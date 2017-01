13.01.2017

Правду в США можно узнать только из альтернативных СМИ

Пол Крейг Робертс – доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США

в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981-1989 гг., получившей название «рейганомика». Работал редактором и обозревателем газеты The Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Джон Раппопорт* великолепно высмеял американских пресституток: «Владимир Путин – тайный президент Соединенных Штатов. Ага. Вот и все. США сейчас – это СССР. Трамп – красный. Он всегда был таким. Он – коммунистический миллиардер».

Осмеяние эффективно. И ничто не заслуживает осмеяния больше, чем Washington Post, New York Times, CNN и остальные пресститутки, притворяющиеся настоящими журналистами. Но, как отмечал и я, и другие настоящие журналисты, такие, как Гленн Гринвальд, потоки фальшивок, которые опрометчиво и азартно продвигают пресститутки, несут с собой угрозу термоядерной войны.

На протяжении нескольких лет Россию и ее президента подвергают беспрестанной демонизации. Русские знают, что вторжение Грузии в Южную Осетию (осуществленное в то время, когда Путин был на пекинской Олимпиаде) было провокацией Вашингтона. Русские знают, что государственный переворот, осуществленный Вашингтоном в Украине (когда Путин был на сочинской Олимпиаде), был провокацией, имевшей целью захватить российскую военно-морскую базу в Крыму и отрезать Россию от Средиземного моря.

Русские знают, что Вашингтон знает, что обвинения России во взломе электронной почты Хиллари и ее избирательного штаба – ложь. Русские знают: «русская угроза», сотворенная Вашингтоном, является ложью. Как ложью являются все ее вариации – такие, как неминуемое российское вторжение в Польшу и Прибалтику. Русские понимают, что базы ПРО США на границе с Россией представляют собой провокации – точно так же, как военные маневры НАТО на границе с Россией и в Черном море. Список можете продолжить сами.

Эта ложь вездесуща. Она разрастается и становится все более абсурдной. Сейчас она институционализировалась в государственной власти США – в ЦРУ, в ведомствах исполнительной власти, а также среди членов Сената и палаты представителей. Бесконечное повторение этой лжи в СМИ русские рассматривают как признаки приготовления населения западных государств к военному нападению на Россию. Путин неоднократно публично предупреждал, что западная пропаганда ведет к опасной дестабилизации обстановки. И тем не менее, как он отмечает, его предупреждений никто не слышит.

В своей антироссийской пропаганде Вашингтон настолько полон решимости, что конгресс принял, а Обама подписал закон о разведке, в котором содержится раздел Title V, который санкционирует активные мероприятия для противодействия «поставщикам фальшивых новостей». Этими «поставщиками» названы альтернативные новостные сайты (в том числе мой), которые бросают вызов официальной лжи. Правдивые альтернативные средства массовой информации обвиняются в том, что они находятся под российским влиянием. Минувшим летом был создан окутанный завесой секретности вэб-сайт, который недавно разместил список из 200 вэб-сайтов, якобы прямо или опосредованно находящихся под российским влиянием. Газета Washington Post безответственно опубликовала пространную статью, придав налет достоверности фальшивке о том, что 200 вэб-сайтов работают на российские власти.

Другими словами, подавление истины стало последней линией обороны разлагающегося правящего истеблишмента США. За последние 24 года три вашингтонских режима истребили миллионы людей в девяти странах и убили гражданскую свободу в США. А для того чтобы скрыть эти огромные преступления, не имеющие аналогов в истории, пресститутки постоянно сплетничают, лгут и клевещут.

А тем временем преступный режим в Вашингтоне перед всем миром выставляет себя в качестве незаменимого защитника демократии, прав человека, истины и справедливости. Как недавно сказала представитель российского МИДа, исключительной Америку делает использование силы в интересах служения злу**.

«Российскими агентами» Вашингтон называет не только своих оппонентов, но и вообще всех, кто говорит правду. При этом американские власти надеются, что демонизация России уже в достаточной степени запугала население – настолько, что американцы отвернутся от тех, кто говорит правду.

Даже самому беспечному сейчас очевидно, что тот истеблишмент, который зашел так далеко, что директор ЦРУ публично приписал избрание Дональда Трампа российской разведке, но оказался не в состоянии предоставить хотя бы малейшие доказательства этому при наличии абсолютно убедительных доказательств обратного, намерен держаться за власть любой ценой.

Открытая, наглая и беспрецедентная пропагандистская атака ЦРУ на новоизбранного президента побудила Трампа бросить перчатку директору ЦРУ Джону Бреннану. Появились сообщения, что Трамп намерен реформировать и реорганизовать разведывательное ведомство. Последний президент, который об этом говорил – Джон Кеннеди, – был убит Центральным разведывательным управлением еще до того, как сам смог нанести удар. Кеннеди считал, что он не мог открыть огонь по ЦРУ до того, как будет переизбран на второй срок. Эта отсрочка дала ЦРУ время для того, чтобы организовать его убийство.

Кажется, Трамп осознает грозящую ему опасность. Он уже объявил о намерении дополнить секретную службу охраны (которую обратили против Джона Кеннеди) частной охранной службой.

Ну не удивительно ли все это? Президент России публично констатирует, что Вашингтон ведет мир к термоядерной войне, а его предупреждения игнорируют. Против новоизбранного президента США полномасштабную атаку ведет ЦРУ, а сам этот президент знает, что он не может доверять своей официальной службе безопасности. Любой должен бы счесть, что именно эти чрезвычайные обстоятельства станут темами для дискуссии. Но эту дискуссию вы найдете всего в нескольких альтернативных новостных вэб-сайтах – в таких, как мой, которые сайтом PropOrNot и газетой Washington Post названы находящимися под российским влиянием.



Пол Крейг РОБЕРТС.

