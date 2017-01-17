Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Кошачий караул

17.01.2017 Ну и ну Известно, каким уважением пользуются в британских госучреждениях коты. Их даже официально зачисляют в штат. Но чтобы до такой степени… ПОМОЩНИК главы британского министерства иностранных дел Саймон Макдональд опубликовал в своем «Твиттере» фотографию живущего при министерстве кота Палмерстона, к которому в конце декабря приставили личный почетный караул. «Теперь он пользуется тем уважением, которого заслуживает», – отметил чиновник. На опубликованном снимке кот запечатлен у резиденции британского МИДа на Кинг Чарльз-стрит в Лондоне.

Палмерстона взяли из приюта Battersea Dogs and Cats Home в апреле прошлого года. У черно-белого «чиновника», официально занимающего должность главного мышелова британского МИДа, есть «политический оппонент» – кот Ларри из резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Летом 2016 года «идейные соперники» неоднократно вздорили, так как живут рядом.

Еще бы, ведь Ларри самый известный кот на службе правительства Ее Высочайшего Величества Елизаветы II, Божьей милостью Королевы Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии и других ее Царств и Территорий, Главы Содружества, Защитницы Веры, Самодержца Орденов Рыцарства. В коридоры власти Ларри попал в 2011 году из того же приюта для бездомных кошек и собак, что и Палмерстон. Его популярность столь велика, что он имеет собственную страницу в «Твиттере», где «публикует» шутливые комментарии в адрес премьер-министра, других политиков и собак.

Вот лишь несколько из них, правда, слегка устаревшие – времен премьерства Дэвида Кэмерона:

«Проверил налоговую декларацию Кэмерона. Очевидно, что он может позволить себе давать мне ГОРАЗДО больше тунца, чем сейчас!»

Или:

«Собаки не так тупы, как кажется. За семь месяцев службы в аэропорту Манчестера собаки не нашли в багаже ни грамма наркотиков, зато обнаружили много сыра и колбасы».

Было и такое:

«Кэмерон решил посетить жителей Йорка, пострадавших от наводнения. Разве они недостаточно пострадали?»

В ответ на новость о назначении Палмерстона главным мышеловом МИДа Ларри сначала разразился ревнивыми комментариями, а потом предложил своим читателям (а их 101 тысяча) проголосовать за «Лучшего кота в правительстве Великобритании». Разумеется, он и победил – за него проголосовали 89 процентов его же читателей.

В июле 2016 года после ухода в отставку Кэмерона и избрания Терезы Мэй было объявлено, что Ларри останется на Даунинг-стрит и продолжит свою деятельность в резиденции премьер-министра Великобритании.

Анна МАРКОВА.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия