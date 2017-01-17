17.01.2017

Письма обвиняют

«И как мы еще не сломались, прогибаясь,четверть века держа на себе таких правителей? – с горечью размышляет наш подписчик, 87-летний инвалид войны, бывший школьный физрук Владимир Васильевич Петренко из Бара Винницкой области. – Довольно! Пора свои голоса отдавать за честных, порядочных, по-государственному мыслящих людей. Не оскудела же ими украинская земля». Ответственность избирателей

за свою жизнь – тема сегодняшней редакционной почты.

«Мы в этом сами виноваты»

«СМОТРИМ с женой на полученные квитанции за свет, воду, отопление и содрогаемся от ужаса, – продолжает Владимир Васильевич. – Наших двух пенсий не хватит, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги. Гройсман по примеру своего предшественника с экрана вещает об улучшении социальных стандартов. А что на самом деле?..

В соответствии с Законом Украины «Про державний бюджет України на 2016 рік», моя пенсия, как инвалида войны II группы, с 01.01.2016 года должна была вместо 2738.70 гривны составить 3060.90 гривны, а с 01.05.2016 года – 3220.50 гривны. Прошел год, но эти увеличения не состоялись. Работники пенсионной службы объясняют непоступлением денег. Как так? Бюджетом намечено, а поступлений нет? Куда же они девались?

Наивно сетовать по поводу неизвестно откуда свалившихся на нашу голову таких правителей. Хотя почему «неизвестно»?! Сами их наплодили. В известной песне есть слова: «Мы в этом сами виноваты». Они очень подходят к нашей нищенской жизни. В них и совет, и призыв, и точное указание, как выйти из создавшегося положения. Мы должны наконец избрать руководителями страны людей компетентных и порядочных».

«Включите серое вещество»

«В НАШЕМ городе, – читаем дальше письмо Владимира Васильевича Петренко, – уже говорят о досрочных выборах в парламент, а заодно и выборах президента. Слышатся также опасения, что к власти могут прийти такие же, как руководят нами ныне. Но тогда зачем нам даны головы? Включайте, люди, свое серое вещество. В его активном действии наше спасение».

Так считает и инвалид войны III группы бывший редактор газеты «До нових перемог», подписчик «РГ» Иван Степанович Ясенчук из села Зоря Днепропетровского района Днепропетровской области. По его мнению, «нардепы за 25 лет существования горе-демократии совершили только один благородный поступок, приравняв инвалидов войны III группы, которым исполнилось 85 лет, к инвалидам войны I группы». Но возмущает задержка с выплатой.

«Прошу, шановні колеги, – пишет Иван Степанович, – з’ясувати три питання, які, гадаю, хвилюють багатьох таких, як я. Яка тепер мені належить пенсія? З якого числа її мають виплачувати? І чи віддадуть мені те, що заборгували за минулі місяці?»

Выполняем вашу просьбу, уважаемый Иван Степанович. Данную публикацию адресуем Верховной Раде и Кабинету министров Украины. Поскольку первое ведомство принимает закон, второе должно его реализовывать. Хотя с этим «должно» у государства, как видите, туговато.

«Стультусно-генетичне «нищ(укн)ення» культури»

ТАК назвал свое письмо в «Рабочую газету» наш киевский подписчик, известный литературовед Евгений Иванович Лукьяненко. В сноске он дал пояснение первому слову заголовка: «Stultus – дурень (з латини)». В эпиграфе привел слова Лины Костенко: «Епітетом «національний» розкидаються так безумно, що іноді він втрачає контури сенсу».

Автор письма отвечает министру культуры Украины Евгению Нищуку, который, оценивая культуру населения восточных и южных областей страны, договорился до того, что там «немає ніякої генетики, оскільки туди люди були завезені радян­ською владою». Ими, дескать, никто не занимался, «вони як були, так і залишилися руськими совками; і всім міністерствам було на них начхати. От і маємо «ДНР».

«Хотів би довести до відома Євгена Нищука, – пишет Евгений Иванович, – що мене, як і багатьох нормально мислячих людей, обурило його зловісне «одкровення» про «недолугу культуру шахтарського краю». І принагідно нагадати, що серед найвидатніших представників української національної культури Володимир Сосюра, Василь Стус, Анатолій Солов’яненко, Іван Дзюба, Леонід Талалай, Євген Летюк, Савва Божко, Поліна Шакало та багато інших донбасівців; що з донецьким краєм тісно в житті і творчості пов’язаний Григір Тютюнник.

Донецька організація Національної спілки письменникiв України, найстаріша в нашій країні, від самого свого заснування в 20-х роках завжди була і залишається, принаймні, тримовною. Окрім україн­ського та російського базового складу, в ній присутня група грецьких (румейських) літераторів України. У різні часи до цієї організації входили представники єврейської, татарської, бурятської та аварської літератур… ніколи й ніхто не вдавався до міжнаціональної гризні. Тривога,що таке може трапитися, виникла вже в пострадянські 90-ті роки…

Бувши міністром культури України – справжнім, – Іван Дзюба підтримав мою ініціативу про влаштування в Українському домі виставки «Хай слово мовлене інакше…», присвяченої пресі та літературі національних меншин України. Потім разом з іншими діячами культури він і відкрив цю виставку.

Вчитися б Євгену Нищуку в такого видатного попередника. Так ні ж! Не там він бачить небезпеку! Вона менше криється в полінаціональних регіонах, до яких Нищук зараховує навіть Запоріжжя. Для нього Запоріжжя, як і Донеччина, регіон «привезеного»? Таким названі регіони можуть здаватися людям, ураженим генетичною стультусністю. А вони, ці люди, бачте, непоодиноко виявляються серед теперішніх можновладців. Часто справжня небезпека походить якраз від подібних «поборників» української культури. Цілковито підтримую тих, хто пропонує в три шиї гнати з посади такого урядовця».

Такова позиция нашего читателя. В комментариях она не нуждается.

«Допоможіть з протезом»

«Я ЗАМУЧИВСЯ, – сокрушается наш подписчик Степан Григорьевич Свищ из города Сосновка Львовской области. – Влада каже, що піклується про людей. Пусті слова. Мені 65 років, половину з них віддав шахті «Великомостівська». Працював під землею і на поверхні. Перед пенсією дістав виробничу травму. Правда, керівництво такою її не хотіло визнавати, заявляло, ніби я умисне підставив себе під вагонетку з вугіллям, щоб мати з того якусь користь. Нічого собі користь – відчавило ногу, яку до коліна ампутували. Але суд у перші роки незалежності був на моєму боці.

Зараз у мене проблема з протезом. Старий зносився, натирає ногу до крові, рани довго не заживають. Але нового не видають. В управлінні праці та соціального захисту населення кажуть, що його термін ще не закінчився, треба чекати ще п’ять років. А як же ходити? З ваших публікацій довідався, що ви таким, як я, допомагаєте. Чи не могли б ви і мені допомогти?»

Уважаемый Степан Григорьевич, эту публикацию адресуем Министерству социальной политики Украины. Данное ведомство обязано помочь Вам. Иначе – зачем же оно?

С письмами работал



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.