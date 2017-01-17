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17.01.2017 Факты о деньгах

Мы не знаем, в каком веке появились налоги. Но знаем точно, что человечество на протяжении всей истории постоянно совершенствовало формы принудительного взимания дани. Иногда идеи любителей поборов доходили до полного абсурда и были просто смешны. ВСЕ мы помним сказку о Чиполлино и описанный там налог на погоду. К счастью, такого платежа нигде в мире нет, но, оказывается, есть и более забавные случаи.

Одним из первых абсурдных законов стал римский налог на пользование общественными туалетами, который взимался по приказу императора Веспасиана. Когда сын императора возмутился нелицеприятностью налога, Веспасиан произнес фразу, которая стала крылатой: «Деньги не пахнут».

А вот обладатели дорогих домов в Византии были обязаны платить за воздух. В то время считалось, что воздух принадлежит всем и каждому в отдельности. И если маленькие домики не создают угрозы воздушного голодания, то строительство больших зданий лишают людей пользоваться природным даром. Размер такого налога был прямо пропорционален размеру здания.

Дочь английского короля Генриха VIII, который постоянно был озабочен мыслью, где бы взять денег, предложила отцу обложить налогом ношение бороды. Аналогичную идею подхватил в конце XVII века и русский царь Петр Великий. Бородачи получали медный жетон, который служил квитанцией об оплате особой пошлины на ношение бороды, по-русски он назывался «бородовой знак».

В XVI веке в немецком городе Вюртемберге придумали налог на воробьев. Считалось, что звонкоголосые птицы мешают жителям спокойно жить. От каждого хозяина дома требовали уничтожить дюжину воробьев, за что он получал шесть монет. Если же тот не выполнял задание, заплатить приходилось самому хозяину, и вдвое больше.

В Англии с 1660 года решили обкладывать налогами дымоходы и окна горожан. В ответ на это жители стали возводить фальшивые стены, скрывающие дымоходы от взоров городских сборщиков. Этот побор на воздух и на свет привел к снижению уровня гигиены и к развитию различных болезней, в частности туберкулеза.

В Османской империи был введен налог на стачиваемые чиновничьи зубы. Чиновники-паши не желали мириться с тем, что местные жители всегда кормят их некачественной, жесткой и недоваренной пищей, что приводило к порче зубов и раннему кариесу. Поэтому было принято решение заставить население ежемесячно вносить платежи, предназначавшиеся для починки зубов государственных мужей.

В наши дни тоже придумывают не менее удивительные законы, приносящие ощутимый доход.

В 1993 году правительство Венеции решило ввести налог на рестораны и магазины, тень от которых падает на территорию, принадлежащую городской общине. В результате многие владельцы заведений убрали тенты и навесы со стен, чтобы не платить лишние деньги.

Правительство США решило позаботиться о здоровье граждан и в 2007 году ввело налог на загар. Теперь каждый американец, желающий посетить солярий, должен заплатить дополнительно 10 долларов к плате за услугу.

А вот на Майорке все туристы платят налог на солнце, размер которого составляет один евро в день. Кстати, ежегодно острова посещают около 10 миллионов человек, так что сумма получается вполне солидной.

Желание пополнить казну вынуждает государственных мужей порой придумывать оригинальные идеи по поводу того, как выкачать с граждан побольше денег. Поэтому не удивляйтесь, если увидите новый необычный налог в своей квитанции. Главное, чтобы ваши деньги пошли на пользу стране, а не изобретателю налога. И помните, что каждый фискал мечтает, чтобы гражданин платил налоги с тем же чувством, с каким влюбленный дарит своей возлюбленной подарки! И чтобы эта любовь никогда не заканчивалась.

Эх, мечты, мечты!.. ВСЕ мы помним сказку о Чиполлино и описанный там налог на погоду. К счастью, такого платежа нигде в мире нет, но, оказывается, есть и более забавные случаи.Одним из первых абсурдных законов стал римский налог на пользование общественными туалетами, который взимался по приказу императора Веспасиана. Когда сын императора возмутился нелицеприятностью налога, Веспасиан произнес фразу, которая стала крылатой: «Деньги не пахнут».А вот обладатели дорогих домов в Византии были обязаны платить за воздух. В то время считалось, что воздух принадлежит всем и каждому в отдельности. И если маленькие домики не создают угрозы воздушного голодания, то строительство больших зданий лишают людей пользоваться природным даром. Размер такого налога был прямо пропорционален размеру здания.Дочь английского короля Генриха VIII, который постоянно был озабочен мыслью, где бы взять денег, предложила отцу обложить налогом ношение бороды. Аналогичную идею подхватил в конце XVII века и русский царь Петр Великий. Бородачи получали медный жетон, который служил квитанцией об оплате особой пошлины на ношение бороды, по-русски он назывался «бородовой знак».В XVI веке в немецком городе Вюртемберге придумали налог на воробьев. Считалось, что звонкоголосые птицы мешают жителям спокойно жить. От каждого хозяина дома требовали уничтожить дюжину воробьев, за что он получал шесть монет. Если же тот не выполнял задание, заплатить приходилось самому хозяину, и вдвое больше.В Англии с 1660 года решили обкладывать налогами дымоходы и окна горожан. В ответ на это жители стали возводить фальшивые стены, скрывающие дымоходы от взоров городских сборщиков. Этот побор на воздух и на свет привел к снижению уровня гигиены и к развитию различных болезней, в частности туберкулеза.В Османской империи был введен налог на стачиваемые чиновничьи зубы. Чиновники-паши не желали мириться с тем, что местные жители всегда кормят их некачественной, жесткой и недоваренной пищей, что приводило к порче зубов и раннему кариесу. Поэтому было принято решение заставить население ежемесячно вносить платежи, предназначавшиеся для починки зубов государственных мужей.В наши дни тоже придумывают не менее удивительные законы, приносящие ощутимый доход.В 1993 году правительство Венеции решило ввести налог на рестораны и магазины, тень от которых падает на территорию, принадлежащую городской общине. В результате многие владельцы заведений убрали тенты и навесы со стен, чтобы не платить лишние деньги.Правительство США решило позаботиться о здоровье граждан и в 2007 году ввело налог на загар. Теперь каждый американец, желающий посетить солярий, должен заплатить дополнительно 10 долларов к плате за услугу.А вот на Майорке все туристы платят налог на солнце, размер которого составляет один евро в день. Кстати, ежегодно острова посещают около 10 миллионов человек, так что сумма получается вполне солидной.Желание пополнить казну вынуждает государственных мужей порой придумывать оригинальные идеи по поводу того, как выкачать с граждан побольше денег. Поэтому не удивляйтесь, если увидите новый необычный налог в своей квитанции. Главное, чтобы ваши деньги пошли на пользу стране, а не изобретателю налога. И помните, что каждый фискал мечтает, чтобы гражданин платил налоги с тем же чувством, с каким влюбленный дарит своей возлюбленной подарки! И чтобы эта любовь никогда не заканчивалась.Эх, мечты, мечты!.. Леонид РОМАНЕНКО.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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