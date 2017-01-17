17.01.2017

Человек и творчество

Батик – древняя и в то же время очень современная техника росписи по ткани. Используя ее, можно придать картинам, одежде, аксессуарам эксклюзивный стиль. Наталия Шемякина, киевская художница-график, не только полюбила эту уникальную технику, но и овладела новыми техническими приемами.

– НАТАЛИЯ, вы специалист по архитектуре и художественно-промышленной графике. Как пришли к такой интереснейшей древневосточной технике росписи по ткани?

– Одно другому не мешает. Росписью по ткани начала заниматься в художественной школе Николаева. Этому меня научила педагог Наталья Костюкова. Батик – моя любовь на всю жизнь! Сначала я расписывала одежду для себя, а со временем появились и картины. Работаю в этой технике уже более 25 лет.

– Где выставляли свои произведения?

– Я активно участвую в выставках и международных фестивалях. Состою в Союзе художников Украины. Провела десять персональных выставок: в галерее «Лавра», в Киево-Могилянской академии, в Бахчисарайском ханском дворце, в киевском Доме природы. Также у меня были выставки во Франции, Марокко, Беларуси, Турции и России.

– Вы, наверное, украшаете себя только эксклюзивными, художественными вещами…

– Зачастую сначала создаю что-то для себя, но потом это носят другие. Мне важно сделать красивую вещь, а носить ли самой – уже не так важно.

– В коллекциях известных модельеров, в частности Эмилио Пуччи, рисованные платья всегда становятся изюминкой мировых показов. Вы пробовали свои рос­писи переносить на вещи?

– Да, батик прекрасен в одежде! Как дизайнер разрабатываю эксклюзивные коллекции, и хорошо, что сегодня современные технологии позволяют это делать. Кроме этого, я экспериментирую с одеждой. Мне нравится придумывать одежду в технике батик. Ведь это неповторимо!

– Выполняете работы под заказ?

– Иногда. Но меня больше интересует само творчество, а заказ, бывает, его очень ограничивает.

– Доступен ли батик людям, не имеющим художественного образования?

– Батик – не рукоделие. Но если приложить усилия и развиваться в этом направлении, можно достичь неплохих результатов. Я стараюсь популяризировать это искусство, провожу мастер-классы для детей и взрослых. И вижу, что интерес к данной технике постоянно возрастает.

– Есть ли у вас еще какие-то еще увлечения?

– Очень люблю путешествовать и познавать новое. Если есть возможность, стараюсь открывать для себя новые страны и города.