17.01.2017

Бог любит Троицу

УКРАИНСКАЯ теннисистка Ольга Савчук завоевала третий парный титул WTA в профессиональной карьере.

В финале австралийского турнира WTA Hobart Inter­national румынско-украинский дуэт Йоана Ралука Олару/Ольга Савчук переиграл посеянную на турнире под третьим номером канадско-китайскую пару Габриэла Дабровски/Чжаосюань Ян – 0:6, 6:4, 10:5.

«Начало было трудным. Мы не играли плохо – наши соперницы играли потрясающе, – приводит слова Савчук официальный сайт турнира. – Мы решили бороться за каждый мяч. Мы ничего другого не могли сделать, когда они играли так здорово, поэтому старались держать концентрацию, быть сфокусированными, и у нас получилось».

Спортивные герои Украины

В ТЕЧЕНИЕ двух недель читатели Sport.ua могли проголосовать за лучшего, по их мнению, украинского спортсмена 2016 года. В опросе приняли участие более 1000 зарегистрированных посетителей.

За первое место разгорелась нешуточная борьба. Мнения читателей сайта относительно «самого-самого» разделились практически поровну.

28,02 процента участников опроса отдали свой голос за олимпийского чемпиона каноиста Юрия Чебана.

Менее чем на 0,5 процента (всего на 4 голоса!) от него «отстал» боксер-профессионал Василий Ломаченко.

Прошлогодний победитель аналогичного голосования гимнаст Олег Верняев на сей раз стал третьим, хотя набрал вдвое больше голосов, чем ближайший «преследователь» боксер Александр Усик.

Последующие места заняли:

Ольга Харлан – фехтование на саблях,

Элина Свитолина – теннис,

Андрей Пятов – вратарь «Шахтера» и сборной Украины,

Анна Ризатдинова – художественная гимнастика,

Жан Беленюк – греко-римская борьба,

Павел Тимощенко – современное пятиборье,

Богдан Бондаренко – прыжки в высоту,

Сергей Кулиш – стрельба из пневматической винтовки.

Таково мнение читателей спортивного сайта, которое разошлось с мнением спортивных журналистов. Хотя и ненамного. Такими получились «призовые» тройки:

Мужчины: Олег Верняев, Юрий Чебан, Богдан Бондаренко.

Женщины: Ольга Харлан, Анна Ризатдинова, Анита Серегина (карате).

На этом процесс определения звезд года в Украине не завершен. Главные награды – спортивный «Оскар» от Национального олимпийского комитета – обретут своих владельцев только в апреле во время традиционной всеукраинской церемонии «Герои спортивного года».

Возвращение блудного тренера

57-ЛЕТНИЙ белорусский специалист Леонид Кучук стал главным тренером каменской «Стали». Детали трудового соглашения пока неизвестны. Несколько дней назад «Сталь» официально объявила об отставке Якоба Галла, работавшего в клубе из Каменского с августа 2016 года.

Украинским любителям футбола Кучук запомнился, прежде всего, работой в киевском «Арсенале» в 2011-2012 годах, когда сходу вывел команду в еврокубки.

Ранее с 2004 по 2010 год Леонид Станиславович возглавлял тирас­польский «Шериф», с которым стал обладателем многих титулов. В сезоне 2009-10 «Шериф» выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

После отъезда из Украины Кучук работал с краснодарской «Кубанью», которую вывел в Лигу Европы, и московским «Локомотивом».

Интересно, чем закончится возвращение белорусского тренера в Украину.