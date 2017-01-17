17.01.2017

Ими гордится страна

Под таким названием открылась экспозиция в музее техники Богуслаева, рассказывающая о жизненном пути знаменитых уроженцев Запорожской области – Героев Советского Союза, выдающихся инженеров-конструкторов, космонавтов.

Герои – творцы Победы

НА СТЕНЕ зала – большая карта Запорожской области, а вокруг нее 12 фотопортретов выдающихся людей. Дважды Герой Советского Союза Василий Степанович Петров (1922–2003), генерал-полковник, заместитель командующего ракетными войсками артиллерии Главного командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Потеряв на фронте обе руки, он, подлечившись, остался в строю. Герой Советского Союза, Герой Монгольской Народной Республики, Народный Герой Югославии, маршал авиации, Почетный гражданин Запорожья Владимир Александрович Судец (1904–1981). Начинал свой путь слесарем-сборщиком на Запорожском авиазаводе, занимался в аэроклубе. На витрине его награды, личные вещи, офицерская летная форма.

Запорожцы чтят память о Героях Советского Союза, выпускниках Запорожского аэроклуба Владимире Самойловиче Левитане, Спартаке Иосифовиче Маковском, Иване Игнатьевиче Мейлосе. А генерал-лейтенант авиации Иван Иосифович Проскуров до войны был секретарем Верхне-Хортицкого райкома комсомола, в 1936 году стал участником перелета Москва – Владивосток на самолете ДБ-3, воевал в Испании.

Славную страницу в историю авиации вписала Полина Денисовна Осипенко, первая женщина-украинка, ставшая Героем Советского Союза. 24-25 сентября 1938 года вместе с Валентиной Гризодубовой и Мариной Расковой на самолете «Родина» с двигателем М-86 производства завода №29 имени Баранова (ныне АО «Мотор Сич») она совершила беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток протяженно­стью 6450 километров, установив мировой рекорд дальности полета среди женщин.

В экспозиции представлены маузер и орден Красного Знамени, которым был награжден Нестор Махно за рейд на Мариуполь в 1919 году, замедливший наступление белогвардейских войск на Москву.

Возвращены из небытия

К СОЖАЛЕНИЮ, меньше люди знают об Олеге Скрипочке, летчике-космонавте, Герое России, Почетном гражданине Запорожья. Учился в гимназии № 28. В экспозиции представлены несколько фотографий, сделанных им из космоса, в том числе и снимок легендарной Хортицы. Рядом витрина, посвященная Григорию Нелюбову, члену первого отряда космонавтов, который был дублером Гагарина. Он в свое время обучался в Запорожском аэроклубе, в Запорожье находится его могила.

Есть материалы, посвященные Леонарду Абрамовичу Унгеру (1884–1933), конструктору первого отечественного трактора «Запорожец», который можно видеть на площадке перед музеем. До последнего времени запорожцы почти ничего не знали о конструкторе Борисе Григорьевиче Луцком (1865–1943). Благодаря поискам музейных работников мы открыли для себя еще одного нашего земляка – пионера в создании двигателя внутреннего сгорания вертикальной конструкции. Он сконструировал 500-сильный двигатель, который устанавливался на моторную лодку «Царица», установившую мировой рекорд скорости – 50,8 километра в час в 1907 году. Луцкий создал также первый в мире двухмоторный аэроплан.

Он родился 15 января 1865 года в Бердянске. По окончании Константиновского реального училища в Севастополе в 1882 году был командирован на учебу в Мюнхенскую высшую техническую школу. В 1909 году разработал и построил в Штутгарте свой первый самолет, который называли геликопланом, так как он сочетал в себе свойства аэроплана и геликоптера. Геликоплан Луцкого был в первые годы авиации самым большим самолетом в мире и первым двухмоторным, поднявшимся в небо и развивавшим скорость 90 километров в час. В 1910 году Луцкий создал второй самолет, который по заложенным в нем концепциям на десятилетия опередил свое время. Силовую установку составили два мощных двигателя «Аргус» по 100 лошадиных сил, приводившие в движение два соосных винта. Во время Первой мировой войны Борис Григорьевич занялся усовершенствованием колес для транспортной техники. В 1920 году инженер создал в Берлине собственное предприятие «Завод Луцкого», изготавливавшее по его патентам пневматические ступицы для колес транспортных средств. Он запатентовал в разных странах мира десятки изобретений, связанных с усовершенствованием колес, изобрел уникальные сферические пустотелые колеса, которые использовал при создании самолета-амфибии и одноколейного двухколесного автомобиля.

На торжественном открытии экспозиции, кроме руководителей региона, города и предпри­ятия «Мотор Сич», присутствовали родственники героев, в частности внук Спартака Маковского и сын Ивана Мейлуса.

Запорожье.