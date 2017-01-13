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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / С болью о судьбе родной страны, находящейся в крутом пике

13.01.2017 ОДИННАДЦАТОГО ноября в Киеве, а несколькими днями раньше в Одессе состоялась презентация очередного сборника статей, интервью и научных докладов известного украинского государственного деятеля, ученого-экономиста Валентина Константиновича Симоненко «ПЯТИЛЕТКА КРУТОГО ПИКЕ. Экономические эссе». Как и предыдущие его книги этой серии «ПЯТИЛЕТКИ НЕЗАВИСИМОСТИ» и «ПЯТИЛЕТКА «ВРАЗДРАЙ», представленное общественности издание посвящено анализу происходящих в Украине после провозглашения ее независимости социально-экономических процессов и событий, судьбоносных для страны и нашего народа.

Новая книга Симоненко – это серьезный НАУЧНЫЙ ТРУД, капитальное исследование острейших проблем современного украинского общества, это выводы, изложенные живым, доступным для самого широкого круга читателей образным языком.

Помещенные в ней материалы, многие из которых публиковались в периодической печати (преимущественно в еженедельнике «2000»), собранные воедино, дают объемную характеристику, пожалуй, самого драматичного периода в нашей новейшей истории. Это период после совершенного в феврале 2014 года государственного переворота, когда произошел стремительный обвал отечественной экономики, Украина в очередной раз превратилась, по сути, в новую Руину, «гремучую смесь анархии и олигархической псевдодемократии», оказалась перед реальной угрозой «самоликвидации как государства».

Издание привлекает внимание прежде всего ГЛУБОКИМ ЗНАНИЕМ ЖИЗНИ, откровенностью, убедительностью. На огромном фактическом материале в нем показано, что украинская экономика вступила в стадию СИСТЕМНОЙ ДЕГРАДАЦИИ и тотальной деиндустриализации. Во время презентации это было проиллюстрировано на примере металлургической промышленности. Одна из ведущих базовых отраслей нашей индустрии, которая производила почти четвертую часть внутреннего валового продукта и была основным поставщиком иностранной валюты, сейчас утрачивает свои позиции. Страна фактически уже потеряла многие наукоемкие отрасли.

Поражают приведенные в книге убийственные цифры. Это особенно касается обобщающих показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития государства. Так, валовой внутренний продукт в Украине по итогам 2015 года, по данным Всемирного банка, составил (в долларовом измерении) лишь немногим более трети – всего 34,6 процента от уровня 1990 года, тогда как в 2013 году – до переворота – он достигал 69,5 процента. (К слову, практически все государства, возникшие на постсоветском пространстве, превзошли этот уровень.) Доля инновационно активных предприятий за годы независимости уменьшилась почти в четыре раза (с 60 процентов до 16 процентов). В развитых странах этот показатель достигает 70-80 процентов (в Японии – 95 процентов). Влияние новых технологий на прирост ВВП у нас составляет один процент, в развитых странах – 60-80 процентов. Износ основных фондов в производственной сфере и в системах жизнеобеспечения к концу 2015 года достиг 84,5 процента. Доля импорта в потребляемой в стране продукции легкой и фармацевтической промышленности составляет, соответственно, 98,4 процента и 78,2 процента, продовольствия – 44 процента, 80 процентов сельхозмашин – импортные. Экспортный потенциал страны за последние два года сократился практически наполовину.

По размеру среднемесячной зарплаты Украина занимает предпоследнее место среди европейских стран, а по доле расходов на продукты питания – первое (50,2 процента). Это на 20 или почти на 20 процентных пунктов больше, чем в России или Литве, Болгарии, и на 10-15 пунктов больше, чем в Беларуси, Казахстане, Молдове, Румынии, не говоря уже о западноевропейских государствах, где уровень зарплаты в 10-20 раз выше, чем у нас, а на питание расходуется 9-13 процентов.

Некоторые страницы книги, что называется, нельзя читать без брома. Это касается, в частности, характеристики того, как используются в Украине и охраняются водные ресурсы; как обстоит дело с водоснабжением почти 1,5 тысячи населенных пунктов, в которых проживает свыше 900 тысяч человек, но где нет надежных источников питьевой воды; в каком экологическом состоянии находится Днепр, бассейн которого составляет около 80 процентов водных ресурсов и обеспечивает водой более 30 миллионов человек и две третьих хозяйственного потенциала страны; как ведется очистка загрязненных стоков, утилизация 250 миллионов тонн бытовых отходов. В сущности, речь идет о важнейших стратегических факторах национальной безопасности. Но государственные и региональные программы, нацеленные на решение указанных проблем, не выполняются, и никто за это не несет ответственности.

Разрушена самая справедливая система социальных гарантий. Украина, население которой после провозглашения независимости уменьшилось на 10 миллионов человек (к слову, за такой предшествующий двадцатипятилетний период оно увеличилось на столько же), с полным основанием считается в мире ВЫМИРАЮЩЕЙ СТРАНОЙ. Расчеты западных политиков – довести численность населения нашей страны до 12-15 миллионов человек, о чем сообщалось в печати, последовательно осуществляются.

С глубокой болью называл Валентин Симоненко эти и другие цифры и факты, представляя свою книгу. У каждого, кто это слушал или читал книгу, невольно возникал вопрос: КАК МОЖНО БЫЛО ДОВЕСТИ ДО ТАКОГО СОСТОЯНИЯ СТРАНУ, которая еще недавно – при Советской власти, в составе Советского Союза – входила в пятерку самых развитых государств континента, по важнейшим показателям, в том числе по уровню технологического развития была сопоставима с Францией?

В книге, на мой взгляд, убедительно раскрыты ПРИЧИНЫ этого. Автор справедливо отмечает, что у тех, кто все эти годы управлял страной, по сути, не было видения перспектив развития государства и общества, четко сформулированных СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ и реалистичных путей их достижения. Многих «керманичів» заботило и заботит одно: как использовать пребывание у власти для личного обогащения.

Пришедшие к власти после переворота 2014 года силы, прежде всего правительство, оказались не только не готовыми к адекватному восприятию угроз и вызовов мирового финансового кризиса. В их деятельности нет главного – СИСТЕМНОГО ПОДХОДА к управлению общественными процессами. Отдельные узлы управления (в виде министерств, ведомств, госслужб) есть, а системы как таковой нет. Больше того, по справедливому замечанию Валентина Константиновича Симоненко, Украина как страна, имеющая территорию, границы, государственные символы, властные структуры, есть, на картах она обозначена, но как государство так и не сложилась. «У власти, которая сегодня управляет страной, – отмечает автор, – нет даже понимания того, что ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ЭТО СИСТЕМНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (выделено мною – Авт.), целенаправленное, организующее воздействие государства (через систему его органов) на общественные процессы, обеспечивающие динамичное, устойчивое социально-экономическое развитие страны».

О какой эффективной деятельности высших государственных органов можно говорить, если в стране нет продуманной, всесторонне взвешенной системы в проведении политики оплаты труда? Какими разумными подходами можно оправдать установление сверхвысоких (в наших условиях), исчисляемых сотнями тысяч гривен в месяц денежных окладов судьям Верховного суда Украины, чиновникам целого ряда вновь созданных антикоррупционных ведомств, руководящему составу Национального банка, иностранцам в аппарате украинских министерств при сохранении мизерных окладов работникам здравоохранения, образования, сферы культуры? Уравниловка в оплате труда вредна. Но не столь же разительные контрасты должны быть в таких вопросах.

Как могли члены правительства, а затем народные депутаты Украины повысить себе втихую в два раза оплату труда? Когда же это получило вполне понятную негативную реакцию в обществе, парламентарии отменили позорное решение, а спикер представил данный шаг даже как свидетельство «высокой политической зрелости и доблести депутатского корпуса»!

Если более чем двум третям домохозяйств (семей) приходится выплачивать субсидии, так как при нынешних тарифах за жилищно-коммунальные услуги они просто не могут выжить, то разве не ясно, что в стране, по сути, сломана финансовая система и говорить о нормальном функционировании государственного механизма не приходится. А ведь такое положение было еще до не подъемного для подавляющего большинства семей повышения платы за отопление жилищ.

Как можно было сейчас принимать закон о государственном финансировании политических партий? На это парламент не решился, когда отечественная экономика уже развивалась. Но сейчас – в условиях глубокого финансового кризиса, обнищания подавляющего большинства населения – бремя содержания партий, прошедших на минувших выборах в Верховную Раду, взвалили на государство. К тому же, как показывают многочисленные опросы общественного мнения, подавляющее большинство наших людей не видят сегодня в стране партий, как и политических деятелей, которым они готовы доверить управление страной. Полагать же, что государственное финансирование послужит гарантией от подкупа партий олигархами, по меньшей мере, наивно.



Георгий КРЮЧКОВ.

(Продолжение следует)

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