество жизни, «очистить организм изнутри» и омолодить его. Это позволит значительно увеличить продолжительность жизни.